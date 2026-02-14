English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ಅಡಮಾನವಿಟ್ಟಿದ್ದ ಚಿನ್ನಕ್ಕೆ ಕನ್ನ ಹಾಕಿದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್! ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಚಟಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದು ಗ್ರಾಹಕರು, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗೆ ಮಹಾಮೋಸ..

ಕಷ್ಟ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಸಹಾಯಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಜನ ಖರೀದಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಅಡಮಾನವಿಟ್ಟಾಗ ಬಡ್ಡಿ ರೇಟ್  ಕಡಿಮೆ ಇರಲಿ ಜ್ಯೂವೆಲ್ಲರಿ ಶಾಪ್, ಗಿರಿವಿ ಅಂಗಡಿಗಳ ಬದಲಾಗ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಇಡ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ‌ ಕೂಡ ಸೇಫ್ಟಿ ಇಲ್ಲದಂತಾಗಿದೆ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆನ್ ಲೈನ್ ಜೂಜಟಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ವಂಚನೆ ಮಾಡಿ ಪೊಲೀಲಸರ ಅತಿಥಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ.   

Written by - Savita M B | Last Updated : Feb 14, 2026, 04:34 PM IST
ಅಡಮಾನವಿಟ್ಟಿದ್ದ ಚಿನ್ನಕ್ಕೆ ಕನ್ನ ಹಾಕಿದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್! ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಚಟಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದು ಗ್ರಾಹಕರು, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗೆ ಮಹಾಮೋಸ..

ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನಾಭರಣಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಳ್ಳತನ ಆಗೋದಿಲ್ಲ.ಸೇಪ್ಟಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ ನೂರಾರು ಸಿಸಿಟಿವಿಗಳು ಇರುತ್ತೆ ಎಂದು ಜನ ಲಾಕರ್ ನಲ್ಲಿ ಅಡಮಾನ ಇಡೋದು ಕಾಮನ್. ಇದೀಗ  ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮುಂದೆ ನಿಂತು ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಾ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋ ಹಾಗೆ ಆಗಿದೆ ಜನರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ.

ಹೌದು ಗಿರಿನಗರ ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಇಂಡಿಯನ್  ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇದರಲ್ಲಿ ತೋನ್ಷಿ ಎನ್ನುವ ಮಹಿಳೆ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಅಡಮಾನ ಇಟ್ಟಿದ್ದರು. ಆರು ತಿಂಗಳ ನಂತರ ಹಣವನ್ನು ಕಟ್ಟಿ‌ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಬಿಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಂದಿರುತ್ತಾರೆ.ಆಗ ಅವರ ಚಿನ್ನವನ್ನು ತೂಕ ಹಾಕಿದಾಗ ಕಡಿಮೆ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ತಕ್ಷಣ ಬ್ಯಾಂಕ್  ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ದಿಲೀಪ್ ‌ಕುಮಾರ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನ ಕರೆಸಿ ವಿಚಾರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆಗ ಮೂವತ್ತು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅಡಮಾನವಿಟ್ಟಿದ್ದ ಚಿನ್ನದ ಲಾಕರ್ ಗಳನ್ನ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಲು ಮುಂದಾಗುತ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲೇ ನೋಡಿ. ಈ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಕಳ್ಳಾಟ ಬಯಲಾಗಿರೋದು.

ಇನ್ನೂ ಲಾಕರ್ನಲ್ಲಿಟ್ಟಿದ್ದ ಸುಮಾರು 200 ಗೋಲ್ಡ್ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಗಳಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಸುಮಾರು 2 ಕೆಜಿಗೂ ಅಧಿಕ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಕಳ್ಳತನ ಆಗಿರೋದು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ.ಲಾಕರ್ ಕೀ ಅಥವಾ ಪಾಸ ವರ್ಡ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ದಿಲೀಪ್ ಕುಮಾರ್ ಹಾಗೂ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆಗಿದ್ದ ಕಿರಣ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಬಳಿ ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತೆ‌. ಚಿನ್ನ ಕಳವುಗಾಗಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಗಿರಿನಗರ ಠಾಣೆಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದಾಗ ಪೊಲೀಸರು  ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಆಗ ಇದೇ ಕಿರಣ್ ಕುಮಾರ್ ಪ್ರತಿದಿನ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಆನ್ ಲೈನ್ ನಲ್ಲಿ ಜೂಜಾಡಿ ಕಳೆದಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಉಳಿದ ಸ್ವಲ್ಪ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಮುತ್ತೂಟ್ ಫೈನಾನ್ಸ್, ಮಣಪ್ಪುರಂ ಗೋಲ್ಡ್ ನಲ್ಲಿ ಅಡಮಾನವಿಟ್ಟು ಹಣ ಪಡೆದಿದ್ದಾನೆ.ಸದ್ಯ ಆರೋಪಿಯನ್ನ ಬಂಧಿಸಿರುವ ಪೊಲೀಸರು ‌ತನಿಖೆಯನ್ನ ಮುಂದುವರೆಸಿದ್ದಾರೆ

ಇನ್ನು ಗ್ರಾಹಕರೊಬ್ಬರು ಇದೇ ಬ್ಯಾಂಕ್ ‌ನಲ್ಲಿ‌ ಗೋಲ್ಡ್ ಅಡಮಾನಿವಿಟ್ಟಿದ್ದು ಮಗನ ಮದುವೆಗೆಂದು ಬಿಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು‌ ಬಂದಾಗ ಕಿರಣ್ ಕುಮಾರ್ ಕಳ್ಳಾಟ ಕಂಡು ಶಾಕ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.ಸದ್ಯ ಕದ್ದ ಮಾಲನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿರುವ ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಪೊಲೀಸರು ಕೇಸ್ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ ಕಷ್ಟ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಆಗಲಿ ಅಂತಾ ಚಿನ್ನಾಭರಣವನ್ನು ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಫ್ಲಡ್ಜ್ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಇಂತಹ ಆರೋಪಿಗಳಿಂದ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗಳ ಮೇಲಿನ ನಂಬಿಕೆ ಹೋಗುತ್ತಿವೆ. ಮುಂದಾದ್ರೂ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗಳು ಇಂತಹ ಘಟನೆಗಳು ನಡೆಯದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಿದೆ. ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಿಗೆ ಗ್ರಾಹಕರು ಬರದಂತಾಗಿ ದಿವಾಳಿಯಾಗೋದಂತು ಸುಳ್ಳಲ್ಲ.
 

