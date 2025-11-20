ಬೆಂಗಳೂರು : ಡೈರಿ ಸರ್ಕಲ್ ಬಳಿ ಏಳು ಕೋಟಿ ಕ್ಯಾಶ್ ರಾಬರಿ ಕೇಸ್ ನಲ್ಲಿ CMS ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮೇಲೆಯೇ ಪೊಲೀಸ್ರಿಗೆ ಪ್ರೈಮ್ ಸಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮೂಡಿದೆ. ರಾಬರಿ ಮಾಡಿರೋ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಗೂ CMS ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೂ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇರೋ ಅನುಮಾನ ಮೂಡಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಹಣ ಸಾಗಿಸ್ತಿದ್ದ ವಾಹನದಿಂದ ಗೊತ್ತಾಗಿರೋ ಕೆಲ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವಿಚಾರಗಳು.
ತನಿಖೆ ವೇಳೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಸಾಗಿಸ್ತಿದ್ದ ವಾಹನ ಪರಿಶೀಲನೆ ವೇಳೆ ಹಲವು ವಿಚಾರಗಳು ಪೊಲೀಸ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಕೆಲ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಮಸ್ಯೆ ಇತ್ತು ಹಾಗೂ ರಾಬರಿ ವೇಳೆ ವಾಹನದಲ್ಲಿದ್ದ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಬಟನ್ ಬಗ್ಗೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯೇ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ರಾ ಅನ್ನೋ ಅನುಮಾನ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಪ್ರತೀ ದಿನವೂ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಸಾಗಾಟ ಮಾಡೋ ಕ್ಯಾಶ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸರ್ವೀಸ್ ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಲಾಕಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದೆ. ಎರಡನೇ ಡೋರ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಬಟನ್ ಇದೆ. ಅದು ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಬಟನ್.
ಆ ಬಟನ್ ಒತ್ತಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಹಣ ಇಟ್ಟಿರುವ ಲಾಕರ್ ಓಪನ್ ಹಾಗೂ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗೋದು. ರಾಬರಿ ವೇಳೆ ಈ ವಿಚಾರ ಆರೋಪಿಗಳಿಗೆ ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು..? ಈ ವಿಚಾರವನ್ನ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯೇ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ರಾ..? ಇವ್ರೂ ಈ ರಾಬರಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ರಾ ಅನ್ನೋ ಅನುಮಾನ ಪೊಲೀಸ್ರಿಗೆ ಮೂಡಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೇ ಈ ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಸೈರನ್ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ಚಾಲಕನ ಸ್ಟೇರಿಂಗ್ ಬಳಿಯೇ ಸೈರನ್ ಬಟನ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನೂ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ತನಿಖೆ ವೇಳೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ.
ಇನ್ನು ಗನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಟ್ರೂ ಅಂತಾ ನೇರಾ ನೇರ ಹಣ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ರಾಬರಿ ವೇಳೆ ನಾಲ್ವರಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ಒಂದು ಗಾಯಗಳಾಗಿಲ್ಲ. ಇಬ್ಬರು ಗನ್ ಮೆನ್ ಗಳ ಬಳಿ ಭದ್ರತೆಗೆ ಅಂತಾ ವೆಪನ್ ಇದ್ರೂ ಬಳಕೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಎಲ್ಲಾ ವಿಚಾರಗಳು CMS ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮೇಲೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಅನುಮಾನ ಹೆಚ್ಚಿಸಿವೆ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಅನುಮಾನದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ CMS ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿಟ್ಟು ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಲಾಗ್ತಿದೆ. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ CMS ವಾಹನ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನೂ ಕರೆಸಿ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಲಾಗ್ತಿದೆ. ಇದಲ್ದೇ ಈ ಮುಂಚೆ ಕೂಡ ನಗರದಲ್ಲಿ CMS ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಸಾಗಿಸುವಾಗ ರಾಬರಿ ನಡೆದಿವೆ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯೂ ಕೈವಾಡ ಇರೋದು ಗೊತ್ತಾಗಿತ್ತು.
ಅಂದ್ಹಾಗೆ ಕಳೆದ ಎರಡ್ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಇದೇ ರೀತಿ ರಾಬರಿ ಆಗಿದ್ದ ಒಟ್ಟು ಎಂಟು ಕೇಸ್ ಗಳು ದಾಖಲಾಗಿವೆ. ಜೆಪಿ ನಗರ, ಅಶೋಕನಗರ ಸೇರಿ ಹಲವು ಕಡೆ CMS ಸಿಬ್ಬಂದಿಯೂ ಭಾಗಿಯಾಗಿ ರಾಬರಿ ಮಾಡಿಸಿರೋದು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಈ ಕೇಸ್ ನಲ್ಲೂ ಪೊಲೀಸ್ರಿಗೆ ಅದೇ ಅನುಮಾನ ಇದೆ. ಸದ್ಯ ಈ ಆಯಾಮದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ತೀವ್ರ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಲಾಗ್ತಿದ್ದು, ತನಿಖೆ ನಂತರವೇ CMS ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕೈವಾಡ ಇದ್ಯಾ ಇಲ್ವಾ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಿದೆ.