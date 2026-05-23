Bengaluru Bidar Kalaburagi Flight: ಬೀದರ್-ಬೆಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ಕಲಬುರಗಿ-ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಇದೀಗ ನೇರ ವಿಮಾನ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮತ್ತೆ ಆರಂಭ ಮಾಡಲು ಸರ್ಕಾರ ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿರುವ ಸಚಿವ ಎಂ ಬಿ ಪಾಟೀಲ ಅವರು, ಜೂನ್ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು: ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಜನರಿಗೆ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್.. ಕೊನೆಗೂ ವಿಮಾನ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಬೇಡಿಕೆಗೆ ಅಸ್ತು ಎಂದ ಸರ್ಕಾರ, ಜೂನ್ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ವಿಮಾನಯಾನ ಸೇವೆಯನ್ನು ಪುನಾರಂಭ ಮಾಡಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಇದೀಗ ಬೀದರ್ ಮತ್ತು ಕಲಬುರಗಿ (Bidar and Kalaburagi) ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಗೆ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಜೂನ್ 1 ಮತ್ತು ಜೂನ್ 10 ರಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ವಿಮಾನ ಸೇವೆಯನ್ನು (Flight Service) ಮತ್ತೆ ಆರಂಭ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವ ಎಂ ಬಿ ಪಾಟೀಲ (MB Patil) ಅವರು ಶುಕ್ರವಾರ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಯಾವಾಗ ಆರಂಭ?
ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಬೀದರ್ಗೆ ಜೂನ್ 1 ಮತ್ತು ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಜೂನ್ 10 ರಿಂದ ನೇರ ವಿಮಾನ ಸೇವೆ ಪುನಾರಂಭವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸ್ಟಾರ್ ಏರ್ ಕಂಪನಿ ಈ ಎರಡು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ನೇರ ವಿಮಾನ ಸೇವೆಯನ್ನು ನೀಡಲಿದೆ. ಇನ್ನು ಈ ವಿಮಾನ ಸೇವೆಯ ಮರು ಆರಂಭದಿಂದಾಗಿ ಬೀದರ್, ಕಲಬುರಗಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ಜನರಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣ ಸುಲಭವಾಗುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ, ವ್ಯಾಪಾರ, ಶಿಕ್ಷಣ, ವೈದ್ಯಕೀಯ, ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೂ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಲಿದೆ.
ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿದ್ದ ವಿಮಾನಯಾನ ಮತ್ತೆ ಆರಂಭ!
ಕಲಬುರಗಿ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 15, 2025 ರಂದು ಮತ್ತು ಬೀದರ್ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ ಏಪ್ರಿಲ್ 16, 2026ರಂದು ವಿಮಾನ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಪರಿಣಾಮ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಅಥವಾ ರೈಲು ಸೇವೆಯನ್ನೇ ಬಳಸಬೇಕಿತ್ತು. ಇನ್ನು ಬಸ್ ಅಥವಾ ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಬೀದರ್ಗೆ 10 ರಿಂದ 12 ಗಂಟೆಗಳ ಪ್ರಯಾಣ ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೆ, ಕಲಬುರಗಿಯಿಂದ ಪ್ರಯಾಣಿಸಲು ಸುಮಾರು 12 ಗಂಟೆಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಆದ್ದರಿಂದ ವಿಮಾನ ಸೇವೆ ಪುನಾರಾರಂಭಿಸುವಂತೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಜನರು ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಲೇ ಇದ್ದರು. ಈ ಮನವಿಯನ್ನು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿದ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಇದೀಗ, ಬೀದರ್, ಕಲಬುರಗಿಗೆ ವಿಮಾನ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮತ್ತೆ ಆರಂಭಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ. ಇನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರವು ಈ ಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ವಿಮಾನಯಾನದ ಆರಂಭಕ್ಕಾಗಿ 28.47 ಕೋಟಿ ರೂ. "ವಯಬಿಲಿಟಿ ಗ್ಯಾಪ್ ಫಂಡಿಂಗ್" ಆಗಿ ಕೊಡುತ್ತಿದೆ. ಎರಡೂ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ವಿಮಾನ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರೀ-ಬುಕಿಂಗ್ ಕೂಡಾ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
ಬೀದರ್ ವಿಮಾನಯಾನದ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ:
ಜೂನ್ 1 ರಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರು-ಬೀದರ್ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ ಏರ್ ಕಂಪನಿಯ ವಿಮಾನಗಳು ಹಾರಾಟ ನಡೆಸಲಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರು ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ ಸುಮಾರು 1 ಗಂಟೆ 15 ನಿಮಿಷಗಳ ಪ್ರಯಾಣ ಇರಲಿದೆ. ಬೀದರ್ಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ದಿನನಿತ್ಯ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 6:30 ಕ್ಕೆ ವಿಮಾನ ಹೊರಡುತ್ತದೆ. ಈ ವಿಮಾನವು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 7:45 ಕ್ಕೆ ಬೀದರ್ ತಲುಪುತ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಟಿಕೆಟ್ ದರ ನೋಡುವುದಾದರೆ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಬೀದರ್ಗೆ 3,299 ರೂ.ನಿಂದ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ.
ಕಲಬುರಗಿ ವಿಮಾನ ಸೇವೆಯ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ:
ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಕಲಬುರಗಿಗೆ ವಿಮಾನ ಸಂಜೆ 6:00 ಗಂಟೆಗೆ ಹೊರಡಲಿದೆ. ಈ ವಿಮಾನ ಅದೇ ಸಂಜೆ 7:10 ಗಂಟೆಗೆ ಕಲಬುರಗಿ ತಲುಪುತ್ತದೆ. ಇನ್ನು ರಿಟರ್ನ್ ಫ್ಲೈಟ್ ಕಲಬುರಗಿಯಿಂದ ರಾತ್ರಿ 7:40 ಕ್ಕೆ ಹೊರಟರೆ, ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ರಾತ್ರಿ 8:50 ಕ್ಕೆ ತಲುಪುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣ ಸಮಯ 1 ಗಂಟೆ 10 ನಿಮಿಷ ಇರಲಿದ್ದು, ಟಿಕೆಟ್ ದರಗಳು ಪ್ರಸ್ತುತ 3,500 ರೂ.ನಿಂದ 5000 ರೂ. ನಡುವೆ ಇರಲಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಆನ್ಲೈನ್ ಬುಕಿಂಗ್ ಈಗಾಗಲೇ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ.