karnata 4 days rain alert: ಕರ್ನಾಟಕದಾದ್ಯಂತ ಮುಂಗಾರು ಪೂರ್ವ ಮಳೆ ತೀವ್ರಗೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದ್ದು, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳ ಮಳೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಮತ್ತು ಮೇ 1 ರವರೆಗೆ ಅನೇಕ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಯೆಲ್ಲೋ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
karnata 4 days rain alert: ಬೇಸಿಗೆಯ ಉಷ್ಣತೆಯು ಉತ್ತುಂಗಕ್ಕೇರುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಕರ್ನಾಟಕವು ತೀವ್ರಗೊಳ್ಳುವ ಪೂರ್ವ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಮಳೆಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಲಿದೆ, ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆಯು ಮುಂದಿನ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡಲಿದೆ. ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ಮಲೆನಾಡು, ಬೆಂಗಳೂರು ಸೇರಿದಂತೆ ಉತ್ತರ ಒಳನಾಡು ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಒಳನಾಡು ಜಿಲ್ಲೆಗಳವರೆಗೆ, ಮಳೆ, ಗುಡುಗು ಸಹಿತ ಮಳೆ ಮತ್ತು ಬಿರುಗಾಳಿಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಶಾಖದಿಂದ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ನೀಡುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ, ಜೊತೆಗೆ ಮಿಂಚು, ನೀರು ನಿಲ್ಲುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ಅಡಚಣೆಗಳ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತದೆ.
ಮೇ 1 ರವರೆಗೆ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಅನೇಕ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಳದಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ, ಏಪ್ರಿಲ್ 29 ರಿಂದ ಮಳೆಯ ಚಟುವಟಿಕೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಬಲಗೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂದು ಮುನ್ಸೂಚಕರು ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ.ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಮಳೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಇಂದಿನಿಂದ ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಉತ್ತಮ ಮಳೆಯಾಗುವ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಬೆಂಗಳೂರು ಕೂಡ ಕಣ್ಗಾವಲಿನ ಪ್ರದೇಶವಾಗಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರಕ್ಕೆ ಹಳದಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ, ಮೆಜೆಸ್ಟಿಕ್ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ನಗರದ ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಲಘು ಮಳೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಮಳೆಯು ಸುಡುವ ತಾಪಮಾನದಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ನೀಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಗುಡುಗು ಸಹಿತ ಮಳೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುವುದರಿಂದ ನಿವಾಸಿಗಳು ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಲು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಜಿಲ್ಲೆಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ವ್ಯಾಪಕ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಳೆಯಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ:
ಬೀದರ್
ಕಲಬುರಗಿ
ವಿಜಯಪುರ
ಬೆಳಗಾವಿ
ಯಾದಗೀರ್
ರಾಯಚೂರು
ಬಾಗಲಕೋಟೆ
ಕೊಪ್ಪಳ
ಧಾರವಾಡ
ಗದಗ
ಬಳ್ಳಾರಿ
ವಿಜಯನಗರ
ಹಾವೇರಿ
ದಾವಣಗೆರೆ
ಶಿವಮೊಗ್ಗ
ಚಿತ್ರದುರ್ಗ
ಉಡುಪಿ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ
ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಹಾಸನ
ತುಮಕೂರು
ಕೊಡಗು
ಮೈಸೂರು ಮಂಡ್ಯ
ಚಾಮರಾಜನಗರ
ರಾಮನಗರ
ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ
ಕೋಲಾರ
ಪೂರ್ವ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಈ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನವು ಗುಡುಗು ಸಹಿತ ಮಳೆ, ಸಂಜೆ ಮಳೆ ಮತ್ತು ಮಳೆಯ ಚಟುವಟಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಆರ್ದ್ರತೆ, ಗುಡುಗು ಸಹಿತ ಮಳೆ ಸಾಧ್ಯತೆ
ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ, ಉಡುಪಿ ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಸೇರಿದಂತೆ ಕರಾವಳಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ, ನೆರೆಯ ಕಾಸರಗೋಡು ಜೊತೆಗೆ, ಹಗಲಿನಲ್ಲಿ ತೇವಾಂಶ ಮತ್ತು ಮೋಡ ಕವಿದ ವಾತಾವರಣವಿದ್ದು, ಸಂಜೆ ಗುಡುಗು ಸಹಿತ ಮಳೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ, ಬೆಳಗಾವಿ, ಧಾರವಾಡ ಮತ್ತು ಉಡುಪಿ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದ ಕೆಳ ಘಟ್ಟ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಗುಡುಗು ಸಹಿತ ಮಳೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ, ಆದರೆ ಗಾಳಿಯ ಒತ್ತಡ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ತಾಪಮಾನದಿಂದಾಗಿ ಇತರ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಚದುರಿದ ಮಳೆಯಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
ಏಪ್ರಿಲ್ 29 ರಿಂದ ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮಳೆಯ ತೀವ್ರತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಹವಾಮಾನ ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ಮಲೆನಾಡು ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕದ ಒಳನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಳೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ
ಮಲೆನಾಡು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ, ಕೊಡಗಿನ ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಗುಡುಗು ಸಹಿತ ನಿಯಮಿತ ಮಳೆಯಾಗಬಹುದು, ಆದರೆ ಹಾಸನ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಮತ್ತು ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ಗಡಿ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಗುಡುಗು ಸಹಿತ ಮಳೆಯಾಗಬಹುದು.
ಈ ಪ್ರದೇಶದ ಇತರೆಡೆ ಚದುರಿದ ಮಳೆಯಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದ್ದು, ಏಪ್ರಿಲ್ 29 ರಿಂದ ಮಳೆ ತೀವ್ರಗೊಳ್ಳುವ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ಇದೆ.
ಉತ್ತರ ಒಳನಾಡಿನ ಬೆಳಗಾವಿ, ಧಾರವಾಡ, ಹಾವೇರಿ ಮತ್ತು ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಜೆ ಮತ್ತು ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆ ಗುಡುಗು ಸಹಿತ ಮಳೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಗಾಳಿಯ ಒತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಾದರೆ ಇತರ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲೂ ಮಳೆಯಾಗಬಹುದು.
ಏಪ್ರಿಲ್ 29 ರಿಂದ ಗುಡುಗು ಸಹಿತ ಮಳೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದ್ದರೂ, ದಕ್ಷಿಣ ಒಳನಾಡಿನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜಿಲ್ಲೆಗಳು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಬಿಸಿಯಾಗಿ ಉಳಿಯುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
ಮೇ 1 ರವರೆಗೆ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಹಳದಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಹಳದಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದೆ:
ಏಪ್ರಿಲ್ 29 ರಂದು ಬೆಂಗಳೂರು ಸೇರಿದಂತೆ 25 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ಹಳದಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಬೀದರ್, ಕಲಬುರಗಿ, ವಿಜಯಪುರ, ಬೆಳಗಾವಿ ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಳೆಯಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಏಪ್ರಿಲ್ 30 ರಂದು 24 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ಹಳದಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿದ್ದು, ಬೀದರ್, ಬೆಳಗಾವಿ, ಬಾಗಲಕೋಟೆ, ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ, ಉಡುಪಿ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಳೆಯಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
ಮೇ 1 ರಂದು, 19 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಳದಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಮುಂದುವರಿಯಲಿದ್ದು, ಈ ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಮುಂದುವರಿಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ:
ರಾಯಚೂರು
ಕೊಪ್ಪಳ
ವಿಜಯನಗರ
ದಾವಣಗೆರೆ
ಚಿತ್ರದುರ್ಗ
ಶಿವಮೊಗ್ಗ
ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು
ಹಾಸನ
ಕೊಡಗು
ಮೈಸೂರು
ಮಂಡ್ಯ
ಮತ್ತು ಪಕ್ಕದ ಜಿಲ್ಲೆಗಳು
ಮೇ ತಿಂಗಳ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಹಲವು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದ್ದು, ಇದು ಬಲವಾದ ಪೂರ್ವ-ಮಾನ್ಸೂನ್ ಹಂತದ ಸೂಚನೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಹಾಸನದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ 32 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಳೆ
ಇತ್ತೀಚಿನ ಮಳೆಯ ದತ್ತಾಂಶವು ಪೂರ್ವ ಮುಂಗಾರು ಮಳೆಯ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಒತ್ತಿಹೇಳುತ್ತದೆ. ಕಳೆದ 32 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಸನದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು 61.5 ಮಿ.ಮೀ ಮಳೆಯಾಗಿದೆ. ಇತರ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾದ ಮಳೆಗಳು:
ಯಾದಗಿರಿ — 36 ಮಿ.ಮೀ.
ರಾಯಚೂರು — 34 ಮಿ.ಮೀ.
ಕೊಪ್ಪಳ — 33.5 ಮಿ.ಮೀ.
ಹಾವೇರಿ — 26 ಮಿ.ಮೀ.
ಬಳ್ಳಾರಿ — 22 ಮಿ.ಮೀ.
ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ — 21.5 ಮಿ.ಮೀ.
ತುಮಕೂರು — 21 ಮಿ.ಮೀ.
ವಿಜಯಪುರ — 18 ಮಿ.ಮೀ.
ಚಿತ್ರದುರ್ಗ — 15 ಮಿ.ಮೀ.
ಕಲಬುರಗಿ — 14.5 ಮಿ.ಮೀ.
ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮಳೆಯ ಹರಡುವಿಕೆಯು ಮಾನ್ಸೂನ್ ಪೂರ್ವದ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವುದನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ಶಾಖದಿಂದ ಪರಿಹಾರ, ಆದರೆ ಗುಡುಗು ಸಹಿತ ಮಳೆ ಮತ್ತು ಜಲಾವೃತದ ಬಗ್ಗೆ ಕಳವಳ ಮಳೆಯು ಬಿಸಿಲಿನಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ತಂದಿದ್ದರೂ, ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಗುಡುಗು, ಮಿಂಚು ಮತ್ತು ನೀರಿನ ಅಡಚಣೆಯಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಅಪಾಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಗುಡುಗು ಸಹಿತ ಮಳೆಯಾಗುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ರೈತರು ಮತ್ತು ತೆರೆದ ಹೊಲಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರು ಹೊರಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಇರದಂತೆ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಭಾರೀ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ತಗ್ಗು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ಸಂಗ್ರಹವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದ್ದು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಗರ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಚಾಲಕರು ಮತ್ತು ಪಾದಚಾರಿಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸುವಂತೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ.ಕರ್ನಾಟಕ ಪೂರ್ಣ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಹತ್ತಿರವಾಗುತ್ತಿದೆ.ಮಳೆಯ ಚಟುವಟಿಕೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲಗೊಳ್ಳುವ ಮುನ್ಸೂಚನೆಯೊಂದಿಗೆ, ಕರ್ನಾಟಕವು ವಿಶಾಲವಾದ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳತ್ತ ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹವಾಮಾನ ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ಸದ್ಯಕ್ಕೆ, ಮುಂದಿನ ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ಮೇಲೆ ತಕ್ಷಣದ ಗಮನ ಹರಿಸಲಾಗಿದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ರಾಜ್ಯದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಪೂರ್ವ ಮಳೆ ತೀವ್ರಗೊಳ್ಳುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ, ಇದು ಶಾಖದಿಂದ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಅಸ್ಥಿರ ಹವಾಮಾನದ ಹಂತಕ್ಕೆ ನಾಂದಿ ಹಾಡುತ್ತದೆ. ಇತ್ತ ತೆಲುಗು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಸಿಲು ಉರಿಯುತ್ತಿದೆ.. ಹಲವೆಡೆ ತಾಪಮಾನ 45°C ವರೆಗೆ ದಾಖಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಭೀಕರ ಶಾಖದಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ನೀಡುತ್ತಾ ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿ ನೀಡಿದೆ. ಮುಂದಿನ ಮೂರು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ತೆಲಂಗಾಣದ ಕೆಲವು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಗುರದಿಂದ ಮಧ್ಯಮ ಮಳೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಗುಡುಗು, ಮಿಂಚು ಸಹಿತ ಬಿರುಗಾಳಿಯ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.. ಹವಾಮಾನ ವರದಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಹೈದರಾಬಾದ್ ಹವಾಮಾನ ಕೇಂದ್ರದ ಪ್ರಕಾರ.. ನಿನ್ನೆ ಉತ್ತರ ತೆಲಂಗಾಣದ ಮೇಲೆ ಕೊಮರಿನ್ ವರೆಗೆ ಇದ್ದ ಮೇಲ್ಮೈ ಚಂಡಮಾರುತದ ಪರಿಚಲನೆಯಿಂದ ರೂಪುಗೊಂಡ ವಾಯುಭಾರ/ಗಾಳಿಯ ಅಡಚಣೆಯು ಈಗ ರಾಯಲಸೀಮಾದಿಂದ ಕೊಮರಿನ್ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ, ದಕ್ಷಿಣ ಒಳನಾಡಿನ ಕರ್ನಾಟಕ ಮತ್ತು ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಮೂಲಕ ಸಮುದ್ರ ಮಟ್ಟದಿಂದ 0.9 ಕಿ.ಮೀ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇಂದು, ಏಪ್ರಿಲ್ 29, 2025, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 05:30 ಕ್ಕೆ, ಇದು ಉತ್ತರ ಒಳನಾಡಿನಿಂದ ಮನ್ನಾರ್ ಕೊಲ್ಲಿಗೆ, ದಕ್ಷಿಣ ಒಳನಾಡಿನ ಕರ್ನಾಟಕ ಮತ್ತು ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಮೇಲೆ ಸಮುದ್ರ ಮಟ್ಟದಿಂದ 0.9 ಕಿ.ಮೀ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಿದೆ.