Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Karnataka
  • /KPSC ಹಗರಣದ ವಿರುದ್ಧ ಬೀದಿಗಿಳಿದ ABVP ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು! ವಿಧಾನಸೌಧ ಮುತ್ತಿಗೆ ಯತ್ನ ವಿಫಲ, ನಡುರಸ್ತೆಯಲ್ಲೇ ಖಾಕಿ ವಶಕ್ಕೆ!

KPSC ಹಗರಣದ ವಿರುದ್ಧ ಬೀದಿಗಿಳಿದ ABVP ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು! ವಿಧಾನಸೌಧ ಮುತ್ತಿಗೆ ಯತ್ನ ವಿಫಲ, ನಡುರಸ್ತೆಯಲ್ಲೇ ಖಾಕಿ ವಶಕ್ಕೆ!

KPSC Scam: ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ KPSC ಅಕ್ರಮದ ಕಾವು ತಣ್ಣಗಾಗುವಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿಲ್ಲ. ಇಡೀ ಹಗರಣವನ್ನ CBIಗೆ ವಹಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ABVP ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಬೃಹತ್ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದರು. ಫ್ರೀಡಂ ಪಾರ್ಕ್‌ನಿಂದ ವಿಧಾನಸೌಧ ಚಲೋಗೆ ಮುಂದಾದ ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರರನ್ನ ಪೊಲೀಸರು ತಡೆದಿದ್ದು, ಈ ವೇಳೆ ತಳ್ಳಾಟ, ನೂಕಾಟವೂ ನಡೆಯಿತು. 

Written ByPrajwal B
Published: Aug 25, 2026, 04:57 PM IST|Updated: Aug 25, 2026, 04:57 PM IST
KPSC ಹಗರಣದ ವಿರುದ್ಧ ಬೀದಿಗಿಳಿದ ABVP ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು! ವಿಧಾನಸೌಧ ಮುತ್ತಿಗೆ ಯತ್ನ ವಿಫಲ, ನಡುರಸ್ತೆಯಲ್ಲೇ ಖಾಕಿ ವಶಕ್ಕೆ!

About the Author

Prajwal B

Prajwal B

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Bidadi Township Protest: ಬಿಡದಿ ಟೌನ್‌ಶಿಪ್‌ ವಿರೋಧಿಸಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ; ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಭೂಮಿ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡಲ್ಲ ಎಂದ ರೈತರು!
2
3
4
5