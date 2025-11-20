English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Karnataka
  • 7 ಕೋಟಿ ರಾಬರಿ ಕೇಸ್‌ನಲ್ಲಿ CMS ಸಿಬ್ಬಂದಿಯೇ ಪ್ರೈಂ ಸಸ್ಪೆಕ್ಟ್..! ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಟ್ರಾ..!?

7 ಕೋಟಿ ರಾಬರಿ ಕೇಸ್‌ನಲ್ಲಿ CMS ಸಿಬ್ಬಂದಿಯೇ ಪ್ರೈಂ ಸಸ್ಪೆಕ್ಟ್..! ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಟ್ರಾ..!?

ಏಳು ಕೋಟಿ ರಾಬರಿ ಕೇಸ್ ತನಿಖೆ ನಡೀತಿದೆ. ತನಿಖೆ ಶುರುವಾದಾಗಿಂದ್ಲೂ ಪೊಲೀಸ್ರಿಗೆ ಹಣ ಸಾಗಿಸ್ತಿದ್ದ CMS ವ್ಯಾನ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮೇಲೆಯೇ ಹೆಚ್ಚು ಅನುಮಾನ ಮೂಡಿದೆ. ಇವ್ರೂ ಈ ರಾಬರಿಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಾ 24 ಗಂಟೆಯಿಂದ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಲಾಗ್ತಿದೆ. ಇನ್ನೊಂದ್ ವಿಷಯ ಏನಂದ್ರೆ CMS ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ನಿಂದಲೇ ಈ ಮುಂಚೆಯೂ ಇದೇ ರೀತಿ ರಾಬರಿ ನಡೆದಿದ್ವು ಎಂಬುದು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. 

Written by - Krishna N K | Last Updated : Nov 20, 2025, 11:40 PM IST
    • 7 ಕೋಟಿ ರಾಬರಿ ಕೇಸ್ ನಲ್ಲಿ CMS ಸಿಬ್ಬಂದಿಯೇ ಪ್ರೈಂ ಸಸ್ಪೆಕ್ಟ್..!
    • CMS ವಾಹನದ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಟ್ರಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ..!?
    • ಇದೇ ರೀತಿ ರಾಬರಿ ನಡೆದಿದ್ವು ಎಂಬುದು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ.

Trending Photos

ಡಿಸೆಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ 3 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಪ್ರಬಲ ಗಜಕೇಸರಿ ರಾಜಯೋಗ: ಹಠಾತ್ ಧನಲಾಭ, ಕಷ್ಟಗಳೆಲ್ಲಾ ಕಳೆದು ಸುಖ-ಸಂಪತ್ತು ವೃದ್ಧಿ
camera icon6
Gajakesari Rajayoga
ಡಿಸೆಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ 3 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಪ್ರಬಲ ಗಜಕೇಸರಿ ರಾಜಯೋಗ: ಹಠಾತ್ ಧನಲಾಭ, ಕಷ್ಟಗಳೆಲ್ಲಾ ಕಳೆದು ಸುಖ-ಸಂಪತ್ತು ವೃದ್ಧಿ
2026 ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್‌ಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಕೆಟ್ಟ ವರ್ಷ! ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಬಹಿರಂಗವಾಯ್ತು ಆಘಾತಕಾರಿ ವಿಷಯ
camera icon6
Salman Khan
2026 ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್‌ಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಕೆಟ್ಟ ವರ್ಷ! ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಬಹಿರಂಗವಾಯ್ತು ಆಘಾತಕಾರಿ ವಿಷಯ
ದಿನಸಿಯಿಂದ ಬಟ್ಟೆಯವರೆಗೆ ಡಿ ಮಾರ್ಟ್ ಗಿಂತಲೂ ಅಗ್ಗದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಮಗ್ರಿ ಸಿಗುವ ಸ್ಥಳ ಇದು ! ಇಲ್ಲಿ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದರೆ ಆಗುವುದು ಭರ್ಜರಿ ಲಾಭ
camera icon8
DMart
ದಿನಸಿಯಿಂದ ಬಟ್ಟೆಯವರೆಗೆ ಡಿ ಮಾರ್ಟ್ ಗಿಂತಲೂ ಅಗ್ಗದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಮಗ್ರಿ ಸಿಗುವ ಸ್ಥಳ ಇದು ! ಇಲ್ಲಿ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದರೆ ಆಗುವುದು ಭರ್ಜರಿ ಲಾಭ
2026ರಲ್ಲಿ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶುಕ್ರ ದೆಸೆ : ಒಲಿದು ಬರುವುದು ರಾಜ ವೈಭೋಗದ ಜೀವನ, ಹರಿದು ಬರುವುದು ಧನ ಸಂಪತ್ತು
camera icon6
Shukra Dese
2026ರಲ್ಲಿ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶುಕ್ರ ದೆಸೆ : ಒಲಿದು ಬರುವುದು ರಾಜ ವೈಭೋಗದ ಜೀವನ, ಹರಿದು ಬರುವುದು ಧನ ಸಂಪತ್ತು
7 ಕೋಟಿ ರಾಬರಿ ಕೇಸ್‌ನಲ್ಲಿ CMS ಸಿಬ್ಬಂದಿಯೇ ಪ್ರೈಂ ಸಸ್ಪೆಕ್ಟ್..! ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಟ್ರಾ..!?

ಬೆಂಗಳೂರು : ಡೈರಿ ಸರ್ಕಲ್ ಬಳಿ ಏಳು ಕೋಟಿ ಕ್ಯಾಶ್ ರಾಬರಿ ಕೇಸ್ ನಲ್ಲಿ CMS ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮೇಲೆಯೇ ಪೊಲೀಸ್ರಿಗೆ ಪ್ರೈಮ್ ಸಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮೂಡಿದೆ. ರಾಬರಿ ಮಾಡಿರೋ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಗೂ CMS ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೂ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇರೋ ಅನುಮಾನ ಮೂಡಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಹಣ ಸಾಗಿಸ್ತಿದ್ದ ವಾಹನದಿಂದ ಗೊತ್ತಾಗಿರೋ ಕೆಲ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವಿಚಾರಗಳು.

Add Zee News as a Preferred Source

ತನಿಖೆ ವೇಳೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಸಾಗಿಸ್ತಿದ್ದ ವಾಹನ ಪರಿಶೀಲನೆ ವೇಳೆ ಹಲವು ವಿಚಾರಗಳು ಪೊಲೀಸ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಕೆಲ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಮಸ್ಯೆ ಇತ್ತು ಹಾಗೂ ರಾಬರಿ ವೇಳೆ ವಾಹನದಲ್ಲಿದ್ದ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಬಟನ್ ಬಗ್ಗೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯೇ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ರಾ ಅನ್ನೋ ಅನುಮಾನ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಪ್ರತೀ ದಿನವೂ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಸಾಗಾಟ ಮಾಡೋ ಕ್ಯಾಶ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸರ್ವೀಸ್ ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಲಾಕಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದೆ. ಎರಡನೇ ಡೋರ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಬಟನ್ ಇದೆ. ಅದು ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಬಟನ್. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:7 ಕೋಟಿ ರಾಬರಿ ಪ್ರಕರಣ : ಪೊಲೀಸರ ದಿಕ್ಕು ತಪ್ಪಿಸಿ ಸಿನಿಮೀಯ ರೀತಿ ಪರಾರಿ, ಇಬ್ಬರು ವಶಕ್ಕೆ?

ಆ ಬಟನ್ ಒತ್ತಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಹಣ ಇಟ್ಟಿರುವ ಲಾಕರ್ ಓಪನ್ ಹಾಗೂ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗೋದು. ರಾಬರಿ ವೇಳೆ ಈ ವಿಚಾರ ಆರೋಪಿಗಳಿಗೆ ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು..? ಈ ವಿಚಾರವನ್ನ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯೇ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ರಾ..? ಇವ್ರೂ ಈ ರಾಬರಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ರಾ ಅನ್ನೋ ಅನುಮಾನ ಪೊಲೀಸ್ರಿಗೆ ಮೂಡಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೇ ಈ ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಸೈರನ್ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ಚಾಲಕನ ಸ್ಟೇರಿಂಗ್ ಬಳಿಯೇ ಸೈರನ್ ಬಟನ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನೂ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ತನಿಖೆ‌ ವೇಳೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ.

ಇನ್ನು ಗನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಟ್ರೂ ಅಂತಾ ನೇರಾ ನೇರ ಹಣ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ರಾಬರಿ ವೇಳೆ ನಾಲ್ವರಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ಒಂದು ಗಾಯಗಳಾಗಿಲ್ಲ. ಇಬ್ಬರು ಗನ್ ಮೆನ್ ಗಳ ಬಳಿ ಭದ್ರತೆಗೆ ಅಂತಾ ವೆಪನ್ ಇದ್ರೂ ಬಳಕೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಎಲ್ಲಾ ವಿಚಾರಗಳು CMS ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮೇಲೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಅನುಮಾನ ಹೆಚ್ಚಿಸಿವೆ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಅನುಮಾನದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ CMS ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿಟ್ಟು ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಲಾಗ್ತಿದೆ. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಬೇರೆ‌ ಬೇರೆ CMS ವಾಹನ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನೂ ಕರೆಸಿ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಲಾಗ್ತಿದೆ. ಇದಲ್ದೇ ಈ ಮುಂಚೆ ಕೂಡ ನಗರದಲ್ಲಿ CMS ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಸಾಗಿಸುವಾಗ ರಾಬರಿ ನಡೆದಿವೆ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯೂ ಕೈವಾಡ ಇರೋದು ಗೊತ್ತಾಗಿತ್ತು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಅಂದು ಹಣವಿಲ್ಲದೇ ಶಾಲೆ ಬಿಟ್ಟ ಈಕೆ.. ಇಂದು 3 ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ 5 ಕೋಟಿ ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆವ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟಿ!

ಅಂದ್ಹಾಗೆ ಕಳೆದ ಎರಡ್ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಇದೇ ರೀತಿ ರಾಬರಿ ಆಗಿದ್ದ ಒಟ್ಟು ಎಂಟು ಕೇಸ್ ಗಳು ದಾಖಲಾಗಿವೆ. ಜೆಪಿ ನಗರ, ಅಶೋಕನಗರ ಸೇರಿ ಹಲವು ಕಡೆ CMS ಸಿಬ್ಬಂದಿಯೂ ಭಾಗಿಯಾಗಿ ರಾಬರಿ ಮಾಡಿಸಿರೋದು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಈ ಕೇಸ್ ನಲ್ಲೂ ಪೊಲೀಸ್ರಿಗೆ ಅದೇ ಅನುಮಾನ ಇದೆ. ಸದ್ಯ ಈ ಆಯಾಮದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ತೀವ್ರ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಲಾಗ್ತಿದ್ದು, ತನಿಖೆ ನಂತರವೇ CMS ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕೈವಾಡ ಇದ್ಯಾ ಇಲ್ವಾ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಿದೆ.

About the Author

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

BengaluruKarnatakacash van robberyRs 7 crore heistATM robbery gang

Trending News