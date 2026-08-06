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Weekend Trip Plan: ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಜೋಗ್‌ ಫಾಲ್ಸ್‌ ಟ್ರಿಪ್‌ ಹೋಗುವವರಿಗೆ ಗುಡ್‌ ನ್ಯೂಸ್‌! KSRTC ವೀಕೆಂಡ್‌ ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌ ಟೂರ್‌ ಆರಂಭ


Bengaluru To Jog Falls:ವೀಕೆಂಡ್‌, ಮಾನ್ಸೂನ್‌ (Monsson Trip) ಬಂದ್ರೆ ಸಾಕು ಬೆಂಗಳೂರು ಮಂದಿ ಮಲೆನಾಡು, ಕರಾವಳಿ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಟ್ರಿಪ್‌ ಪ್ಲಾನ್‌ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಇದೀಗ ಮಲೆನಾಡಿನ ಬಹಳ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಜೋಗ ಜಲಪಾತ ಹೋಗುವವರಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸಾರಿಗೆ ನಿಗಮ (KSRTC) ಸಂತೋಷದ ಸುದ್ದಿಯೊಂದನ್ನು ನೀಡಿದೆ.

Written ByPrajwal B
Published: Aug 06, 2026, 01:48 PM IST|Updated: Aug 06, 2026, 01:48 PM IST
Weekend Trip Plan: ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಜೋಗ್‌ ಫಾಲ್ಸ್‌ ಟ್ರಿಪ್‌ ಹೋಗುವವರಿಗೆ ಗುಡ್‌ ನ್ಯೂಸ್‌! KSRTC ವೀಕೆಂಡ್‌ ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌ ಟೂರ್‌ ಆರಂಭ

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Prajwal B

Prajwal B

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