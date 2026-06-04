ಬೆಂಗಳೂರು: ಬೆಂಗಳೂರು (Bengaluru) ಹೊರವಲಯ ಆನೇಕಲ್ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಮಾಜಿ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯ ಹಾಗೂ ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕ ದಯಾನಂದ್ ರೆಡ್ಡಿಯವರ ಕಿಡ್ನ್ಯಾಪ್ ಪ್ರಕರಣ (Ex MLC Dayanand Reddy Kidnap Case) ಇಡೀ ರಾಜ್ಯವನ್ನೇ ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳಿಸಿತ್ತು. ಸಿನಿಮಾ ಸ್ಟೈಲ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದ ಮಾಜಿ ಎಂ.ಎಲ್.ಸಿ. ದಯಾನಂದ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರ ಅಪಹರಣ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಸೂರ್ಯನಗರ ಪೊಲೀಸರು ಕೇವಲ ಕೆಲವೇ ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಭೇದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಗನ್ ತೋರಿಸಿ ಕಿಡ್ನಾಪ್ ಮಾಡಿ, ಮೂರು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಹಣಕ್ಕೆ ಬೇಡಿಕೆಯಿಟ್ಟಿದ್ದ ಕೇರಳ (Kerala) ಮೂಲದ ನಾಲ್ವರು ಹೈಟೆಕ್ ಕಿಡ್ನ್ಯಾಪರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಆ ರೋಚಕ ಕಿಡ್ನಾಪ್ ಕಥೆ ಮತ್ತು ಖತರ್ನಾಕ್ ಕಿಡ್ನ್ಯಾಪರ್ಸ್ ಕೈಯಿಂದ ಬಚಾವಾಗಿದ್ದು ಹೇಗೆ? ಈ ಕುರಿತ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಗಿಫ್ಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಕೊಡೋ ನೆಪದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಮಾಜಿ ಎಂ.ಎಲ್.ಸಿ ಕಿಡ್ನಾಪ್..!
ಗಿಫ್ಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಕೊಡುವ ನೆಪದಲ್ಲಿ ಬಂದು, ಮಾಜಿ ಎಂ.ಎಲ್.ಸಿ.ಯನ್ನೇ ಮೂವರು ಕಿಡಿಗೇಡಿಗಳು ಕಿಡ್ನಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ದರು. ತಡ ರಾತ್ರಿ ತಮ್ಮ ಗೋಲ್ಡ್ ಕಾಯಿನ್ ಕ್ಲಬ್ ನಲ್ಲಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮುಗಿಸಿ ಮನೆ ಕಡೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದ ಮಾಜಿ ಎಂ ಎಲ್ ಸಿ ದಯಾನಂದ್ ರೆಡ್ಡಿಯವರನ್ನು ನಡು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಬೈಕ್ ನಿಂದ ಅಡ್ಡಗಟ್ಟಿ ಗಿಫ್ಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಕೊಡುವ ನೆಪದಲ್ಲಿ ಅಪಹರಿಸಲಾಗಿತ್ತು, ಈ ಸಂಬಂಧ ದಯಾನಂದ ರೆಡ್ಡಿ ಅತ್ಚಿಬೆಲೆ ಪೋಲಿಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದರು.
ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡ ಪೋಲಿಸರು ಘಟನೆ ನಡೆದ ಕೆಲವೇ ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ್ದು, ಬಂಧಿತ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಕೇರಳ ಮೂಲದ ಪ್ರವೀಣ್, ರೋಮಿಯೋ ಮಾರ್ಟಿನ್, ಅಶಿಕ್ ಮತ್ತು ಆದರ್ಶ್ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಅಪಹರಣಕ್ಕೆ ಬಳಸಿದ್ದ ಆಲ್ಟೊ ಕಾರನ್ನು ಸದ್ಯ ಪೊಲೀಸರು ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಮೂರು ಕೋಟಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆಯಿಟ್ಟವರು, ಪೊಲೀಸ್ ಬಲೆಯಲ್ಲಿ!
ಇನ್ನು ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಕಿಡ್ನಾಪ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿರುವ ಸಿಸಿಟಿವಿ ದೃಶ್ಯಗಳು ಕೂಡ ಲಭ್ಯವಾಗಿದ್ದು, ಅದನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಪೊಲೀಸರು ತನಿಖೆ ಚುರುಕುಗೊಳಿಸಿದ್ದರು. ದಯಾನಂದ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರನ್ನು ಕಿಡ್ನಾಪ್ ಮಾಡಿದ ಕಿಡ್ನ್ಯಾಪರ್ಸ್, ಬರೋಬ್ಬರಿ 3 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಹಣ ನೀಡುವಂತೆ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಕಿಡ್ನ್ಯಾಪರ್ಸ್ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಲಾಕ್ ಆಗಿದ್ದ ಮಾಜಿ ಎಂ.ಎಲ್.ಸಿ ದಯಾನಂದ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರು ಸಮಯಪ್ರಜ್ಞೆ ಮೆರೆದಿದ್ದಾರೆ. ತಕ್ಷಣವೇ 3 ಕೋಟಿ ಹಣ ನೀಡಲು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡ ರೆಡ್ಡಿ, "ಈಗ ರಾತ್ರಿಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತದ ಹಣ ನೀಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಹಣ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿ ಕೊಡುತ್ತೇನೆ" ಎಂದು ಕಿಡ್ನ್ಯಾಪರ್ಸ್ ಮನವೊಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ದಯಾನಂದ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರ ಮಾತನ್ನು ನಂಬಿದ ಕಿಡ್ನ್ಯಾಪರ್ಸ್ ಅವರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕಳುಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗೆ ಕಿಡ್ನ್ಯಾಪರ್ಸ್ ಕೈಯಿಂದ ಉಪಾಯವಾಗಿ ಬಚಾವಾದ ದಯಾನಂದ ರೆಡ್ಡಿ, ತಕ್ಷಣವೇ ಅತ್ತಿಬೆಲೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ತೆರಳಿ FIR ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಘಟನಾ ಸ್ಥಳ ಸೂರ್ಯನಗರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರುವುದರಿಂದ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಸೂರ್ಯನಗರ ಠಾಣೆಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಸದ್ಯ ಸೂರ್ಯನಗರ ಪೊಲೀಸರು ನಾಲ್ವರೂ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸಿ, ಇವರ ಹಿಂದೆ ಬೇರೆ ಯಾರಾದ್ದಾದರೂ ಕೈವಾಡ ಇದೆಯೇ ಎಂಬ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿಯೇ ಮಾಜಿ ಎಂ.ಎಲ್.ಸಿ ದಯಾನಂದ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರನ್ನ ಕಿಡ್ನಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಕಿಡ್ನ್ಯಾಪರ್ಸ್, ಕೊನೆಗೆ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರ ಸಮಯಪ್ರಜ್ಞೆ ಮತ್ತು ಖಾಕಿಯ ಚಾಣಾಕ್ಷತನದಿಂದಾಗಿ ಈಗ ಕಂಬಿ ಎಣಿಸುವಂತಾಗಿದೆ. ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸತ್ಯಾಸತ್ಯತೆ ಹೊರಬರಬೇಕಿದೆ.
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