ಈ ರಿಕ್ಷಾ ಚಾಲಕನ ತಿಂಗಳ ಸಂಪಾದನೆ 3 ಲಕ್ಷ, ಆಸ್ತಿ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ..! ಹಣ ಗಳಿಕೆ ವಿಧಾನ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ಡ್ರೈವರ್‌ 

Viral auto driver : ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಆಟೋರಿಕ್ಷಾ ಚಾಲಕನೊಬ್ಬನ ತಮ್ಮ ಗಳಿಕೆಯ ಕುರಿತು ನೀಡಿದ ವಿವರಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಈ ಆಟೋರಿಕ್ಷಾ ಚಾಲಕನ 5 ಕೋಟಿ ರೂ. ಮೌಲ್ಯದ ಎರಡು ಭವ್ಯವಾದ ಬಂಗಲೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು 3 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಸಂಪಾದಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಹೌದು.. ಆಕಾಶ್ ಆನಂದಾನಿ ಎಂಬ ಯುವಕ ಈ ಶ್ರೀಮಂತ ಆಟೋ ಚಾಲಕನೊಂದಿಗೆ ಸಂವಹನ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಈ ಕುರಿತ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ, ರಿಕ್ಷಾ ಚಾಲಕನ ಕುರಿತ ಪೋಸ್ಟ್ ವೈರಲ್ ಆಯಿತು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:'ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಹಾವಾಗಿ ಗಂಡನಿಗೆ ಕಚ್ಚುವ ಪತ್ನಿ'-ಯುಪಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ದೂರು, ತನಿಖೆಗೆ ಆದೇಶ
Bangalore is fucking crazy the auto wala bhaiya said he has 2 houses worth 4-5 crs 😭 both on rent earns close to 2-3 lakhs per month , and is a startup founder / investor in a ai based startup bruh 😭😭😭
— Akash Anandani (@Kashh56) October 4, 2025
ವಿವರಗಳನ್ನು ನೋಡುವುದಾದರೆ, ಆಟೋ ಚಾಲಕ ತಾನು AI ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ನಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ತನ್ನ ಬಳಿ 4-5 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಎರಡು ಕಾರುಗಳಿವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಎರಡನ್ನೂ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಅವುಗಳಿಂದ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಸುಮಾರು 2-3 ಲಕ್ಷ ಗಳಿಸುವುದಾಗಿ ಮತ್ತು AI ಆಧಾರಿತ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಕ/ಹೂಡಿಕೆದಾರರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರಸ್ತುತ ಆಕಾಶ್ ಅವರ ಪೋಸ್ಟ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ಬಳಕೆದಾರರು ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆಕಾಶ್ ಆನಂದಾನಿ ಹೇಳುವ ಪ್ರಕಾರ, ಮೊದಲು ರಿಕ್ಷಾ ಚಾಲನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಪ್ರಸ್ತುತ ವಾರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರಂತೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಆ ಚಾಲಕ ದುಬಾರಿ ಆಪಲ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ವಾಚ್ ಮತ್ತು ಏರ್ಪಾಡ್ಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿದ್ದರಂತೆ.