ಈ ರಿಕ್ಷಾ ಚಾಲಕನ ತಿಂಗಳ ಸಂಪಾದನೆ 3 ಲಕ್ಷ, ಆಸ್ತಿ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ..! ಹಣ ಗಳಿಕೆ ವಿಧಾನ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ಡ್ರೈವರ್‌ 

Richest auto driver : ರಿಕ್ಷಾ ಚಾಲಕನ ಆದಾಯದ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಈತ 5 ಕೋಟಿ ರೂ. ಮೌಲ್ಯದ ಎರಡು ಭವ್ಯ ಬಂಗಲೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾನೆ, ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು 3 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಗಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ಶಾಕ್‌ ಆಗ್ತೀರಾ..

Written by - Krishna N K | Last Updated : Oct 8, 2025, 04:36 PM IST
ಈ ರಿಕ್ಷಾ ಚಾಲಕನ ತಿಂಗಳ ಸಂಪಾದನೆ 3 ಲಕ್ಷ, ಆಸ್ತಿ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ..! ಹಣ ಗಳಿಕೆ ವಿಧಾನ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ಡ್ರೈವರ್‌ 

Viral auto driver : ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಆಟೋರಿಕ್ಷಾ ಚಾಲಕನೊಬ್ಬನ ತಮ್ಮ ಗಳಿಕೆಯ ಕುರಿತು ನೀಡಿದ ವಿವರಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಈ ಆಟೋರಿಕ್ಷಾ ಚಾಲಕನ 5 ಕೋಟಿ ರೂ. ಮೌಲ್ಯದ ಎರಡು ಭವ್ಯವಾದ ಬಂಗಲೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು 3 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಸಂಪಾದಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಹೌದು.. ಆಕಾಶ್ ಆನಂದಾನಿ ಎಂಬ ಯುವಕ ಈ ಶ್ರೀಮಂತ ಆಟೋ ಚಾಲಕನೊಂದಿಗೆ ಸಂವಹನ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಈ ಕುರಿತ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ, ರಿಕ್ಷಾ ಚಾಲಕನ ಕುರಿತ ಪೋಸ್ಟ್ ವೈರಲ್ ಆಯಿತು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:'ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಹಾವಾಗಿ ಗಂಡನಿಗೆ ಕಚ್ಚುವ ಪತ್ನಿ'-ಯುಪಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ದೂರು, ತನಿಖೆಗೆ ಆದೇಶ

ವಿವರಗಳನ್ನು ನೋಡುವುದಾದರೆ, ಆಟೋ ಚಾಲಕ ತಾನು AI ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ತನ್ನ ಬಳಿ 4-5 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಎರಡು ಕಾರುಗಳಿವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಎರಡನ್ನೂ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಅವುಗಳಿಂದ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಸುಮಾರು 2-3 ಲಕ್ಷ ಗಳಿಸುವುದಾಗಿ ಮತ್ತು AI ಆಧಾರಿತ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಕ/ಹೂಡಿಕೆದಾರರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರಸ್ತುತ ಆಕಾಶ್ ಅವರ ಪೋಸ್ಟ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ಬಳಕೆದಾರರು ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆಕಾಶ್ ಆನಂದಾನಿ ಹೇಳುವ ಪ್ರಕಾರ, ಮೊದಲು ರಿಕ್ಷಾ ಚಾಲನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಪ್ರಸ್ತುತ ವಾರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರಂತೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಆ ಚಾಲಕ ದುಬಾರಿ ಆಪಲ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ವಾಚ್ ಮತ್ತು ಏರ್‌ಪಾಡ್‌ಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿದ್ದರಂತೆ.

About the Author

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

Bengaluru Auto driverAuto driver earns 3 lakh per monthBengaluru rickshaw driver villas

