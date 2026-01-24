English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ದೇಶ ವಿದೇಶಗಳಿಂದ ಜನ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರಕ್ಕೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ತುದಿಗಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕಾಯುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ  .ಎಷ್ಟು ಸುಂದರವಾದ ಪರಿಸರ ಇದೆ.ಇದೀಗ  ನೆದರ್ಲೆಂಡ್ಸ್‌ ಕಂಪನಿ ಒಂದು  ರಿಪೋರ್ಟ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ .ಬೆಂಗಳೂರು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಟ್ರಾಪೀಕ್  ನಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಸಿಟಿ ಅಂತೆ ಇದರಿಂದ ಓರ್ವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ನಲ್ಲಿ ವಾರ್ಷಿಕ ವಾಗಿ 164 ಗಂಟೆ ಕಳೆಯುವಂತೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಿದೆ.

Written by - Krishna N K | Last Updated : Jan 24, 2026, 06:48 PM IST
    • ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಜಾಮ್ ನಲ್ಲಿ ಮೆಕ್ಸಿಕೋ ಫಸ್ಟ್, ಬೆಂಗಳೂರು ಸೆಕೆಂಡ್.!
    • ಜಗತ್ತಿನ 500 ನಗರಗಳ ಸಮೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಿದ ಟಾಮ್ ಟಾಮ್ ಸಂಸ್ಥೆ..!
    • ವರ್ಷಕ್ಕೆ 160. ಗಂಟೆ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ನಲ್ಲಿ ಜಾಮ್‌ ನಲ್ಲೇ ಕಳೆಯ ಬೇಕು..!

ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಜಾಮ್‌ನಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆ ಬರೆದ ಬೆಂಗಳೂರು..! ಮೆಕ್ಸಿಕೋ ಫಸ್ಟ್, ರಾಜಧಾನಿ ನೆಕ್ಸ್‌ 

ಬೆಂಗಳೂರು : ‌ನಗರವನ್ನು ಗಾರ್ಡನ್ ಸಿಟಿ.ಐಟಿ ಸಿಟಿ. ಸಿಲಿಕಾನ್ ಸಿಟಿ ಎಂದು ಜಗತ್ಪ್ರಸಿದ್ಧ ವಾಗಿದೆ ಇದೀಗ. ಅಪಕೀರ್ತಿ ಎನ್ನುವಂತ ಬೇಡದ ಟೈಟಲ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅದು ವಿಶ್ವದ ಎರಡನೇ ದೊಡ್ಡ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ‌ನಗರ ಎಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ 164 ಗಂಟೆಗಳು ಟ್ರಾಫಿಕ್ ನಲ್ಲೆ ಕಳೆದಬೇಕಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಿದೆ.

ಹೌದು ಇದೀಗ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಜಗತ್ತಿನ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚು ವಾಹನ ದಟ್ಟಣೆಯ ಲಿಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ‌ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದೆ.ಅಮೇರಿಕಾದ ಮೆಕ್ಸಿಕೊ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದೆ. ನೆದರ್ಲೆಂಡ್ಸ್‌ ಮೂಲದ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ‌ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಸುಮಾರು 500 ನಗರಗಳಲ್ಲಿ3.65 ಟ್ರಿಲಿಯನ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಯಾಣದ ಡೇಟಾವನ್ನು ಆಧಾರಿಸಿ ಸಮೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಿದೆ. ಮುಂಬೈ 18 ಸ್ಥಾನ ದೆಹಲಿ 23, ಜೈಪುರ 30 ಚೆನ್ನೈ 32, ಹೈದರಾಬಾದ್ 47 ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ರಾಜ್ಯಪಾಲರಿಗೆ ಮುಜುಗರಕ್ಕೀಡು ಮಾಡುವ ಸನ್ನಿವೇಶ : ನಿಖಿಲ್‌ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ

ಕೇವಲ 34 ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅತ್ಯಂತ ವೇಗವಾಗಿ ವಾಹನ ಸಂಚಾರ ಮಾಡಬಹದುದಂತೆ. ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಸಂಚರಿಸಲು ಕನಿಷ್ಠ 3 ನಿಮಿಷ 37 ಸೆಕೆಂಡ್ ಸಮಯ ಬೇಕಂತೆ.15 ನಿಮಿಷ ದಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ 4.2 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರ ಸಾಗಬಹುದಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ವಾಹನ ಸವಾರನ ವಾರ್ಷಿಕ 164 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ನಲ್ಲೇ ಕಳೆಯ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ವಾರ್ಷಿಕ 17 ಸಾವಿರ ಹಣ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆಯಂತೆ 2024 ರ ಸಾಲಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ 1.7 ರಷ್ಟು ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆಯಂತೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಇತ್ತೀಚಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳ ಕುರಿತು ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಎಸ್ಪಿ ಶಿವಪ್ರಕಾಶ್‌ ದೇವರಾಜು ಮಾತು

ಇನ್ನು ಸಂಜೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ 15 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 2.5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಬಹುದಂತೆ. ಇನ್ನೂ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಅಧಿಕವಾದ ಜನಸಂಖ್ಯೆ, ಪ್ರತಿದಿನ ಇನ್ನೂ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನ ಕ್ಲೀಯರ್ ಮಾಡಲು ಪೋಲಿಸರು ಕೂಡ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ‌ ಆಧುನಿಕ ‌ತಂತ್ರಙ್ಞಾನವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಹೆಚ್ಚು ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಜಾಮ್ ಉಂಟಾಗೋ ಕಡೆ ಸಿಗ್ನಲ್ ಗಳನ್ನ  ಕೂಡ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸಂಜೆ  ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಪೋಲಿಸರ ನಿಯೋಜನೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 

ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಬಸ್, ಮೆಟ್ರೋ‌ಗಳನ್ನ ಬಳಸೋದರಿಂದ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಫುಲ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಹಾಕಬಹುದು. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಅಂಡರ್ ಪಾಸ್, ಡಬಲ್ ಡೆಕ್ಕರ್ ಪ್ಲೈ ಓವರ್‌ಗಳನ್ನ ಕೂಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದೆಲ್ಲದರ ಜೊತೆ ವಾಹನ ಸವಾರರು ‌ಕೂಡ ಸಂಚಾರ ನಿಮಯಗಳನ್ನ ಪಾಲನೇ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು.

About the Author

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

Read More

