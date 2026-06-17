Bangalore Trivandrum Special trains: ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ದಟ್ಟಣೆ ನಿವಾರಿಸಲು, ಸರ್ ಎಂ. ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ತಿರುವನಂತಪುರಂ ನಾರ್ತ್ ನಡುವೆ ಸಂಚರಿಸುವ ವಿಶೇಷ ರೈಲುಗಳ ಸೇವೆಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ. ಈ ರೈಲುಗಳು ಪ್ರಸ್ತುತ ಇರುವ ಸಮಯ, ನಿಲುಗಡೆ ಹಾಗೂ ಬೋಗಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಜುಲೈ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೂ ಸಂಚಾರ ಮುಂದುವರಿಸಲಿವೆ ಎಂದು ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದೆ. ಯಾವ್ಯಾವ ವಿಶೇಷ ರೈಲುಗಳ ಸಂಚಾರವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಎಸ್ಎಂವಿಟಿ ಬೆಂಗಳೂರು–ತಿರುವನಂತಪುರಂ ನಾರ್ತ್ ವಿಶೇಷ ಎಕ್ಸ್'ಪ್ರೆಸ್:
ರೈಲು ಸಂಖ್ಯೆ 06523 ಎಸ್ಎಂವಿಟಿ ಬೆಂಗಳೂರು–ತಿರುವನಂತಪುರಂ ನಾರ್ತ್ ವಿಶೇಷ ಎಕ್ಸ್'ಪ್ರೆಸ್ ಜೂನ್ 29ರಿಂದ ಜುಲೈ 27ರವರೆಗೆ ಪ್ರತಿ ಸೋಮವಾರ ಸಂಚರಿಸಲಿದೆ (ಜುಲೈ 6 ಹೊರತುಪಡಿಸಿ). ಮರುಪ್ರಯಾಣದ ರೈಲು 06524 ತಿರುವನಂತಪುರಂ ನಾರ್ತ್– ಎಸ್ಎಂವಿಟಿ ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಶೇಷ ಎಕ್ಸ್'ಪ್ರೆಸ್ ಜೂನ್ 30ರಿಂದ ಜುಲೈ 28ರವರೆಗೆ ಪ್ರತಿ ಮಂಗಳವಾರ ಓಡಲಿದೆ (ಜುಲೈ 7 ಹೊರತುಪಡಿಸಿ).
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ಎಸ್ಎಂವಿಟಿ ಬೆಂಗಳೂರು–ತಿರುವನಂತಪುರಂ ನಾರ್ತ್ ವಿಶೇಷ ಎಕ್ಸ್'ಪ್ರೆಸ್:
ರೈಲು ಸಂಖ್ಯೆ 06547 ಎಸ್ಎಂವಿಟಿ ಬೆಂಗಳೂರು–ತಿರುವನಂತಪುರಂ ನಾರ್ತ್ ವಿಶೇಷ ಎಕ್ಸ್'ಪ್ರೆಸ್ ಜುಲೈ 1ರಿಂದ ಜುಲೈ 29ರವರೆಗೆ ಪ್ರತಿ ಬುಧವಾರ ಸಂಚರಿಸಲಿದೆ (ಜುಲೈ 8 ಹೊರತುಪಡಿಸಿ). ಮರುಪ್ರಯಾಣದ ರೈಲು 06548 ತಿರುವನಂತಪುರಂ ನಾರ್ತ್–ಎಸ್ಎಂವಿಟಿ ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಶೇಷ ಎಕ್ಸ್'ಪ್ರೆಸ್ ಜುಲೈ 2ರಿಂದ ಜುಲೈ 30ರವರೆಗೆ ಪ್ರತಿ ಗುರುವಾರ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲಿದೆ (ಜುಲೈ 9 ಹೊರತುಪಡಿಸಿ).
ಎಸ್ಎಂವಿಟಿ ಬೆಂಗಳೂರು–ತಿರುವನಂತಪುರಂ ನಾರ್ತ್ ವಿಶೇಷ ಎಕ್ಸ್'ಪ್ರೆಸ್:
ರೈಲು ಸಂಖ್ಯೆ 06555 ಎಸ್ಎಂವಿಟಿ ಬೆಂಗಳೂರು–ತಿರುವನಂತಪುರಂ ನಾರ್ತ್ ವಿಶೇಷ ಎಕ್ಸ್'ಪ್ರೆಸ್ ಜುಲೈ 10ರಿಂದ ಜುಲೈ 24ರವರೆಗೆ ಪ್ರತಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಸಂಚರಿಸಲಿದೆ (ಜುಲೈ 3 ಹೊರತುಪಡಿಸಿ). ಮರುಪ್ರಯಾಣದ ರೈಲು 06556 ತಿರುವನಂತಪುರಂ ನಾರ್ತ್–ಎಸ್ಎಂವಿಟಿ ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಶೇಷ ಎಕ್ಸ್'ಪ್ರೆಸ್ ಜುಲೈ 12ರಿಂದ ಜುಲೈ 26ರವರೆಗೆ ಪ್ರತಿ ಭಾನುವಾರ ಸಂಚಾರ ನಡೆಸಲಿದೆ (ಜುಲೈ 5 ಹೊರತುಪಡಿಸಿ).
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ಬೆಂಗಳೂರು–ತಿರುವನಂತಪುರಂ ಟ್ರೈನ್ ಟಿಕೆಟ್ ದರ:
ಬೆಂಗಳೂರು–ತಿರುವನಂತಪುರಂ ನಡುವಿನ ರೈಲು ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಟಿಕೆಟ್ ದರ ಸುಮಾರು ₹250 ವರೆಗೆ ಇರಲಿದ್ದು ಸ್ಲೀಪರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಟಿಕೆಟ್ ದರ ಸುಮಾರು ₹430, 3ಎಸಿ ಟಿಕೆಟ್ ದರ ₹1155, 2ಎಸಿ ಟಿಕೆಟ್ ದರ ₹1650, ಫಸ್ಟ್ ಎಸಿ ಟಿಕೆಟ್ ದರ ₹2770- ₹2900 ರವರೆಗೂ ಇರಲಿದೆ.
ಗಮನಿಸಿ: ಈ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ರೈಲು ಟಿಕೆಟ್ ದರಗಳನ್ನು ಕೇವಲ ಮಾಹಿತಿಯ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಶುಲ್ಕಗಳ ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿಯಲು ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ.