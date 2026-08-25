/KPSC ಹಗರಣದ ವಿರುದ್ಧ ಬೀದಿಗಿಳಿದ ABVP ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು! ವಿಧಾನಸೌಧ ಮುತ್ತಿಗೆ ಯತ್ನ ವಿಫಲ, ನಡುರಸ್ತೆಯಲ್ಲೇ ಖಾಕಿ ವಶಕ್ಕೆ!

ABVP protest Karnataka: ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ KPSC ಅಕ್ರಮದ ಕಾವು ತಣ್ಣಗಾಗುವಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿಲ್ಲ. ಇಡೀ ಹಗರಣವನ್ನ CBIಗೆ ವಹಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ABVP ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಬೃಹತ್ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದರು. ಫ್ರೀಡಂ ಪಾರ್ಕ್ನಿಂದ ವಿಧಾನಸೌಧ ಚಲೋಗೆ ಮುಂದಾದ ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರರನ್ನ ಪೊಲೀಸರು ತಡೆದಿದ್ದು, ಈ ವೇಳೆ ತಳ್ಳಾಟ, ನೂಕಾಟವೂ ನಡೆಯಿತು. ವಿಧಾನಸೌಧ ಹಾಗೂ ಸಿಎಂ ಗೃಹ ಕಚೇರಿ ಕೃಷ್ಣಾಗೆ ಮುತ್ತಿಗೆ ಹಾಕಲು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಯತ್ನಿಸಿದ್ದು, ಹಲವರನ್ನ ಪೊಲೀಸರು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.
KPSC ಹಗರಣದ ವಿರುದ್ಧ ಬೀದಿಗಿಳಿದ ABVP ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು..!
KPSC ಅಕ್ರಮ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ತಲೆನೋವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದೆ. ಒಂದೆಡೆ ಪ್ರಕರಣವನ್ನ ಸಿಬಿಐಗೆ ವಹಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕೂಗು ಕೇಳಿ ಬರ್ತಿದ್ರೆ, ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಇಡಿ, ಸಿಐಡಿ ತನಿಖೆಯನ್ನ ಚುರುಕುಗೊಳಿಸಿದೆ. ಇಡಿ ದಾಳಿ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಕೆಪಿಎಸ್ ಸಿ ಕಚೇರಿಗೆ ಸಿಐಡಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ದಿಢೀರ್ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿ ಮಹತ್ವದ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆಯೋ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಎಲ್ಲದರ ನಡುವೆ ಇಡೀ ಪ್ರಕರಣವನ್ನ ಕೂಡಲೇ ಸಿಬಿಐಗೆ ವಹಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಎಬಿವಿಪಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ವಿಧಾನಸೌಧ ಮುತ್ತಿಗೆಗೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ದರು.
ವಿಧಾನಸೌಧ ಮುತ್ತಿಗೆ ಯತ್ನ ವಿಫಲ.., ನಡುರಸ್ತೆಯಲ್ಲೇ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಖಾಕಿ ವಶಕ್ಕೆ!
ಫ್ರೀಡಂ ಪಾರ್ಕ್ ನಿಂದ ವಿಧಾನಸೌಧದತ್ತ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರರನ್ನ ಫ್ರೀಡಂ ಪಾರ್ಕ್ ಬಳಿಯೇ ತಡೆದರು. ಈ ವೇಳೆ ಪೊಲೀಸರು ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರರ ನಡುವೆ ತಳ್ಳಾಟ, ನೂಕಾಟವೂ ನಡೆಯಿತು. ಒಂದು ತಂಡ ಫ್ರೀಡಂ ಪಾರ್ಕ್ ಬಳಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಮತ್ತೊಂದು ತಂಡ ಸಿಎಂ ಗೃಹ ಕಚೇರಿ ಕೃಷ್ಣ ಹಾಗೂ ಕಾವೇರಿ ನಿವಾಸಕ್ಕೆ ನುಗ್ಗಲು ಮುಂದಾಗಿತ್ತು. ಈ ವೇಳೆ ಭದ್ರತೆಗೆ ನಿಂತಿದ್ದ ಪೊಲೀಸರು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲೇ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರನ್ನ ತಡೆದು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ..
KPSC ಅಕ್ರಮದ ತನಿಖೆ ಸಿಬಿಐಗೆ ವಹಿಸ್ಬೇಕು.., ಹಾಗೆನೇ KPSC ಸದಸ್ಯರ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂನ ಮಂತ್ರಿ ಮಾಲ್ ಮುಂಭಾಗವೂ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ರು. ಈ ವೇಳೆ ತಡೆಯಲು ಬಂದ ಖಾಕಿಯಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ಬಸ್ ಗಳ ಚಕ್ರದಡಿ ನುಸುಳಿ ಆಕ್ರೋಶ ಹೊರಹಾಕಿದರು. ಹೀಗೆ ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ನಗರದ ನಾಲ್ಕೈದು ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟಿಸಿದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರನ್ನ ಪೊಲೀಸರು ಕುರಿ ಮಂದೆ ತುಂಬುವ ರೀತಿ ಕಂಟೈನರ್ ನಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಠಾಣೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ದೇ ಅವಧಿ ಮೀರಿರೋ ಔಷಧಿಯಿಂದ ಪ್ರಥಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಡಿಸೋ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದು, ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವತಃ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರೇ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ಆಕ್ರೋಶ ಹೊರಹಾಕಿದ್ರು.
ಬಿಜೆಪಿಯಿಂದ ಖಂಡನೆ
ಇನ್ನು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಎಬಿವಿಪಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರನ್ನ ಬಂಧಿಸಿದ ಪೊಲೀಸರ ಕ್ರಮವನ್ನ ಬಿಜೆಪಿ ಮುಖಂಡರು ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಪಿಎಸ್ಸಿ ಕರ್ಮಕಾಂಡದ ವಿರುದ್ಧ ನ್ಯಾಯಯುತವಾಗಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಜತೆ ಅಮಾನುಷವಾಗಿ ವರ್ತಿಸಿದೆ. ಭ್ರಷ್ಟರನ್ನ ರಕ್ಷಿಸಲು ಹೊರಟಿರೋ ಸಿಎಂ ಕೂಡಲೇ ಬಂಧಿಸಿರುವವರನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡಿದರು.
ಇನ್ನು IAS ಅಧಿಕಾರಿ ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಬಿಜೆಪಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಅದೆನೇ ಇರ್ಲಿ, ನ್ಯಾಯಯುತವಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಎಬಿವಿಪಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ನಡೆಯನ್ನ ಹತ್ತಿಕ್ಕೋ ಕೆಲ್ಸ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟ ಯಾವ ಹಂತಕ್ಕೆ ತಲುಪುತ್ತೋ ಕಾದು ನೋಡ್ಬೇಕಿದೆ.