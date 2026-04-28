ಬೆಂಗಳೂರು: ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ದಯಾನಂದ ಸಾಗರ್ ಖಾಸಗಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ರೂಮ್ಮೇಟ್ಗಳ ನಡುವಿನ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಜಗಳಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಜ್ಯೋತಿ ಕುಮಾರಿ ಮತ್ತು ಅವರ ರೂಮ್ಮೇಟ್ ಪ್ರೀತಿ ಜೈನ್ ನಡುವೆ ನಡೆದ ಈ ಗಲಾಟೆ ಈಗ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿದೆ.
ಕಳೆದ ಮಾರ್ಚ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಸೇರಿದ್ದ ಜ್ಯೋತಿ ಕುಮಾರಿ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಜೈನ್ ರೂಮ್ಮೇಟ್ ಆಗಿದ್ದರು. ಮೂಲಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಪ್ರೀತಿ ಜೈನ್ ಅವರು ಜ್ಯೋತಿ ಕುಮಾರಿ ಅವರಿಗೆ ಜಾತಿ ಮತ್ತು ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಯ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಮಾನಸಿಕ ಕಿರುಕುಳ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂಬ ಗಂಭೀರ ಆರೋಪ ಕೇಳಿಬಂದಿದೆ.ಲೈಟ್ ಹಾಕುವುದು, ಕಿಟಕಿ ತೆರೆಯುವಂತಹ ಕ್ಷುಲ್ಲಕ ವಿಚಾರಗಳಿಗೂ ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ನಿರಂತರ ಜಗಳ ನಡೆಯುತ್ತಿತ್ತು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಇದೇ ತಿಂಗಳ 25ರಂದು ಜ್ಯೋತಿ ಕುಮಾರಿ ಅವರು ರೂಮಿನಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಜಗಳ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ವಿಡಿಯೋ ಕಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಲು ರೂಮಿನಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹೋಗುವಂತೆ ಪ್ರೀತಿ ಜೈನ್ ತಾಕೀತು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಜ್ಯೋತಿ ಒಪ್ಪದಿದ್ದಾಗ ಮಾತಿನ ಚಕಮಕಿ ನಡೆದು ಹಲ್ಲೆಯ ಹಂತಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ.
ಗಲಾಟೆ ತಾರಕಕ್ಕೇರಿದಾಗ ಪ್ರೀತಿ ಜೈನ್ ಅವರು ಜ್ಯೋತಿ ಅವರನ್ನು ಎಳೆದಾಡಿ ರೂಮಿನಿಂದ ಹೊರಹಾಕಿ, ಗೋಡೆಗೆ ತಳ್ಳಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.ಈ ವೇಳೆ ಜ್ಯೋತಿ ಕುಮಾರಿ ಅವರು ಪ್ರೀತಿಯ ಕುತ್ತಿಗೆಗೆ ಕತ್ತರಿಯಿಂದ ಇರಿಯಲು ಯತ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದ್ದು, ಈ ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಅವರ ಗಲ್ಲಕ್ಕೆ ಗಾಯವಾಗಿ ರಕ್ತಸ್ರಾವವಾಗಿದೆ.ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಜಗಳವಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಹಿಂದೆಯೇ ಕೆಲವು ಘಟನೆಗಳನ್ನು ವಿಡಿಯೋ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.