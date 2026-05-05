ಬೆಳಗಾವಿ: ಹೆಂಡತಿ ವಿಡಿಯೋ ಕಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಮಗುವನ್ನು ತೋರಿಸಲಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಸಣ್ಣ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ರೊಚ್ಚಿಗೆದ್ದ ಅಳಿಯನೊಬ್ಬ ತನ್ನ ಅತ್ತೆಯ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಚಾಕು ಇರಿದಿರುವ ಘಟನೆ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸವದತ್ತಿ ತಾಲೂಕಿನ ಆಲದಕಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ.
ಕಳೆದ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆಯಷ್ಟೇ ಅರವಿಂದ ಗವಳಿ (26) ವಿವಾಹವಾಗಿದ್ದರು. ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ಅವರ ಪತ್ನಿ ಮುದ್ದಾದ ಗಂಡು ಮಗುವಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡಿದ್ದರು. ಮಗು ಹುಟ್ಟಿದ ದಿನದಿಂದಲೂ ಮಗುವನ್ನು ನೋಡಬೇಕೆಂಬ ಹಂಬಲದಲ್ಲಿದ್ದ ಅರವಿಂದ, ಪದೇ ಪದೇ ಪತ್ನಿಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಮಗುವನ್ನು ತೋರಿಸುವಂತೆ ಪೀಡಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಜಗಳಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದ ವಿಡಿಯೋ ಕಾಲ್:
ಯಥಾಪ್ರಕಾರ ಅರವಿಂದ ವಿಡಿಯೋ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಮೊಬೈಲ್ ಹಿಡಿದು ಕೈ ನೋಯುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಪತ್ನಿ ಮಗುವನ್ನು ತೋರಿಸಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಿಚಾರವಾಗಿ ದಂಪತಿಗಳ ನಡುವೆ ವಾಗ್ವಾದ ನಡೆದಿದೆ. ಈ ವೇಳೆ ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ಅತ್ತೆ ಮಹಾದೇವಿ ಕರಿಗಾರ ಅವರು ಅಳಿಯನಿಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳಲು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಕೆರಳಿದ ಅಳಿಯ ಅರವಿಂದ, ನೇರವಾಗಿ ಅತ್ತೆಯ ಮನೆಗೆ ತೆರಳಿ ಮಾತಿಗೆ ಮಾತು ಬೆಳೆಸಿದ್ದಾನೆ.
ಕೋಪ ಕೈಮೀರಿದಾಗ ತನ್ನ ಬಳಿಯಿದ್ದ ಚಾಕುವಿನಿಂದ ಅತ್ತೆ ಮಹಾದೇವಿಯವರ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಇರಿದಿದ್ದಾನೆ. ತೀವ್ರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡ ಮಹಾದೇವಿಯವರನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ಬೆಳಗಾವಿಯ ಬಿಮ್ಸ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ.ವಿಷಯ ತಿಳಿಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಧಾವಿಸಿದ ಮುರುಗೋಡ ಪೊಲೀಸರು ಆರೋಪಿ ಅಳಿಯ ಅರವಿಂದನನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂಬಂಧ ಮುರುಗೋಡ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು, ತನಿಖೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.