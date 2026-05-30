Bengaluru Hotel Case: ಸಿಲಿಕಾನ್ ಸಿಟಿ ಜನರೇ, ಹೋಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಮಟನ್ ತಿನ್ನುವ ಮುನ್ನ ಸುದ್ದಿ ಓದಿ. ಮಟನ್ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೊಂದು ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ದನದ ಮಾಂಸ ನೀಡಿರುವ ಶಾಕಿಂಗ್ ವಿಚಾರ ಇದೀಗ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಬಯಲಾಗಿದೆ.
Bengaluru Hotel Food: ಸಿಲಿಕಾನ್ ಸಿಟಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಹೋಟೆಲ್ಗಳಲ್ಲಿ (Bengaluru Hotel) ನೀವು ಮಟನ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಅಥವಾ ಮಟನ್ ಆಹಾರಗಳನ್ನು (Mutton Food) ತಿನ್ನುವವರೇ ಎಚ್ಚರ..ಎಚ್ಚರ. ನೀವು ಹುಷಾರಾಗಿರಲೇಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವ್ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದ ಮಟನ್ ಪ್ಲೇಟ್ನಲ್ಲಿರೋದು ಅಸಲಿಗೆ ಮಟನ್ ಅಲ್ವೇ ಅಲ್ಲ. ಮಟನ್ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೊಂದು ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ದನದ ಮಾಂಸ ನೀಡಿರುವ ಶಾಕಿಂಗ್ ವಿಚಾರ ಇದೀಗ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಬಯಲಾಗಿದೆ. ಗ್ರಾಹಕರ ನಂಬಿಕೆಗೆ ದ್ರೋಹ ಬಗೆದ ಆ ಕಿರಾತಕರು ಯಾರು..? ಈ ಘೋರ ಕೃತ್ಯ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಮಟನ್ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ದನದ ಮಾಂಸ ಮಾರಾಟ..
ಇದು ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೊಸಕೋಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ಬೂದಿಗೆರೆ ಕ್ರಾಸ್ನ ಬೊಮ್ಮೇನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿರೋ ಐಸಿರಿ ಹಬ್. ಇಲ್ಲಿನ ಕಾಯಲೋರಂ ರೆಸ್ಟೊರೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಒಂದೂವರೆ ವರ್ಷದಿಂದ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈ ಹೋಟೆಲ್ ಮಾಲೀಕರು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ದಂಧೆ ಮಾತ್ರ ಅಕ್ಷರಶಃ ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳಿಸುವಂತಿದೆ. ಮಟನ್ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ದನದ ಮಾಂಸ ನೀಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪ ಕೇಳಿಬಂದಿದೆ. ಸದ್ಯ ಖಚಿತ ಮಾಹಿತಿ ಮೇರೆಗೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿರೋ ಆವಲಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸರು ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಮಾಲೀಕರಾದ ಜೀಜು ಮತ್ತು ಶಿಬು ಎಂಬುವವರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಸೀಜ್, ಇಬ್ಬರು ಆರೋಪಿಗಳು ಲಾಕ್..
ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಈ ವಂಚನೆ ಬಯಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದು ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ. ಕಾಯಲೋರಂ ರೆಸ್ಟೊರೆಂಟ್ಗೆ ಊಟಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದ ಯುವಕರ ಗುಂಪೊಂದು ಎಂದಿನಂತೆ ಮಟನ್ ಊಟ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಟೇಬಲ್ಗೆ ಬಂದ ಮಾಂಸವನ್ನು ತಿಂದ ಯುವಕರಿಗೆ ಅದರ ರುಚಿ ಮತ್ತು ಆಕಾರದ ಮೇಲೆ ಅನುಮಾನ ಮೂಡಿದೆ. ಇದು ಮಟನ್ ಅಲ್ಲವೇ ಅಲ್ಲ ಎಂದು ಖಾತ್ರಿಪಡಿಸಿಕೊಂಡ ಯುವಕರು ತಕ್ಷಣವೇ ಹೋಟೆಲ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ತರಾಟೆಗೆ ತಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೋಟೆಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ನಿಂದ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಸಿಗದಿದ್ದಾಗ, ತಡಮಾಡದೆ ಆವಲಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಯುವಕರ ದೂರಿನ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಸ್ಪಾಟ್ಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟ ಆವಲಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸರು, ಹೋಟೆಲ್ನ ಕಿಚನ್ನಲ್ಲಿದ್ದ ಮಾಂಸವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದಾಗ ಅದು ಮಟನ್ ಅಲ್ಲ ದನದ ಮಾಂಸ ಎನ್ನುವುದು ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆಗಿದೆ. ತಕ್ಷಣವೇ ಕಾರ್ಯಪ್ರವೃತ್ತರಾದ ಪೊಲೀಸರು ಇಬ್ಬರು ಮಾಲೀಕರನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದು ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದಾಗ, ಮಟನ್ ಬದಲಿಗೆ ದನದ ಮಾಂಸ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದುದ್ದನ್ನು ಆರೋಪಿಗಳು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಸದ್ಯ ಪೊಲೀಸರು ಕಾಯಲೋರಂ ರೆಸ್ಟೊರೆಂಟ್ಗೆ ಬೀಗ ಜಡಿದು ಸೀಜ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.ಆದರೆ ಕಳೆದ ಒಂದೂವರೆ ವರ್ಷದಿಂದ ಮಟನ್ ಎಂದು ನಂಬಿ ಸಾವಿರಾರು ಗ್ರಾಹಕರು ಇಲ್ಲಿ ದನದ ಮಾಂಸ ತಿಂದಿರುವುದು ಈಗ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಆತಂಕ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ ಯಾವುದೇ ರೆಸ್ಟೊರೆಂಟ್ ಗೆ ಹೋದಾಗ ನೀವು ತಿನ್ನುವ ಆಹಾರದ ಮೇಲೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಇದ್ರೆ ಒಳಿತು.