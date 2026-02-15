English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ಬೆಂಗಳೂರಿನ ʼಬಿಲಿಯನೇರ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ʼ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾ? ಇಲ್ಲಿನ ಮನೆಗಳ ಬೆಲೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಶಾಕ್‌ ಆಗ್ತೀರಾ!

ಐಟಿ ನಗರಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ “ಬಿಲಿಯನೇರ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್” ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುವ ಕೋರಮಂಗಲದ ಒಂದು ರಸ್ತೆ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮನೆಗಳ ಬೆಲೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಅಚ್ಚರಿಯಾಗುವುದಂತೂ ನಿಜ.  

Written by - Zee Kannada News Desk | Last Updated : Feb 15, 2026, 02:12 PM IST
  • ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮನೆಗಳ ಬೆಲೆ ಕೇಳಿದರೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ
  • ಈ ರಸ್ತೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ದುಬಾರಿಯಾಗಲು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ ಅದರ ಸ್ಥಳ

ಬೆಂಗಳೂರಿನ ʼಬಿಲಿಯನೇರ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ʼ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾ? ಇಲ್ಲಿನ ಮನೆಗಳ ಬೆಲೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಶಾಕ್‌ ಆಗ್ತೀರಾ!

ಬೆಂಗಳೂರು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಐಟಿ ರಾಜಧಾನಿ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಅನೇಕ ಬಹುರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಂಪನಿಗಳು, ಸ್ಟಾರ್ಟ್‌ಅಪ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಉದ್ಯಮಗಳು ಇಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿರುವುದರಿಂದ ಈ ನಗರ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ಈ ನಗರದ ಕೋರಮಂಗಲ 3ನೇ ಬ್ಲಾಕ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ರಸ್ತೆ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿ “ಬಿಲಿಯನೇರ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್” ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಆ ಹೆಸರು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ಇಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವವರ ಆರ್ಥಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವೇ ಈ ಹೆಸರನ್ನು ತಂದಿದೆ. ದೇಶದ ಖ್ಯಾತ ಉದ್ಯಮಿಗಳು, ಐಟಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೋಟ್ಯಂತರ ಸಂಪಾದಿಸಿದವರು ಹಾಗೂ ಉನ್ನತ ಹುದ್ದೆಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವ ಗಣ್ಯರು ಇಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಈ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಸಿಕ್ಕಿದೆ.

ಈ ರಸ್ತೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ದುಬಾರಿಯಾಗಲು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ ಅದರ ಸ್ಥಳ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸಿಟಿ, ಬೆಳ್ಳಂದೂರು, ಸರ್ಜಾಪುರ ಮುಂತಾದ ಐಟಿ ಹಬ್‌ಗಳಿಗೆ ಇದು ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಾಲೆಗಳು, ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು, ಮಾಲ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ರಸ್ತೆ ಸಂಪರ್ಕ ಈ ಪ್ರದೇಶದ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನೆಗಳು ಕಾಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ; ಬದಲಾಗಿ ವಿಶಾಲ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ ಐಷಾರಾಮಿ ಬಂಗಲೆಗಳು, ಹಸಿರು ತೋಟಗಳು, ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪೂಲ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಭದ್ರತಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ.

ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮನೆಗಳ ಬೆಲೆ ಕೇಳಿದರೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಸುಮಾರು 10,000 ಚದರ ಅಡಿ ಜಾಗದ ಬೆಲೆ ದಶಕೋಟಿಗಳಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ 60–70 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಇರಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಒಂದು ಚದರ ಅಡಿ ಭೂಮಿಯ ಬೆಲೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿದೆ. ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚು, ಲಭ್ಯತೆ ಕಡಿಮೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಜಾಗ ಸಿಗುವುದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟ. ಹೀಗಾಗಿ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ಇದು ಕನಸಿನ ಪ್ರದೇಶವಾಗಿದ್ದರೂ, ಕೋಟ್ಯಂತರ ಸಂಪತ್ತಿನ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯವಾಗುವ ವಸತಿ ಪ್ರದೇಶವಾಗಿದೆ. ಐಟಿ ಕ್ರಾಂತಿಯಿಂದ ರೂಪುಗೊಂಡ ಹೊಸ ಶ್ರೀಮಂತರ ಸಂಕೇತವಾಗಿ “ಬಿಲಿಯನೇರ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್” ಇಂದು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ವೈಭವ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ.

 

