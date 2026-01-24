ಬೆಂಗಳೂರು : ನಗರವನ್ನು ಗಾರ್ಡನ್ ಸಿಟಿ.ಐಟಿ ಸಿಟಿ. ಸಿಲಿಕಾನ್ ಸಿಟಿ ಎಂದು ಜಗತ್ಪ್ರಸಿದ್ಧ ವಾಗಿದೆ ಇದೀಗ. ಅಪಕೀರ್ತಿ ಎನ್ನುವಂತ ಬೇಡದ ಟೈಟಲ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅದು ವಿಶ್ವದ ಎರಡನೇ ದೊಡ್ಡ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ನಗರ ಎಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ 164 ಗಂಟೆಗಳು ಟ್ರಾಫಿಕ್ ನಲ್ಲೆ ಕಳೆದಬೇಕಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಿದೆ.
ಹೌದು ಇದೀಗ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಜಗತ್ತಿನ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚು ವಾಹನ ದಟ್ಟಣೆಯ ಲಿಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದೆ.ಅಮೇರಿಕಾದ ಮೆಕ್ಸಿಕೊ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದೆ. ನೆದರ್ಲೆಂಡ್ಸ್ ಮೂಲದ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಸುಮಾರು 500 ನಗರಗಳಲ್ಲಿ3.65 ಟ್ರಿಲಿಯನ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಯಾಣದ ಡೇಟಾವನ್ನು ಆಧಾರಿಸಿ ಸಮೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಿದೆ. ಮುಂಬೈ 18 ಸ್ಥಾನ ದೆಹಲಿ 23, ಜೈಪುರ 30 ಚೆನ್ನೈ 32, ಹೈದರಾಬಾದ್ 47 ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ.
ಕೇವಲ 34 ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅತ್ಯಂತ ವೇಗವಾಗಿ ವಾಹನ ಸಂಚಾರ ಮಾಡಬಹದುದಂತೆ. ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಸಂಚರಿಸಲು ಕನಿಷ್ಠ 3 ನಿಮಿಷ 37 ಸೆಕೆಂಡ್ ಸಮಯ ಬೇಕಂತೆ.15 ನಿಮಿಷ ದಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ 4.2 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರ ಸಾಗಬಹುದಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ವಾಹನ ಸವಾರನ ವಾರ್ಷಿಕ 164 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ನಲ್ಲೇ ಕಳೆಯ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ವಾರ್ಷಿಕ 17 ಸಾವಿರ ಹಣ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆಯಂತೆ 2024 ರ ಸಾಲಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ 1.7 ರಷ್ಟು ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆಯಂತೆ.
ಇನ್ನು ಸಂಜೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ 15 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 2.5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಬಹುದಂತೆ. ಇನ್ನೂ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಅಧಿಕವಾದ ಜನಸಂಖ್ಯೆ, ಪ್ರತಿದಿನ ಇನ್ನೂ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನ ಕ್ಲೀಯರ್ ಮಾಡಲು ಪೋಲಿಸರು ಕೂಡ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆಧುನಿಕ ತಂತ್ರಙ್ಞಾನವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಹೆಚ್ಚು ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಜಾಮ್ ಉಂಟಾಗೋ ಕಡೆ ಸಿಗ್ನಲ್ ಗಳನ್ನ ಕೂಡ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸಂಜೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಪೋಲಿಸರ ನಿಯೋಜನೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಬಸ್, ಮೆಟ್ರೋಗಳನ್ನ ಬಳಸೋದರಿಂದ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಫುಲ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಹಾಕಬಹುದು. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಅಂಡರ್ ಪಾಸ್, ಡಬಲ್ ಡೆಕ್ಕರ್ ಪ್ಲೈ ಓವರ್ಗಳನ್ನ ಕೂಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದೆಲ್ಲದರ ಜೊತೆ ವಾಹನ ಸವಾರರು ಕೂಡ ಸಂಚಾರ ನಿಮಯಗಳನ್ನ ಪಾಲನೇ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು.