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Vande Bharat: ಬೆಂಗಳೂರು-ಮಂಗಳೂರು ವಂದೇಭಾರತ್‌ ಶುರು; ಇನ್ಮೇಲೆ ಕರಾವಳಿ ಪ್ರಯಾಣ ಕೇವಲ 5 ಗಂಟೆ

Vande Bharat Train: ಕರ್ನಾಟಕದ ರಾಜಧಾನಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ಕರಾವಳಿ (Bengaluru-Mangaluru Train) ಭಾಗದ ಜನರಿಗೆ ಇದೀಗ ರೈಲ್ವೇ ಇಲಾಖೆ ಗುಡ್‌ ನ್ಯೂಸ್‌  ನೀಡಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಕರಾವಳಿಗರ ಬಹುದಿನಗಳ ಕನಸಾಗಿರುವ ವಂದೇ ಭಾರತ್‌ ರೈಲು ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ (Vande Bharat Express) ಇದೀಗ ಕೊನೆಗೂ ದಿನಗಣನೆ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. 
 

Written ByPrajwal B
Published: Aug 06, 2026, 02:59 PM IST|Updated: Aug 06, 2026, 02:59 PM IST
Vande Bharat: ಬೆಂಗಳೂರು-ಮಂಗಳೂರು ವಂದೇಭಾರತ್‌ ಶುರು; ಇನ್ಮೇಲೆ ಕರಾವಳಿ ಪ್ರಯಾಣ ಕೇವಲ 5 ಗಂಟೆ

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Prajwal B

Prajwal B

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