ಬೆಂಗಳೂರು : ಲಕ್ಷ್ಮಣ ನಗರದ ಮನೆ. ಪ್ರೀತಿಸಿ ತಾನು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ದ ಹುಡುಗನನ್ನೆ ಮೂರು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದ ಯುವತಿ ಮೂರೇ ಮೂರು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಸಂಸಾರಿಕ ಜೀವನ ಬಿಟ್ಟು ಬಾರದ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಾಳೆ. ಈ ಪೋಟೊದಲ್ಲಿರೋ ಮುದ್ದಾದ ಯುವತಿಯೇ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಮೂರೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ ನೇಣಿಗೆ ಶರಣಾಗಿರೋದು. ಹೆಸರು ಶ್ವೇತಾ. 25 ವರ್ಷದ ಶ್ವೇತಾ ಮೂಲತಃ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಿನ ತರಿಕೇರೆಯವಳಾಗಿದ್ದು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿರುವಾಗ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯವಾದ ಮೂರ್ತಿ ಎಂಬ ಕುಣಿಗಲ್ ಮೂಲದ ಯುವಕನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸಿ ಮದುವೆ ಆಗಿರುತ್ತಾಳೆ.
ಮನೆಯವರ ವಿರೋಧ ನಡುವೆ ಮದುವೆಯಾಗಿ ಗಂಡ ಮೂರ್ತಿ ಜೊತೆ ಲಗ್ಗರೆಯ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ನಗರದಲ್ಲಿ ಮನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸಂಸಾರ ಮಾಡುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಮೂರು ತಿಂಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಗಂಡ ಮೂರ್ತಿ ಅವರ ಅಕ್ಕ ಸೇರಿ ಹಣಕ್ಕಾಗಿ ಕಿರುಕುಗಳವನ್ನ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದರಂತೆ. ಈ ವಿಚಾರ ಪೋಷಕರ ಬಳಿ ಕೂಡ ಶ್ವೇತಾ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಳು. ಸಾವಿಗೂ ಮುನ್ನ ಡೆತ್ ನೋಟ್ ಬರೆದು ತಾಯಿಗೆ ಕಳಿಸಿದ್ದಾಳೆ.
ನನ್ನ ಸಾವಿಗೆ ನನ್ನ ಗಂಡ ಮೂರ್ತಿ ಹಾಗೂ ಅವರ ಅಕ್ಕನೇ ಕಾರಣ. ಅವರು ಕೊಟ್ಟ ಕಿರುಕುಳ ದಿಂದ ನಾನು ಸಾಯುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಕ್ಷಮಸಿ ಎಂದು ನಾಲ್ಕು ಲೈನ್ ನ ಒಂದು ಡೆತ್ ನೋಟ್ ಬರೆದಿಟ್ಟು ಗಂಡ ಮೂರ್ತಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದಿರುವಾಗ ಶ್ವೇತಾ ಫ್ಯಾನ್ ಗೆ ನೇಣು ಬಿಗಿದುಕೊಂಡು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ. ಪೋಷಕರು ನನ್ನ ಮಗಳು ದೈರ್ಯಶಾಲಿಯಾಗಿದ್ದಳು ಹಣದ ದಾಹಕ್ಕೆ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.ಘಟನೆ ಸಂಬಂಧ ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಪಾಳ್ಯ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಗಂಡ ಮೂರ್ತಿ ಹಾಗೂ ನಾದನಿಯ ವಿರುದ್ಧ ದೂರು ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು, ಗಂಡ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನ ಪೊಲೀಸರು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.
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ಸದ್ಯ ಮೃತಪಟ್ಟಿರುವ ಶ್ವೇತಾಳ ಮೊಬೈಲ್ ಪೋನ್ ಹಾಗೂ ಸಾವಿಗೂ ಮುನ್ನ ಬರೆದಿಟ್ಟುರುವ ಡೆತ್ ನೋಟ್ ಪೊಲೀಸರು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಪೊಲೀಸರ ತನಿಖೆಯಿಂದ ಮೃತ ಶ್ವೇತಾಳ ಪೋಷಕರು ಮಾಡುತ್ತಿರೋ ಹಾಗೇ ಕೊಲೆ ಮಾಡಲಾಗಿದಿಯಾ ಅಥವಾ ತಾನೇ ನೇಣು ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೋ, ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ ಅನ್ನೋ ವಿಚಾರ ತಿಳಿದು ಬರಬೇಕಿದೆ.