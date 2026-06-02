Vande Bhart Express: ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರು (Mangaluru-Bengaluru) ನಡುವಿನ ಬಹುಬೇಡಿಕೆಯ ವಂದೇ ಭಾರತ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ (Vande Bharat Express) ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಸಂಚಾರ ನಾಳೆ (ಜೂನ್ 3) ಆರಂಭವಾಗಬೇಕಿತ್ತು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಇದು ಯಶಸ್ವಿಯಾದರೆ, ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಬೆಂಗಳುರು ಟು ಮಂಗಳೂರು ವಂದೇ ಭಾರತ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ರೈಲು ಸಂಚಾರ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಇದೀಗ ಕರಾವಳಿ ಜನರ ಬಹುದಿನಗಳ ಬೇಡಿಕೆಗೆ ಇದೀಗ ಮತ್ತೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಿದೆ. ಮಂಗಳೂರು ವಂದೇ ಭಾರತ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಕನಸು ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದವರಿಗೆ ಇದೀಗ ನೈಋತ್ಯ ರೈಲ್ವೇ ಇಲಾಖೆ ನಿರಾಸೆಯ ಸುದ್ದಿ ನೀಡಿದೆ.
ಹೌದು, ಜೂನ್ 3 ರಂದು ಬೆಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ಮಂಗಳೂರು ನಡುವಿನ ವಂದೇ ಭಾರತ್ ರೈಲಿನ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಸಂಚಾರವನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಈ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಸಂಚಾರವನ್ನು ನೈಋತ್ಯ ರೈಲ್ವೇ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು - ಮಂಗಳೂರು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಸಂಚಾರ ರದ್ದು!
ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಮುಖ ಸೇವೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಬೆಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ಮಂಗಳೂರು ನಡುವಿನ ವಂದೇ ಭಾರತ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಯೋಜನೆ ಕೂಡಾ ಒಂದು. ಇದೀಗ ಈ ರೈಲಿನ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಸಂಚಾರವನ್ನು ನೈಋತ್ಯ ರೈಲ್ವೇ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿದೆ. ತಾಂತ್ರಿಕ ಕಾರಣದಿಂದ ನಾಳೆ ನಡೆಯಬೇಕಿದ್ದ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಸಂಚಾರವನ್ನು ರೈಲ್ವೇ ಇಲಾಖೆ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿದೆ.
ನೈಋತ್ಯ ರೈಲ್ವೆಯ ಮುಖ್ಯ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಕಚೇರಿಐಿಂದ ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿರುವ ಅಧಿಕೃತ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ, "ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ಟ್ರಯಲ್ ರನ್ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದೆ. ಆದರೆ ರದ್ಧತಿಗೆ ಕಾರಣ ಏನು ಎಂದು ಇನ್ನೂ ಅಧಿಕೃತ ಮಾಹಿತಿ ಒದಗಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಮೂಲಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ರೇಕ್ ಲಭ್ಯತೆ, ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಸವಾಲುಗಳು ಮತ್ತು ಶಿರಾಡಿ ಘಾಟ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷತಾ ಸಂಬಂಧ ರದ್ದಾಗಿರಬಹುದು ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.
ನಿರೀಕ್ಷೆಗೆ ಮತ್ತೆ ಅಡ್ಡಿ
ಸಿಲಿಕಾನ್ ಸಿಟಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ಕಡಲನಗರಿ ಮಂಗಳೂರು ನಡುವೆ ವಂದೇ ಭಾರತ್ ರೈಲಿನ ಆರಂಭ ಭಾರೀ ನಿರೀಕ್ಷೆಯದ್ದಾಗಿದೆ. ಇದು ಪ್ರಯಾಣ ಸಮಯವನ್ನು ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡುವುದಲ್ಲದೇ, ಆರಾಮದಾಯಕ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಬಸ್ ಆಗಲಿ ರೈಲುಗಳಾಗಲಿ ಕಮ್ಮಿ ಅಂದರೂ 8 ರಿಂದ 10 ಗಂಟೆಗಳ ಪ್ರಯಾಣ ಸಮಯ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಆದರೆ ವಂದೇ ಭಾರತ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ನಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 6-7 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಂಗಳೂರು ತಲುಪಬಹುದು. ಇದು ಕರಾವಳಿ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ, ವ್ಯಾಪಾರ, ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೂ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ವರದಾನವಾಗಲಿದೆ.