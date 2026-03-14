English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Karnataka
  • ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಜರುಗಿದ ಪುರಾಣ ಪ್ರಸಿದ್ದ ಮದ್ದೂರಮ್ಮ ಜಾತ್ರೆ

ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಜರುಗಿದ ಪುರಾಣ ಪ್ರಸಿದ್ದ ಮದ್ದೂರಮ್ಮ ಜಾತ್ರೆ

ಇದು ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವಗಳ ಕಾಲ.ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲ್ಲ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಜಾತ್ರೆ, ಊರಹಬ್ಬಗಳದ್ದೇ ರಂಗು. ಅದೇ ರೀತಿ ಇದು ಮೂವತ್ತೈದು ಹಳ್ಳಿಗಳ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಜಾತ್ರೆ. ಅಗಸದೆತ್ತರದ ತೇರುಗಳೇ ಆ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಆಕರ್ಷಣೆ. ಗಗನಚುಂಬಿ ಕುರ್ಜುಗಳು ಅಂದರೆ ತೇರುಗಳನ್ನು ಎತ್ತುಗಳು ಎಳೆದುಕೊಂಡು ದೇವಿಯ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬರುವುದೇ ಇಲ್ಲಿನ ಸೂಜಿಗ.. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆ ಪುರಾಣ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ತೇರುಗಳ ಜಾತ್ರೆ ಯಾವುದು ರಥಗಳ ವಿಶೇಷತೆ ಏನು ಅಂತೀರಾ ಈ ಸ್ಟೋರಿ ನೋಡಿ..

Written by - Krishna N K | Last Updated : Mar 14, 2026, 08:39 PM IST
    • ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಜರುಗಿದ ಪುರಾಣ ಪ್ರಸಿದ್ದ ಮದ್ದೂರಮ್ಮ ಜಾತ್ರೆ.
    • ಜಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಕುರ್ಜು(ತೇರು)ಗಳದ್ದೇ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ನೆಡೆದ ಅವಘಡದ ಕಹಿ ನೆನಪು.
    • ದೊಡ್ಡ ನಾಗಮಂಗಲ ತೇರಿಗೆ ಆನೆ, ಒಂಟೆ, ಎತ್ತುಗಳ ಮೆರುಗು.

Trending Photos

ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಜರುಗಿದ ಪುರಾಣ ಪ್ರಸಿದ್ದ ಮದ್ದೂರಮ್ಮ ಜಾತ್ರೆ

ಆನೇಕಲ್‌ : ಹೀಗೆ ಗಗನವನ್ನೇ ಚುಂಬಿಸುವ ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣದ ರಂಗುಗಳಿಂದ ಚಿತ್ತಾರಗೊಂಡ ತೇರುಗಳು. ಎತ್ತುಗಳ ಜೊತೆ ಸಂಭ್ರಮ ಸಡಗರದಿಂದ ತೇರುಗಳನ್ನು ಎಳೆದೊಯ್ಯುತ್ತಿರುವ ಅಪಾರ ಭಕ್ತ ಸಾಗರ. ಕುರ್ಜುಗಳ ಸಂತಸ ಸಂಭ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಾರಥಿಯಾಗಿರುವ ಆನೇ, ಒಂಟೆ, ಜೋಡೆತ್ತುಗಳು. ಚಂಡೆ ಮಂದ್ದಳೆ, ತಮಟೆ ಸದ್ದಿನ ನಿನಾದ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಕಣ್ಮನ ಸೆಳೆಯುವ ದೃಶ್ಯಗಳು ಕಂಡು ಬಂದದ್ದು ಬೆಂಗಳೂರು ಹೊರವಲಯ ಆನೇಕಲ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹುಸ್ಕೂರಿನ ಮದ್ದೂರಮ್ಮ ದೇವು ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವದ ಜಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ.

Add Zee News as a Preferred Source

ಹೌದು.. ಸುಮಾರು 400 ವರ್ಷಗಳ ಇತಿಹಾಸವಿರುವ ಹುಸ್ಕೂರು ಜಾತ್ರೆಗೆ ಈ ಬಾರಿಗೆ 17 ಗ್ರಾಮಗಳ ತೇರುಗಳು ಸಿಂಗಾರಗೊಂಡಿದ್ದವು. ಎತ್ತುಗಳ ಮೂಲಕ ಸಿಂಗಾರಗೊಂಡು ಮದ್ದೂರಮ್ಮ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಹೊರಟು ಬಂದು ಹುಸ್ಕೂರಿನ ಮದ್ದೂರಮ್ಮ ದೇವಾಲಯದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ವಿರಾಜಮಾನವಾಗಿದ್ದವು. ಇತಿಹಾಸ ಹಿನ್ನೆಲೆಯುಳ್ಳ ಈ ಮದ್ದೂರಮ್ಮನಿಗೆ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ ಬೇಟಿ ನೀಡಿ ವಜ್ರದ ಖಡ್ಗ ನೀಡಿದ್ದಾನೆಂಬ ಪುರಾವೆ ಕೂಡ ಇದೆ. ಕಳೆದ ಬಾರಿ 180 ಅಡಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಎಚ್ಚು ಎತ್ತರದ ಕುರ್ಜುಗಳು ಕಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ ಹೀಲಲಗಿ ಬಳಿ ಆಯತಪ್ಪಿ ಕುರ್ಜು ನೆಲಕುರುಳಿ ಅವಘಡ ಸಂಭವಿಸಿ ಮೂವ್ವರು ಪ್ರಾಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು.

ಆದರೆ ಈ ಭಾರಿ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಂಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಆಡಳಿತ 80 ಎತ್ತರದ ವರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಕುರ್ಜುಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡಿತ್ತು. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಬಾರಿ ಯಾವುದೆ ಅನಾಹುತ ನೆಡೆಯದೆ ಜಾತ್ರೆ ಸುಸೂತ್ರವಾಗಿ ನೆಡೆಯಿತು. ಇನ್ನು ದೊಡ್ಡ ನಾಗಮಂಗಲ ಗ್ರಾಮದ ತೇರಿಗೆ ಕೇರಳದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದ ಗಜರಾಜ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆಯಾಗಿತ್ತು. ಜೊತೆಗೆ ಒಂಟೆಗಳು ಜೋಡೆತ್ತುಗಳ ಸಾಲು ದೇವಿ ತೇರನ್ನು ಎಳೆಯುವುದು ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆಯಾಗಿತ್ತು. 

ಇನ್ನೂ ಅನಾದಿ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಹುಸ್ಕೂರು ಜಾತ್ರೆ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿದ್ದು, ಮದ್ದೂರಮ್ಮ ಜಾತ್ರೆ ಒಂದು ವಾರಗಳ ನಡೆಯುತ್ತೆ, ಮೊದಲ ದಿನ ದೀಪಗಳು ಅರತಿ, ನಂತರ ಉತ್ಸವ, ಮಾರನೇ ದಿನ ನೆಂಟರಿಷ್ಟರಿಗೆ ಮಾಂಸದೂಟದ ಮರುದಿನ ತೇರುಗಳು ಜಾತ್ರೆ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಜಾತ್ರೆಗೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಹಳ್ಳಿಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನ ಭಕ್ತರು ಬಂದು ಮದ್ದೂರಮ್ಮ ದರ್ಶನ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ತಮ್ಮ ಕಷ್ಟ ನಿವಾರಣೆಗೆ ಭಕ್ತರು ಹರಕೆ ಹೊತ್ತುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ತಮ್ಮ ಕೋರಿಕೆ ಈಡೇರಿದ ಬಳಿಕ ತಾಯಿ ಮದ್ದೂರಮ್ಮನಿಗೆ ಕಾಣಿಗೆ ನೀಡಿ ಹರಕೆ ಈಡೇರಿಸುತ್ತಾರೆ. ತಾಯಿ ಮದ್ದೂರಮ್ಮ ಶಕ್ತಿ ದೇವತೆಯಾಗಿದ್ದು, ಪವಾಡ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರನ್ನು ಕಾಯುತ್ತಾಳೆ ಎನ್ನುವುದು  ಭಕ್ತರ ನಂಬಿಕೆ.

ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಹುಸ್ಕೂರಿನ ಮದ್ದೂರಮ್ಮ ದೇವಿ  ಜಾತ್ರೆಯು ದಿನೇ ದಿನೇ ಪ್ರಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಈ ವರ್ಷ ಕುರ್ಜುಗಳನ್ನು ಎಳೆದು ತರುವಾಗ ಯಾವುದೇ ಅವಘಡ ಸಂಭವಿಸದೆ ಎಲ್ಲಾ ಭಕ್ತರು  ಮದ್ದೂರಮ್ಮ ದೇವಿಯ ಕೃಪೆಗೆ  ಪಾತ್ರರಾಗಿರುವುದು ಭಕ್ತರ ಖುಷಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.

About the Author

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

Madduramma jatreKannada newsKannadatoday kannada newsZee Kannada News

Trending News