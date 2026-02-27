ಮಾದಕ ದಂಧೆಕೋರರಿಗೆ ಖಾಕಿ ಶಾಕ್ : 16 ಮಂದಿ ಅರೆಸ್ಟ್, 5.24 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಸೀಜ್

ಬೆಂಗಳೂರು : ಸಿಲಿಕಾನ್ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಮಾಫಿಯಾದ ಹಾವಳಿ ಮಿತಿಮೀರುತ್ತಿದ್ದು, ಇದನ್ನು ಮಟ್ಟಹಾಕಲು ಸಿಸಿಬಿ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ಪೊಲೀಸರು ಫೀಲ್ಡಿಗಿಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಯುವಜನತೆಯನ್ನು ಮಾದಕ ಕೂಪಕ್ಕೆ ತಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದ ಜಾಲದ ಮೇಲೆ ಹದ್ದಿನ ಕಣ್ಣಿಟ್ಟಿದ್ದ ಪೊಲೀಸರು, ಈಗ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಗರದ ವಿವಿಧೆಡೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿರುವ ಪೊಲೀಸರು ಬರೋಬ್ಬರಿ 5.24 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ವಿಷಕಾರಿ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಹೌದು.. ನಗರದ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗಳಾದ ಮಾರತ್ತಹಳ್ಳಿ, ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯಪುರ, ಬಾಗಲೂರು ಹಾಗೂ ವೈಟ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಪೊಲೀಸರು ನಡೆಸಿದ ಜಂಟಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 16 ಮಂದಿ ಜೈಲು ಪಾಲಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪೈಕಿ ಬಾಗಲೂರು ಮೂಲದ ಮಹಿಳೆಯ ಬಂಧನ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಈಕೆ ನೈಜೀರಿಯಾ ಮೂಲದ ಪೆಡ್ಲರ್ ಜೊತೆ ಕೈಜೋಡಿಸಿ, ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಳು.
ವಿದೇಶದಿಂದ ಪಾರ್ಸೆಲ್ ಮೂಲಕ ಬರುತ್ತಿದ್ದ ಎಕ್ಸಟೆಸಿ ಮಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಬಳಿಕ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಳು. ಖಚಿತ ಮಾಹಿತಿ ಮೇರೆಗೆ ಸಿಸಿಬಿ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದಾಗ 2 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ 3,000 ಮಾತ್ರೆಗಳು ಪತ್ತೆಯಾಗಿವೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ 230 ಗ್ರಾಂ MDMA, 48 ಕೆಜಿ ಗಾಂಜಾ ಹಾಗೂ ಹೈಡ್ರೋ ಗಾಂಜಾವನ್ನು ಸೀಜ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ಇನ್ನು ಈ ದಂಧೆಯ ಕಬಂಧಬಾಹು ವಿದೇಶಗಳಿಗೂ ಚಾಚಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಬಂಧಿತರಲ್ಲಿ 9 ಮಂದಿ ವಿದೇಶಿ ಪ್ರಜೆಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನವರ ವೀಸಾ ಮತ್ತು ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಅವಧಿ ಮುಗಿದಿದ್ದರೂ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ನೆಲೆಸಿ ಈ ದಂಧೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಸದ್ಯ ನಾಲ್ವರನ್ನು ಗಡಿಪಾರು ಮಾಡುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಪೊಲೀಸರು ಎಷ್ಟೇ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡರೂ, ಹೊಸ ಹೊಸ ಮಾರ್ಗಗಳ ಮೂಲಕ ಮಾದಕ ವಸ್ತುಗಳು ನಗರಕ್ಕೆ ನುಸುಳುತ್ತಿರುವುದು ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಗೆ ದೊಡ್ಡ ತಲೆನೋವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದೆ.