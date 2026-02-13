ಬದುಕಿ ಬಾಳಬೇಕಿದ್ದವರ ಪ್ರಾಣ ಕಸಿದುಕೊಂಡ ಡೆಡ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್‌!

ಅವರಿನ್ನೂ ನೂರು ವರ್ಷ ಬದುಕಿ ಬಾಳಬೇಕಿದ್ದ ಚಿರ ಯುವಕರು, ಬೆಳ್ಳಂ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಕಾರ್ ನಲ್ಲಿ ಜಾಲಿ ರೇಡ್ ಗೆ ಅಂಥ ಬಂದವರು ಡೆಡ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ನಿಂದ ಸೇರಿದ್ದು ಮಸಣದ ದಾರಿಗೆ, ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಕಣ್ಣು ಕಾಣದ ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಆಸರೆಯಾಗಿದ್ದವ ಕಾಣದ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಜಾರಿದ್ದು, ನಸುಕಿನ ನಿದ್ದೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಅಮ್ಮಂದಿರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಮಕ್ಕಳ ಸಾವಿನ ನ್ಯೂಸ್, ಇನ್ನು ಎಲ್ಲಿ? ಹೇಗಾಯ್ತು ಆ ಡೆಡ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದರ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಒಮ್ಮೆ ಈ ಭೀಕರ ಅಪಘಾತ ಕಂಡರೆ ಎಂಥವರಿಗಾದರೂ ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಮೈ ಜುಮ್ ಎನಿಸುತ್ತದೆ.. ಇತ್ತ ಭೀಕರ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಜಕಂ ಆಗಿರುವ ಕಾರ್, ಅತ್ತ ರಸ್ತೆ ಡಿವೈಡರ್ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದು ಪಲ್ಟಿ ಆಗಿರುವ ಕ್ಯಾಂಟರ್.. ಹೌದು ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಈ ಭೀಕರ ಅಪಘಾತವಾಗಿರೋದು ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಹೊಸಕೋಟೆ ಹಾಗೂ ದಾಬಸ್ಪೇಟೆ ಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಟಿ ಸತ್ಯವಾರದ ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ. ಅಂದಹಾಗೆ ಈ ರಣ ಭೀಕರ ಅಪಘಾತ ದಲ್ಲಿ ಸತ್ತದ್ದು ಒಬ್ಬರಲ್ಲ ಇಬ್ಬರಲ್ಲ ಬರೋಬ್ಬರಿ 7 ಜನ.. ಇನ್ನು ಅಪಘಾತಕ್ಕೆ ಸಂಬಂದಿಸಿದಂತೆ ಜಾಲಿ ರೇಡ್ ಗಂತ ಬಂದಿದ್ದ 6 ಜನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮ ಕೊನೆಯ ಜಾಲಿ ರೇಡ್ ಆಗಿದ್ದು, ಅಪಘಾತದಿಂದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಮೃತ ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.. ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ವೇಗವಾಗಿ ಕಾರ್ ಚಲಾಯಿಸಿರುವ ಪರಿಣಾಮ ಮುಂದೆ ಸಂಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಬೈಕ್ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಇದರ ಪರಿಣಾಮ ಬೈಕ್ ಸವಾರ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾನೆ.. ನಂತರ ಕಾರ್ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕ್ಕೆ ಸಿಗದ ಪರಿಣಾಮ ಮುಂದೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದ ಕ್ಯಾಂಟರ್ ಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆಯಲಾಗಿದೆ, ಡಿಕ್ಕಿ ರಭಸಕ್ಕೆ ಕಾರ್ ನಲ್ಲಿದ್ದ 6 ಜನ ಯುವಕರ ಪ್ರಾಣ ಪಕ್ಷಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಹಾರಿ ಹೋಗಿದೆ..ಇನ್ನು ಘಟನಾ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಪೊಲೀಸರು ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿ ಮೃತ ದೇಹಗಳನ್ನ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಗೆ ರವಾನಿಸಿದ್ದಾರೆ..
ಇನ್ನು ಮೃತರೆಲ್ಲರೂ ಅಪ್ಪ-ಅಮ್ಮನ ಹೆಗಲೆತ್ತರಕ್ಕೆ ಬೆಳೆದು ನಿಂತಿದ್ದ ಮಕ್ಕಳು ಅನ್ನೋದು ಬೇಸರದ ಸಂಗತಿ. ಕಾರಿನಲ್ಲಿದ್ದ 6 ಮಂದಿಯೂ SSLC-PUC ಓದ್ತಿದ್ದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನು ಇದೇ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಬಲಿಯಾದ ಬೈಕ್ ಸವಾರನ ಕಥೆ ಕರುಳು ಹಿಂಡುವಂತಿದೆ. ಮನೆಗೆ ಆಧಾರಸ್ತಂಭವಾಗಿದ್ದ ದೇವನಹಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಯುವಕನಾದ ಗಗನ್ ಎಂಬ ಯುವಕ ತನ್ನದಲ್ಲದ ಪಪ್ಪಿಗೆ ವಿಧಿ ಆತನ ಬದುಕಲ್ಲಿ ಅಟ್ಟಹಾಸ ಮೆರೆದಿದೆ ,, ಅಪಘಾತದ ಲ್ಲಿ ಮನೆಗೆ ಆಸರೆಯಾಗಿದ್ದವನ ಸಾವಿನಿಂದ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಬರ ಸಿಡಿಲು ಬಡಿದಂತಾಗಿದೆ. ಕಣ್ಣಿಲ್ಲದ ತಾಯಿಗೆ ಕಣ್ಣಾಗಿದ್ದ ಗಗನ್ ಸಾವಿನ ವಿಚಾರ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಂತೆ ತಾಯಿ ಹೃದಯ ಛಿದ್ರವಾಗಿದೆ.ಪ್ರತಿ ದಿನ ಮಗನ ಆಸರೆಯಲ್ಲೇ ಜೀವಿಸುತ್ತಿದ್ದ ತಾಯಿ ಮಗನನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಅನಾಥಳಾಗಿದ್ದಾಳೆ.. ವಿಧಿ ಆಟದ ನಡುವೆ ಭೀಕರ ಅಪಘಾತದಿಂದ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಪೋಷಕರ ಆಕ್ರಂದನ ಮುಗಿಲು ಮುಟ್ಟಿದ್ದು,ಮಗನನ್ನ ಕೆಳೆದುಕೊಂಡ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸಾಂತ್ವನ ತಿಳಿಸಲು ದೇವನಹಳ್ಳಿ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ನಿಸರ್ಗ ನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ಹೋಗಿದ್ದು ಇದೇ ವೇಳೆ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಗಳು ಹಾಗೂ ಹಾಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ HD ಕುಮಾರ ಸ್ವಾಮಿ ದುಃಖ್ಖ ದಲ್ಲಿದ್ದ ಗಗನ್ ತಾಯಿ ಹಾಗೂ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಫೋನ್ ಮುಖಾಂತರ ಸಾಂತ್ವನ ತಿಳಿಸಿ ಧೈರ್ಯ ತುಂಬಿದ್ದಾರೆ..
ಒಟ್ಟಾರೆ ಘಟನೆಯು ಎಂಥವರಿಗಾದರೂ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಘಾಸಿಗೊಳಿಸುವಂತಿದ್ದು, ಒಮ್ಮೆ ಪೋಷಕರು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವೈಕಲ್ ಗಳನ್ನ ಕೊಡುವ ಮೊದಲು ಯೋಚಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.. ಇನ್ನು ಅಪಘಾತಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸೂಲಿಬೆಲೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ಧಾಖಲಾಗಿದ್ದು ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಕಲೆಹಾಕಲು ಪೊಲೀಸರು ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ.