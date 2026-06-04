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  • /Ex MLC Kidnap Case: ಮಾಜಿ MLC ಕಿಡ್ನ್ಯಾಪ್‌ ಕೇಸ್‌..! 3 ಕೋಟಿ ಹಣದ ಆಸೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಖದೀಮರಿಗೆ ಕಂಬಿ ಎಣಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿದ ಖಾಕಿ

Ex MLC Kidnap Case: ಮಾಜಿ MLC ಕಿಡ್ನ್ಯಾಪ್‌ ಕೇಸ್‌..! 3 ಕೋಟಿ ಹಣದ ಆಸೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಖದೀಮರಿಗೆ ಕಂಬಿ ಎಣಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿದ ಖಾಕಿ

MLC Kidnap Case: ಮಾಜಿ ಎಂಎಲ್ಸಿ ದಯಾನಂದ್‌ ರೆಡ್ಡಿಯವರಿಗೆ ಗನ್ ತೋರಿಸಿ ಕಿಡ್ನಾಪ್ ಮಾಡಿ, ಮೂರು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಹಣಕ್ಕೆ ಬೇಡಿಕೆಯಿಟ್ಟಿದ್ದ ಕೇರಳ (Kerala) ಮೂಲದ ನಾಲ್ವರು ಹೈಟೆಕ್ ಕಿಡ್ನ್ಯಾಪರ್ಸ್‌ಗಳನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಆ ರೋಚಕ ಕಿಡ್ನಾಪ್ ಕಥೆ ಮತ್ತು ಖತರ್ನಾಕ್ ಕಿಡ್ನ್ಯಾಪರ್ಸ್ ಕೈಯಿಂದ ಬಚಾವಾಗಿದ್ದು ಹೇಗೆ? ಈ ಕುರಿತ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.

Written ByPrajwal B
Published: Jun 04, 2026, 08:06 PM IST|Updated: Jun 04, 2026, 08:06 PM IST
Ex MLC Kidnap Case: ಮಾಜಿ MLC ಕಿಡ್ನ್ಯಾಪ್‌ ಕೇಸ್‌..! 3 ಕೋಟಿ ಹಣದ ಆಸೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಖದೀಮರಿಗೆ ಕಂಬಿ ಎಣಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿದ ಖಾಕಿ

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Prajwal B

Prajwal B

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