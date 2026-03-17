English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Karnataka
ತಮ್ಮನಿಗೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದ ಹುಡುಗಿ ಮೇಲೆ ಅಣ್ಣನ ಕಣ್ಣು! ಹೆಣ್ಣಿನಾಸೆಗೆ ಒಡಹುಟ್ಟಿದವನಿಗೆ ಚಟ್ಟಕಟ್ಟಿದ ಪಾಪಿ..

ಹುಟ್ಟುತ್ತಾ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರು ಬೆಳೆಯುತ್ತಾ ದಾಯಾದಿಗಳು ಎನ್ನುವ ಹಾಗೇ, ಒಡಹುಟ್ಟಿದ ತಮ್ಮನನ್ನು ಹೆಣ್ಣಿಗಾಗಿ ಕೊ*ಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಪಾಪಿ ಅಣ್ಣ. 

Written by - Savita M B | Last Updated : Mar 17, 2026, 05:10 PM IST
  • ಮೂಲತಃ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಮದುರ್ಗ ತಾಲೂಕಿನ ಚಿಕ್ಕಮೂಲಂಗಿ ಗ್ರಾಮದ ನಿವಾಸಿಗಳು
  • ಇಬ್ಬರು ಸಹೋದರರು ಕುರಿಗಾಯಿಗಳು, ನಿತ್ಯ ಒಂದೊಂದು ಜಮೀನಿಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಕುರಿಗಳನ್ನು ಮೇಯಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾಯಿದ್ರು

Trending Photos

ಆ ಪೋಷಕರು ತಮ್ಮ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳ ಮದುವೆ ಮಾಡಲು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅಣ್ಣ, ತಮ್ಮ ಇಬ್ರು ಸಹ ಹುಡುಗಿಯರನ್ನು ನೋಡಿ ಬಂದಿದ್ರು. ಆದ್ರೆ, ತಮ್ಮ ನೋಡಿದ್ದ ಹುಡುಗಿಯ ಮೇಲೆನೇ ಅಣ್ಣನ ದಿಲ್ ಫೀದಾ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ತಮ್ಮ ಮಾತ್ರ ತಾನು ಇಷ್ಟ ಪಟ್ಟ ಹುಡುಗಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದ. ತಮ್ಮನನ್ನು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಆ ಹುಡುಗಿ ನನಗೆ ಸಿಗ್ತಾಳೆ ಅಂತಾ ಕಿರಾತಕ ಅಣ್ಣ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದ, ಹೀಗಾಗಿ ಒಡಹುಟ್ಟಿದ ತಮ್ಮನ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿ, ಯಾರೊ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವ ಕಥೆ ಕಟ್ಟಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದ. ಆದ್ರೆ, ಪೊಲೀಸರ ತನಿಖೆಯಿಂದ ಕ್ಷಣಾರ್ಧದಲ್ಲೆ ಹಂತಕ ಅಣ್ಣ ಪೊಲೀಸರ ಅಥಿತಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ.

Add Zee News as a Preferred Source

ಎಸ್.. ಹುಟ್ಟುತ್ತಾ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರು ಬೆಳೆಯುತ್ತಾ ದಾಯಾದಿಗಳು ಎನ್ನುವ ಹಾಗೇ, ಒಡಹುಟ್ಟಿದ ತಮ್ಮನನ್ನು ಹೆಣ್ಣಿಗಾಗಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡುದ್ದಾನೆ ಪಾಪಿ ಅಣ್ಣ. ಅಂದಹಾಗೇ ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ನರಗುಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಹಿರೇಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದ ಹೊರವಲಯದ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಕೊಲೆ ಆರೋಪಿ ಅಶೋಕ, ತಾನೇ ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ತಮ್ಮನಾದ ಫಕ್ಕೀರಪ್ಪನನ್ನು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿ, ಖುದ್ದು ಪಾಲಕರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾನೆ. ಯಾರೊ ದುಷ್ಕರ್ಮಿಗಳು ನಮ್ಮ ತಮ್ಮನ ತೆಲೆಯ ಮೇಲೆ ಕಲ್ಲು ಎತ್ತಿಹಾಕಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ತನ್ನ ಡ್ರಾಮಾ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದ. ಮಾಹಿತಿ ಮೇರೆಗೆ ಪೊಲೀಸರು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದು ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದ ಶ್ವಾನ ನೇರವಾಗಿ ಅಶೋಕನ ಹತ್ತಿರ ಬಂದು ನಿಲ್ಲುತ್ತೇ. ಕೂಡಲೇ ಪೊಲೀಸರು ಅಶೋಕನನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದು, ತಮ್ಮದೆ ಸ್ಟೈಲ್ ನಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಆಗ ಹುಡುಗಿ ವಿಷಯವಾಗಿ ಫಕ್ಕೀರಪ್ಪ ಹಾಗೂ ಅಶೋಕನ ನಡುವೆ ರಾತ್ರಿ ಗಲಾಟೆಯಾಗಿದ್ದು, ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಆ ಹುಡುಗಿ ನನಗೆ ಸಿಗ್ತಾಳೆ ಎಂದು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿರೋದಾಗಿ ಪಾಪಿ ಅಶೋಕ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ.

ಇವ್ರು ಮೂಲತಃ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಮದುರ್ಗ ತಾಲೂಕಿನ ಚಿಕ್ಕಮೂಲಂಗಿ ಗ್ರಾಮದ ನಿವಾಸಿಗಳು. ಇಬ್ಬರು ಸಹೋದರರು ಕುರಿಗಾಯಿಗಳು, ನಿತ್ಯ ಒಂದೊಂದು ಜಮೀನಿಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಕುರಿಗಳನ್ನು ಮೇಯಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾಯಿದ್ರು. ಈ ಸಂಚಾರಿ ಕುರಿಗಾಹಿಗಳು ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆಯತ್ತ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮಕ್ಕಳ‌ ಮದುವೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅತ್ತ ಪೋಷಕರು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ರು. ಕೊಲೆ ಆರೋಪಿ ಅಶೋಕನಿಗೆ ಒಂದು ಹುಡುಗಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಕೂಡಾ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಚಂಚಲ ಮನಸ್ಸು ಆ ಹುಡುಗಿ ಮೇಲೆ ಅಶೋಕನಿಗೆ ಮನಸ್ಸು ಇರಲಿಲ್ಲ. ಇತ್ತ ತಮ್ಮ ಫಕ್ಕೀರಪ್ಪನಿಗೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದ ಹುಡುಗಿ ಮೇಲೆ ಅಣ್ಣ ಕಣ್ಣು ಹಾಕಿದ್ದಾನೆ. ಇದೇ ವಿಷಯಕ್ಕಾಗಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಹ ಗಲಾಟೆಯಾಗಿತ್ತು ಎನ್ನಲಾಗ್ತಿದೆ. ಆದ್ರೆ ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ ಸಹ ಇವರಿಬ್ಬರ ಮದ್ಯೆ ಈ ಹುಡುಗಿಯರ ಬಗ್ಗೆ ಗಲಾಟೆಯಾಗಿದೆ. ಆ ಗಲಾಟೆ ತಮ್ಮ ಫಕ್ಕಿರಪ್ಪ ಕುರಿದಡ್ಡಿಲ್ಲಿ ಮಗಿದಾಗ, ಅಶೋಕ ಸುಮಾರು 20 ರಿಂದ 25 ಕೆಜಿ ತೂಕದ ಕಲ್ಲನ್ನು ತಲೆ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಆ ಕಲ್ಲನ್ನು ಅಲ್ಲೆ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ಬಿಸಾಡಿದ್ದ. ಕೊಲೆ ನಂತ್ರ ತನಗೆ ಸಿಡಿದ ರಕ್ತದ‌ ಕಲೆಗಳನ್ನು ಒರಿಸಿಕೊಂಡು, ತನಗೆ ಏನೂ ಗೊತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೊ ಹಾಗೆ‌ ಫೋಸ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದ. ಶ್ವಾನದಳ ಹಾಗೂ ಪೊಲೀಸರ ಕೈಯಿಂದ ಮಾತ್ರ ರಮೇಶ್ ಎಸ್ಕೆಪ್ ಆಗಲು ಆಗ್ಲೆ ಇಲ್ಲ.

ಹೆಣ್ಣಿಗಾಗಿ ಒಡಹುಟ್ಟಿದ ತಮ್ಮನನ್ನು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಪಾಪಿ ಅಣ್ಣ. ತಮ್ಮನ್ನು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿ ಯಾರೊ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವ ಕಥೆ ಕಟ್ಟಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದ ಆದ್ರೆ, ಪೊಲೀಸರ ತನಿಖೆಯಿಂದ ಕೊಲೆ ಆರೋಪಿ ಘಟನಾ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೆ ಅಂಧರ್ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ತಮ್ಮನ್ನು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿ ಹುಡುಗಿ ಜೊತೆ‌ ಮದುವೆ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತಾ ಕನಸು ಕಂಡಿದ್ದ ಪಾಪಿ ಅಣ್ಣಾ ಜೈಲು ಪಾಲಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಕೊಲೆಯಾದ ಕೆಲವೇ ಗಂಟೆಯಲ್ಲೆ ಡ್ರಾಮಾ‌ ಕಂಪನಿ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ರಮೇಶ್ ನನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದ ಗದಗ ಪೊಲೀಸರ ಕಾರ್ಯ ಮೆಚ್ಚಲೆಬೇಕು.

About the Author

Savita M B

ಸವಿತಾ ಎಂ. ಬಿ. (Savita M.B.) ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿದ್ದು Zee ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಬರೆಯುವಲ್ಲಿ ಪರಿಣಿತರಾಗಿರುವ ಇವರು ದೇಶ-ವಿದೇಶಗಳ ವಿದ್ಯಮಾನ, ಕ್ರೀಡೆ, ಆರೋಗ್ಯ, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ಸಂಬಂಧಿತ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ವಿಭಿನ್ನ ಬರವಣಿಗೆಯ ಮೂಲಕ ಓದುಗರನ್ನು ತಲುಪಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಇವರು ಸದಾ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಓದುಗರ ಅಭಿರುಚಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.  

...Read More

chikkamulangi case

Trending News