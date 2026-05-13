ಇಂದಿನ ಡಿಜಿಟಲ್ ಯುಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ಜಿಪಿಎಸ್ ಮೂಲಕ ನಿಖರ ದಾರಿಗಳನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ, ಸುಮಾರು 200 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಇಡೀ ಭಾರತ ಉಪಖಂಡದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಂಗುಲವನ್ನು ಅಳೆದು, ನಿಖರವಾದ ಭೂಪಟ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ ಕೀರ್ತಿ 'ದ ಗ್ರೇಟ್ ಟ್ರಿಗನೋಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಸರ್ವೆ'ಗೆ ಸಲ್ಲುತ್ತದೆ. ಈ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸಾಧನೆಯ ಜೀವಂತ ಸಾಕ್ಷಿಯೊಂದು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಎಂ.ಜಿ. ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಹೋಲಿ ಟ್ರಿನಿಟಿ ಚರ್ಚ್ನ ಪ್ರವೇಶದ್ವಾರದಲ್ಲಿ ಇಂದಿಗೂ ಸುಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
ಏನಿದು ಬೆಂಚುಮಾರ್ಕ್ ಕಲ್ಲು?
ಚರ್ಚ್ನ ಪ್ರವೇಶದ್ವಾರದ ಬಳಿ ಇರುವ ಒಂದು ಕಲ್ಲಿನ ಮೇಲೆ 'ಬಿಎಂ' ಎಂಬ ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಕೆತ್ತಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ವೃತ್ತ ಮತ್ತು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಆರ್ಡ್ನೆನ್ಸ್ನ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಸಂಕೇತವಾದ 'ಕಾಗೆ ಪಾದದ' ಗುರುತಿದೆ. ಈ ಕಲ್ಲು ಕೇವಲ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಮಾರಕವಲ್ಲ; ಇದು ಕರ್ನಲ್ ವಿಲಿಯಂ ಲ್ಯಾಂಬ್ಟನ್ ಅವರು ಭಾರತದ ಭೂಪಟ ರೂಪಿಸಲು ಬಳಸಿದ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಉಲ್ಲೇಖ ಬಿಂದುವಾಗಿದೆ.ಈ ಸರ್ವೆ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿತ್ತು. ಎತ್ತರದ ಪ್ರದೇಶಗಳ ದೂರ ಮತ್ತು ಎತ್ತರವನ್ನು ಅಳೆಯಲು ಅತ್ಯಗತ್ಯವಾಗಿದ್ದ 'ಬೆಂಗಳೂರು ಬೇಸ್ಲೈನ್' ಅನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಈ ಬೆಂಚುಮಾರ್ಕ್ ನೆರವಾಗಿತ್ತು. ಅಂದು 'ಥಿಯೋಡೊಲೈಟ್' ಎಂಬ ಉಪಕರಣವನ್ನು ಬಳಸಿ ಅತ್ಯಂತ ನಿಖರವಾದ ಭೂಪಟವನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾಯಿತು.
ಮೌಂಟ್ ಎವರೆಸ್ಟ್ ಪರ್ವತವನ್ನು ಏರದೆ, ದೂರದಿಂದಲೇ ಅದರ ನಿಖರ ಎತ್ತರವನ್ನು ಅಳೆಯಲು ಈ ಸರ್ವೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಯಿತು.ಭೂಮಿಯು ಧ್ರುವ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಚಪ್ಪಟೆಯಾಗಿರುವ 'ಆಬ್ಲೇಟ್ ಸ್ಫೆರಾಯ್ಡ್' ಆಕಾರದಲ್ಲಿದೆ ಎಂಬ ಸರ್ ಐಸಾಕ್ ನ್ಯೂಟನ್ ಅವರ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಈ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿತು.ಸಮುದ್ರ ಮಟ್ಟದಿಂದ ವಿವಿಧ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಎತ್ತರವನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಈ ಕಲ್ಲುಗಳು ಆಧಾರವಾದವು.
ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಇಂತಹ ಅನೇಕ ಉಲ್ಲೇಖ ಬಿಂದುಗಳು ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ನಾಶವಾಗಿವೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ನಗರದಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿರುವ ಕೇವಲ ನಾಲ್ಕು GTS ಗುರುತುಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಚರ್ಚ್ ಬಳಿಯ ಕಲ್ಲು ಕೂಡ ಒಂದು. ಪ್ರಸ್ತುತ ಇದನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಲು ಹಳದಿ ಬಣ್ಣದಿಂದ ಲೇಪಿಸಲಾಗಿದೆ.