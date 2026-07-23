ಬೆಂಗಳೂರು-ಮೈಸೂರು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ವೇ ಮೂಲಕ ಪ್ರಯಾಣ ಈಗ ಇನ್ನಷ್ಟು ದುಬಾರಿ ಆಗಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಕಳೆದ ನಾಲ್ಕೇ ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಬಾರಿಗೆ ಟೋಲ್ ದರಗಳನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸಿದ್ದು ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಸರಿಸುಮಾರು 37% ಗಳಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಈ ಹೊಸ ದರಗಳು ಜುಲೈ 21 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿವೆ. ದಶಪಥ ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ವಾಹನ ಸವಾರಿಗೆ ಶುಲ್ಕ ಹೆಚ್ಚಿಸಿ ಟೋಲ್ ಬರೆ ಎಳೆಯಲಾಗಿದ್ದು ವಿವಿಧ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ 10 ರೂ. ನಿಂದ 50 ರೂವರೆಗೆ ಟೋಲ್ ದರ ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಮೈ- ಬೆಂ ದಶಪಥ ಹೆದ್ದಾರಿಯ ಟೋಲ್ ಶುಲ್ಕ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ವಾಹನ ಸವಾರರು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಹೌದು, 2023ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾದಾಗಿನಿಂದ ಒಂದಿಲ್ಲೊಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಸದಾ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿರುವ ಬೆಂಗಳೂರು-ಮೈಸೂರು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ವೇನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಭಾರತೀಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಟೋಲ್ ದರಗಳನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸಿದೆ. ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಬಾರಿಗೆ NHAI ದರ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಯನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಏಪ್ರಿಲ್ 1 ರಂದು ಕೊನೆಯ ಹೆಚ್ಚಳ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದ ಕೇವಲ ಮೂರು ತಿಂಗಳ ನಂತರ ಭಾರತೀಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ (NHAI) ಮತ್ತೆ ಮೈಸೂರು-ಬೆಂಗಳೂರು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ವೇ ನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಶೇಕಡಾ 37 ರಷ್ಟು ದರ ಹೆಚ್ಚಿಸಿರುವುದು ಇದೀಗ ವಾಹನ ಸವಾರರ ಆಕ್ರೋಶಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ದರ ಹೆಚ್ಚಳ ಯಾವಾಗಿನಿಂದ ಅನ್ವಯಿಸಲಿದೆ.
ಜುಲೈ 21 ರ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿಯಿಂದ ಹೊಸ ದರಗಳು ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದು, ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಬಳಿಯ ಕಣಿಮಿಣಿಕೆ ಪ್ಲಾಜಾ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣದ (ಹಿಂದೆ ರಾಮನಗರ) ಶೇಷಗಿರಿಹಳ್ಳಿ ಪ್ಲಾಜಾವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ NH-275 ರ ಬೆಂಗಳೂರು -ನಿಡಘಟ್ಟ ಆರು ಪಥಗಳಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ.
ಯಾವ ವಾಹನಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ದರ ಹೆಚ್ಚಳ?
NHAI ಬೆಂಗಳೂರು-ಮೈಸೂರು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ವೇ ನಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿರುವ ಹೊಸ ದರಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿವೆ:
ಕಾರುಗಳು, ಜೀಪ್ಗಳು, ವ್ಯಾನ್ಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಲಘು ಮೋಟಾರು ವಾಹನಗಳಿಗೆ, ಈಗ ಒಂದು ಟ್ರಿಪ್ಗೆ 185 ರೂ. ಟೋಲ್ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಪಾವತಿಸಬೇಕು. ಈ ಮೊದಲು, ಇದು 180 ರೂ. ಇತ್ತು. ಅದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಈ ವರ್ಷದ ಮಾರ್ಚ್ನಲ್ಲಿ, ಟೋಲ್ 175 ರೂ.ಗಳಷ್ಟಿತ್ತು. ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ, 2023 ರಲ್ಲಿ, ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ವೇ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಮುಕ್ತವಾದಾಗ, ಅದು 135 ರೂ.ಗಳಷ್ಟಿತ್ತು. ಅದೇ ದಿನದ ರಿಟರ್ನ್ ಟಿಕೆಟ್ 275 ರೂ.ಗಳಿಗೆ ಏರಿಕೆ ಆಗಿದೆ ಮತ್ತು 50 ಟ್ರಿಪ್ಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಮಾಸಿಕ ಪಾಸ್ ಈಗ 6,100 ರೂ.ಗಳಿಗೆ ಏರಿದೆ, ಇದು ಹಿಂದಿನ 5,940 ರೂ.ಗಳಿಂದ 160 ರೂ.ಗಳ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ.
ಲಘು ವಾಣಿಜ್ಯ ವಾಹನಗಳು, ಮಿನಿ ಬಸ್ಗಳು ಮತ್ತು ಲಘು ಸರಕು ಸಾಗಣೆ ವಾಹನಗಳು ಪ್ರತಿ ಟ್ರಿಪ್ಗೆ 295 ರೂ. ಪಾವತಿಸಿದರೆ, ಎರಡು ಆಕ್ಸಲ್ ಟ್ರಕ್ಗಳು ಮತ್ತು ಬಸ್ಗಳು ಈಗ 620 ರೂ. ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಮೂರು ಆಕ್ಸಲ್ ವಾಣಿಜ್ಯ ವಾಹನಗಳಿಗೆ 675 ರೂ., ಭಾರೀ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳು ಮತ್ತು ಮಲ್ಟಿ-ಆಕ್ಸಲ್ ವಾಹನಗಳು (ನಾಲ್ಕರಿಂದ ಆರು ಆಕ್ಸಲ್ಗಳು) 970 ರೂ. ಮತ್ತು ಏಳು ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಕ್ಸಲ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ದೊಡ್ಡ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಒಂದೇ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ 1,180 ರೂ. ಟೋಲ್ ಶುಲ್ಕ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಟೋಲ್ ಪ್ಲಾಜಾಗಳಲ್ಲಿ ದರ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದೇಕೆ?
ಹೈಬ್ರಿಡ್ ವರ್ಷಾಶನ ಮಾದರಿಯಿಂದಾಗಿ ದರ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಜನವರಿ 2023 ರಲ್ಲಿ ಹೊರಡಿಸಲಾದ ಟೋಲ್ ಗೆಜೆಟ್ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಮತ್ತು ಜುಲೈ 18 ರಂದು ಸಕ್ಷಮ ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು ನೀಡಿದ ಹೊಸ ಅನುಮೋದನೆಯಿಂದಾಗಿ ಈ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಸಂಭವಿಸಿದೆ ಎಂದು NHAI ಹೇಳಿದೆ. ಹೈಬ್ರಿಡ್ ವರ್ಷಾಶನ ಮಾದರಿಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುವ ಬೆಂಗಳೂರು-ನಿಡಘಟ್ಟ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ 2026-27 ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಗಳನ್ನು ದರಗಳು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು NHAI ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಾರ್ವಜನಿಕ-ಖಾಸಗಿ ಹಣಕಾಸು ರಚನೆಯಲ್ಲಿ, ಡೆವಲಪರ್ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಭಾಗಶಃ ಟೋಲ್ ಆದಾಯದ ಮೂಲಕ ಮತ್ತು ಭಾಗಶಃ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ವರ್ಷಾಶನ ಪಾವತಿಗಳ ಮೂಲಕ ಮರುಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು-ಮೈಸೂರು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ವೇ ಬಗೆಗಿನ ಪ್ರಮುಖ ಮಾಹಿತಿ:
* ಮಾರ್ಚ್ 12, 2023 ರಂದು, ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು 118 ಕಿ.ಮೀ. ಬೆಂಗಳೂರು-ಮೈಸೂರು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ವೇ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು.
* 117 ಕಿ.ಮೀ. ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಎರಡು ಪ್ಯಾಕೇಜ್ಗಳಲ್ಲಿ 8,408 ಕೋಟಿ ರೂ. ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ.
* ಬೆಂಗಳೂರು-ಮೈಸೂರು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ವೇ ಬೆಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ಮೈಸೂರು ನಡುವಿನ ಪ್ರಯಾಣದ ಸಮಯವನ್ನು ಸುಮಾರು ಮೂರು ಗಂಟೆಗಳಿಂದ ಸುಮಾರು 75 ನಿಮಿಷಗಳಿಗೆ ಇಳಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
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