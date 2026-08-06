/Vande Bharat: ಬೆಂಗಳೂರು-ಮಂಗಳೂರು ವಂದೇಭಾರತ್‌ ಶುರು; ಇನ್ಮೇಲೆ ಕರಾವಳಿ ಪ್ರಯಾಣ ಕೇವಲ 5 ಗಂಟೆ

Vande Bharat: ಕರ್ನಾಟಕದ ರಾಜಧಾನಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ಕರಾವಳಿ (Bengaluru-Mangaluru Train) ಭಾಗದ ಜನರಿಗೆ ಇದೀಗ ರೈಲ್ವೇ ಇಲಾಖೆ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ನೀಡಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಕರಾವಳಿಗರ ಬಹುದಿನಗಳ ಕನಸಾಗಿರುವ ವಂದೇ ಭಾರತ್ ರೈಲು ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ (Vande Bharat Express) ಇದೀಗ ಕೊನೆಗೂ ದಿನಗಣನೆ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಕೊನೆಗೂ ಬೆಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ಮಂಗಳೂರು ನಡುವಿನ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಕನಸು ನನಸಾಗುವ ದಿನ ಕೂಡಿಬಂದಿದೆ. ಕೊನೆಗೂ ಬೆಂಗಳೂರು-ಮಂಗಳೂರು ಮಾರ್ಗದ 'ವಂದೇ ಭಾರತ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್' ರೈಲಿನ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಸಂಚಾರ ಆಗಸ್ಟ್ 11 ರಿಂದ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಂಚಾರಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಸಂಚಾರ ಇದೀಗ ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದು, ಈ ಟೆಸ್ಟ್ ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಹೊಂದಿರುವ 20 ಕೋಚ್ಗಳ ವಿಶೇಷ ರೇಕ್ ಚೆನ್ನೈನಿಂದ (Chennai) ಆಗಮಿಸಿದೆ.
ಆಗಸ್ಟ್ 11 ರಿಂದ 20ವರೆಗೆ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಸಂಚಾರ
ರೈಲ್ವೇ ರಾಜ್ಯ ಸಚಿವ ವಿ. ಸೋಮಣ್ಣ (V Somanna) ಅವರು ಈಗಾಗಲೇ ಜೂನ್ ತಿಂಗಳ ಒಳಗೆ ಈ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ವಂದೇ ಭಾರತ್ ರೈಲು ಸೇವೆಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸುವುದಾಗಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಇದೀಗ ಸಕಲೇಶಪುರ-ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಮಾರ್ಗದ ಸದಾ ಹದಗೆಡುವ ಶಿರಾಡಿ ಘಾಟ್ನಲ್ಲಿ ಇದೀಗ ವಂದೇ ಭಾರತ್ ರೈಲು ಸೇವೆ ಆರಂಭಕ್ಕೆ ದಿನ ಗಣನೆ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ.
ಈ ಹಿಂದೆ ಶಿರಾಡಿ ಘಾಟ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸಲು ಬೇಕಾದ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ (AEB) ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹೊಂದಿರುವ ರೇಕ್ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ ವಂದೇ ಭಾರತ್ ಆಗಮನ ಮತ್ತಷ್ಟು ವಿಳಂಬವಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಇದೀಗ ಕೊನೆಗೂ ಆಗಸ್ಟ್ 11 ರಿಂದ ಆಗಸ್ಟ್ 20 ರವರೆಗೆ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಸಂಚಾರ ಆರಂಭಿಸಲಿದೆ.
ಇನ್ನು ಈ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಸಂಚಾರದ ನೇತೃತ್ವವನ್ನು ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೇ ಸಂಶೋಧನೆ, ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಮಾನಕ ಸಂಸ್ಥೆಯ (RDSO) ತಂಡವು ವಹಿಸಲಿದೆ ಎಂದು ಮೈಸೂರು ವಿಭಾಗೀಯ ರೈಲ್ವೇ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಮುದಿತ್ ಮಿತ್ತಲ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರಸ್ತುತ ಬೆಂಗಳೂರು-ಮಂಗಳೂರು ನಡುವೆ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ರೈಲು ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಅಂದಾಜು 8 ರಿಂದ 10 ಗಂಟೆಗಳು ಸಮಯ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ವಂದೇ ಭಾರತ್ ರೈಲು ಆರಂಭವಾದರೆ ಈ ಅವಧಿ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗಲಿದೆ. ಅಂದರೇ ಈ ಸೇವೆಯಿಂದ ಇನ್ಮೇಲೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ಮಂಗಳೂರು ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ 5 ರಿಂದ 8 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಯಶವಂತಪುರದಿಂದ ಹೊರಟು ಹಾಸನ, ಸಕಲೇಶಪುರ, ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ರಸ್ತೆ ಮೂಲಕ ಮಂಗಳೂರು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ತಲುಪುವ ವಂದೇ ಭಾರತ್ ರೈಲು ಇದಾಗಲಿದೆ.