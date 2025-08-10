ರಾಜಧಾನಿ ಬೆಂಗಳೂರನ್ನು ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಕುಂದಾನಗರಿ ಬೆಳಗಾವಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಹೊಸ ವಂದೇ ಭಾರತ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ರೈಲು ಸೇವೆ ಆಗಸ್ಟ್ 11, 2025ರಿಂದ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಈ ರೈಲು ಕರ್ನಾಟಕದ 11ನೇ ವಂದೇ ಭಾರತ್ ರೈಲಾಗಿದ್ದು, ಆಗಸ್ಟ್ 10ರಂದು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕೆಎಸ್ಆರ್ ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ. ವಾರದ ಆರು ದಿನ (ಬುಧವಾರ ಹೊರತು) ಸಂಚರಿಸುವ ಈ ರೈಲು, ಏಳು ಜಿಲ್ಲೆಗಳನ್ನು ದಾಟಿ, ವೇಗದ ಮತ್ತು ಆರಾಮದಾಯಕ ಪ್ರಯಾಣದ ಅನುಭವವನ್ನು ನೀಡಲಿದೆ.
ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ:
ರೈಲು ಸಂಖ್ಯೆ 26751 ಬೆಳಗಾವಿಯಿಂದ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 5:20ಕ್ಕೆ ಹೊರಟು, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1:50ಕ್ಕೆ ಕೆಎಸ್ಆರ್ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ತಲುಪಲಿದೆ. ವಾಪಸ್, ರೈಲು ಸಂಖ್ಯೆ 26752 ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2:20ಕ್ಕೆ ಆರಂಭವಾಗಿ, ರಾತ್ರಿ 10:40ಕ್ಕೆ ಬೆಳಗಾವಿಗೆ ಆಗಮಿಸಲಿದೆ. ಈ ರೈಲು ಧಾರವಾಡ (7:08/8:25), ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ (7:30/8:00), ಹಾವೇರಿ (8:35/6:48), ದಾವಣಗೆರೆ (9:25/5:48), ತುಮಕೂರು (12:15/3:03), ಮತ್ತು ಯಶವಂತಪುರ (1:03/2:28) ನಿಲ್ದಾಣಗಳಲ್ಲಿ ನಿಲುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ.
ಟಿಕೆಟ್ ದರ:
ಈ ರೈಲಿನ ಟಿಕೆಟ್ ದರವು ಬೆಂಗಳೂರು-ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ವಂದೇ ಭಾರತ್ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಿದೆ. ಚೇರ್ಕಾರ್ (ಸಿಸಿ) ಮತ್ತು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಚೇರ್ಕಾರ್ (ಇಸಿ) ದರಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿವೆ:
- ಬೆಂಗಳೂರು-ಬೆಳಗಾವಿ: ₹1118 (ಸಿಸಿ), ₹2279 (ಇಸಿ)
- ಬೆಂಗಳೂರು-ಧಾರವಾಡ: ₹914 (ಸಿಸಿ), ₹1863 (ಇಸಿ)
- ಬೆಂಗಳೂರು-ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ: ₹885 (ಸಿಸಿ), ₹1802 (ಇಸಿ)
- ಬೆಂಗಳೂರು-ದಾವಣಗೆರೆ: ₹676 (ಸಿಸಿ), ₹1379 (ಇಸಿ)
- ಬೆಂಗಳೂರು-ತುಮಕೂರು: ₹298 (ಸಿಸಿ), ₹615 (ಇಸಿ)
ಟಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆಯ ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ (https://indianrailways.gov.in) ಕಾಯ್ದಿರಿಸಬಹುದು.
ವಿಶೇಷತೆಗಳು:
8 ಬೋಗಿಗಳ ಈ ರೈಲು 4 ಮೋಟರ್ ಕಾರ್ಗಳು, 1 ಟ್ರೈಲಿಂಗ್ ಕಾರ್, 1 ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಕ್ಲಾಸ್, ಮತ್ತು 2 ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಟ್ರೈಲರ್ ಕಾರ್ಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ವಿಶ್ವ ದರ್ಜೆಯ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಾದ ಆರಾಮದಾಯಕ ಆಸನಗಳು, ಆಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷತೆಯೊಂದಿಗೆ ಇದು ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಅನುಭವ ನೀಡಲಿದೆ. ಈ ರೈಲು ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಮತ್ತು ರಾಜಧಾನಿಯ ನಡುವಿನ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲಿದ್ದು, ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಲಿದೆ.