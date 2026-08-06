/Weekend Trip Plan: ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಜೋಗ್‌ ಫಾಲ್ಸ್‌ ಟ್ರಿಪ್‌ ಹೋಗುವವರಿಗೆ ಗುಡ್‌ ನ್ಯೂಸ್‌! KSRTC ವೀಕೆಂಡ್‌ ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌ ಟೂರ್‌ ಆರಂಭ

Jog Falls Tour: ವೀಕೆಂಡ್, ಮಾನ್ಸೂನ್ (Monsson Trip) ಬಂದ್ರೆ ಸಾಕು ಬೆಂಗಳೂರು ಮಂದಿ ಮಲೆನಾಡು, ಕರಾವಳಿ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಟ್ರಿಪ್ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಇದೀಗ ಮಲೆನಾಡಿನ ಬಹಳ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಜೋಗ ಜಲಪಾತ ಹೋಗುವವರಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸಾರಿಗೆ ನಿಗಮ (KSRTC) ಸಂತೋಷದ ಸುದ್ದಿಯೊಂದನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ಜಗತ್ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಜೋಗ ಜಲಪಾತಕ್ಕೆ (Jog Falls) ಹೊಸ ವಿಶೇಷ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಟೂರ್ ಸೇವೆಯನ್ನು ಇದೀಗ ಆರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದೇ ಆಗಸ್ಟ್ 8 ರಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಜೋಗ್ ಫಾಲ್ಸ್ಗೆ ವೀಕೆಂಡ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಘೋಷಣೆ (Weekend Tour Package) ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಶುಕ್ರವಾರ ಮತ್ತು ಶನಿವಾರ ಕಾರ್ಯಚರಿಸಲಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಡಿವಿಷನ್ನಿಂದ ನಾನ್-ಎಸಿ ಸ್ಲೀಪರ್ ಬಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಎಸ್ಆರ್ಟಿಸಿ ಈ ಸೇವೆಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಒಟ್ಟು 840 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದ ಈ ಪ್ರವಾಸವು ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಮತ್ತು ಸಾಗರ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ವಿಶ್ವ ವಿಖ್ಯಾತ ಜೋಗ್ ಫಾಲ್ಸ್ಗೆ ತಲುಪುತ್ತದೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ರಾತ್ರಿ 10:30ಕ್ಕೆ ಬಸ್ ಹೊರಡುತ್ತದೆ. ಮರುದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಸಾಗರ ತಲುಪಿ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣಗಳ ಭೇಟಿ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ.
ಟೂರ್ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ
ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಸಾಗರಕ್ಕೆ ಈ ನಾನ್ ಸ್ಲೀಪರ್ ಬಸ್ ಸಾಗಲಿದ್ದು,ಪ್ಯಾಕೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಸಾಗರದಿಂದ ವರದಹಳ್ಳಿ, ವರದಮೂಲ, ಇಕ್ಕೇರಿ, ಕೆಳದಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರವಾಸಿ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಂತರ ಜೋಗ್ ಜಲಪಾತಕ್ಕೆ ತೆರಳಿ ಅದರ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ನೋಡುವ ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಶಾಪಿಂಗ್ಗೂ ಸಮಯ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅದೇ ರಾತ್ರಿ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗುವಂತೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಒಂದು ದಿನದ ಸಂಪೂರ್ಣ ವೀಕೆಂಡ್ ಟೂರ್ ಆಗಿದ್ದು, ಜನರಿಗೆ ಕೈಗೆಟಕುವ ದರದಲ್ಲಿ ಟಿಕೆಟ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನೂ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಟಿಕೆಟ್ ದರ ಎಷ್ಟು?
ಈ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ನ ವಿಶೇಷತೆ ಎಂದರೆ ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ರೀತಿಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಾಗಿದೆ. ಜೋಗ್ ಫಾಲ್ಸ್ಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಶುಲ್ಕ, ಬೆಳಗಿನ ಉಪಾಹಾರ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಊಟ ಮತ್ತು ರಾತ್ರಿ ಊಟ ಎಲ್ಲವೂ ಒಂದೇ ದರದಲ್ಲಿ ಕೂಡಿರುತ್ತದೆ. ವಯಸ್ಕರಿಗೆ ₹3,300 ಮತ್ತು 6 ರಿಂದ 12 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ₹3,000 ದರ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, ಸ್ನೇಹಿತರು ಟ್ರಿಪ್ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬ ಆಸೆ ಇದ್ದವರಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ.