ಸಿಲಿಕಾನ್‌ ಸಿಟಿ ಮಂದಿಗೆ ವಾಟರ್‌ ಶಾಕ್‌: ಎರಡು ದಿನ 100ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಕಾವೇರಿ ನೀರು ಬಂದ್‌..

ಇದೇ ಫೆ.5 ಮತ್ತು ಫೆ.6ರಂದು ತುರ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಹಲವೆಡೆ ಕಾವೇರಿ ನೀರು ಬಂದ್ ಆಗಲಿದೆ. ನೀರಿನ ಸರಬರಾಜಿನಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಯವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಜಲಮಂಡಳಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಡಾ.ವಿ.ರಾಮ್ ಪ್ರಸಾತ್ ಮನೋಹರ್ ಅವರು ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ವ್ಯಾಸದ ಕೊಳವೆ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸುವ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರು ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಮತ್ತು ಒಳಚರಂಡಿ ಮಂಡಳಿಯ ಕಡೆಯಿಂದ ಕಾಮಗಾರಿ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, 1200 ಮಿ.ಮೀ. ಮತ್ತು 700 ಮಿ.ಮೀ. ಕೊಳವೆ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸುವ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಮೊದಲನೇ ಹಾಗೂ ಎರಡನೇ ಹಂತಗಳ ಕಾರ್ಯ ಫೆ.5ರಂದು ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಬೆಳಗ್ಗೆ 6 ರಿಂದು ಮರುದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಫೆ.6ರ 6 ರವರೆಗೂ ನೀರು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಜಲರೇಚಕ ಯಂತ್ರಗಾರಗಳು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ನೀರು ಪೂರೈಕೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಆದ್ದರಿಂದ ಜನರು ಎರಡು ದಿನಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾದ ನೀರನ್ನು ಶೇಕರಿಸಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ನಾಗರೀಕರಿಗೆ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಮುನೇಶ್ವರ ನಗರ,ಕೆ.ಎಸ್.ಆರ್.ಟಿ.ಸಿ ಬಡಾವಣೆ, ಕೋರಮಂಗಲ 2,4,5,6,7 ಮತ್ತು 8 ನೇ ಬ್ಲಾಕ್, ವೆಂಟೇಶ್ವರ ಲೇಔಟ್,ಎಂಜಿ ರಸ್ತೆ,ಅಶೋಕ್ ನಗರ,ಬೇಂದ್ರೆನಗರ,ಹನುಮಗಿರಿ ನಗರ,ಆರ್.ಕೆ ಲೇಔಟ್, ಸುದಗುಂಟ ಪಾಳ್ಯ,ನೀಲಸಂದ್ರ,ಮಿನಜ್ ನಗರ,ಸಾರ್ವಭೌಮನಗರ ಸುಬ್ರಮಣ್ಯಪುರ,ಕನಕಪುರ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞಾ ಲೇಔಟ್,ಬೃಂದಾವನ ಲೇಔಟ್,ಮಡಿವಾಳ,ಮಾರುತಿ ಬಡಾವಣೆ,ವಿಠ್ಠಲ್ ನಗರ,ಚಿನ್ನಮ್ಮ ಲೇಔಟ್, ಆಸ್ಟಿನ್ ಟೌನ್, ಗಂಗಾಧರ ನಗರ,ಚಿಕ್ಕಲ್ಲಸಂದ್ರ, ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಬಡಾವಣೆ ೧ನೇ ಮತ್ತು 2ನೇ ಹಂತ,ಚಂದ್ರನಗರ, ಟೀಚರ್ಸ್ ಕಾಲೋನಿ,ಮಾರುತಿ ನಗರ,ರಿಚ್ಮಂಡ್ ಟೌನ್ , ಪದ್ಮನಾಭ ನಗರ,ಇಸ್ರೋ ಬಡಾವಣೆ, ಕಾಕತೀಯ ನಗರ,ಭವಾನಿ ಲೇಔಟ್,ಸೆಂಟ್ ಜಾನ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ರಾಜೇಂದ್ರ ನಗರ, ಜಾನ್ಸ್ನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್,ಶಾಂತಿನಗರ, ಬನಶಂಕರಿ 5ನೇ ಹಂತ, ಪ್ರಗತಿಪುರ,ಚಿಕ್ಕಆಡುಗೋಡಿ, ಯಲಚೇನಹಳ್ಳಿ, ಉತ್ತರಹಳ್ಳಿ,ಗುಮ್ಮಯ್ಯ ಬಡಾವಣೆ, ಎ.ಜಿ.ಎಸ್ ಬಡಾವಣೆ, ಮಾಗಡಿ ರಸ್ತೆ, ಬಿ.ಹೆಚ್.ಸಿ.ಎಸ್ ಬಡಾವಣೆ,ಲಾಗ್ ಪೋರ್ಡ್ ಟೌನ್, ಆಡುಗೋಡಿ, ಅಂಕಪ್ಪ ಬಡಾವಣೆ, ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕಾಲೋನಿ, ಇಲಿಯಾಸ್ ನಗರ,ಸಿಎಲ್ಆರ್, ಕದ್ರೆನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಕಾವೇರಿ ನೀರು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳ್ಳಲಿದೆ.
ವಾಲ್ಮೀಕಿ ನಗರ,ಡಿಸೋಜಾ ನಗರ,ಶ್ರೀನಿವಾಸ ನಗರ, ತಿಲಕ್ ನಗರ, ಹೊಂಬೇಗೌಡ ನಗರ, ಯಡಿಯೂರು, ಶಾಂತಿನಗರ ಲೇಔಟ್, ಹೊಸಕೆರೆಹಳ್ಳಿ, ಐಟಿಐ ಲೇಔಟ್,ಅಕ್ಕಿತಿಮ್ಮನ ಹಳ್ಳಿ, ಕೇಂಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಲೇಔಟ್ ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆ, ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ, ದೊಮ್ಮಲೂರು ವಿಲೇಜ್,ರುದ್ರಪ್ಪ ಗಾರ್ಡನ್, ಜಯನಗರ 5 ಮತ್ತು 9ಬ್ಲಾಕ್, ಕೆಂಪೇಗೌಡನಗರ, ಅಶೋಕ್ ನಗರ ಪೈಪ್ ಲೈನ್ ರಸ್ತೆ, ಸಿದ್ದಾಪುರ, ಮಾರೇನಹಳ್ಳಿ,ಈಜಿಪುರ, ಶಂಕರಪುರಂ,ವಿಲ್ಸ್ನ್ ಗಾರ್ಡನ್, ಎಸ್ಬಿಎಂ ಕಾಲೋನಿ, ಮಾಧವನ ಪಾರ್ಕ್, ಮುನೇಶ್ವರ ನಗರ, ಸುಧಾಮನಗರ,ದೊಮ್ಮಲೂರು ಲೇಔಟ್, ವಿವೇಕ್ ನಗರ, ಇಟ್ಟಮಡು, ನಿಮಾನ್ಸ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಶ್ರೀನಗರ ಬಿಎಸ್ಕೆ 1ನೇ ಹಂತ,ಜೆಪಿನಗರ 1, 2 ಮತ್ತು 3ನೇ ಹಂತ, ಜೋಗಿಪಾಳ್ಯ,ಜಗಜೀವನರಾಮನಗರ,ಜಯನಗರ, 6,7 ಮತ್ತು 8ನೇ ಬ್ಲಾಕ್, ಭೈರಸಂದ್ರ, ಲಕ್ಕಸಂದ್ರ, ಜೆಕೆಪುರ, ಬನಗಿರಿ, ಕಮಾಂಡೋ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಮಾವಳ್ಳಿ, ಎಲ್ ಐ ಸಿ ಕಾಲೋನಿ ಸೇರಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ 100 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಕಾವೇರಿ ನೀರು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳ್ಳಲಿದೆ.
