/ಸಂಸದ, ಶಾಸಕರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲೇ ವೈದ್ಯರ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಆರೋಪ.. ಕಣ್ಮುಚ್ಚಿದ ಮುದ್ದಿನ ಮಗಳು, ಪೋಷಕರ ಆಕ್ರಂದನ

Sasikala incident in Peresandra village of Chikkaballapur: ಕೋತಿಗೆ ಭಯಪಟ್ಟು ಕಾಲು ಜಾರಿ ಬಿದ್ದು ಹೆಣ್ಣು ಮಗುವೊಂದು ಸಾ*ವನ್ನಪ್ಪಿರುವ ಘಟನೆ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರದ ಪೆರೇಸಂದ್ರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. ಮಗು ಆಟ ಆಡುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೋತಿಯೊಂದು ಬಂದಿದೆ. ಈ ವೇಳೆ ಅದನ್ನು ಕಂಡು ಬಾಲಕ ಭಯಬಿದ್ದಿದ್ದಾನೆ. ಕೂಡಲೇ ಮಗು ಕಾಲು ಜಾರಿ ಕಳೆಗೆ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಕೂಡಲೇ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲು ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ತ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಸಿಗದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಗು ಕೊನೆಯುಸಿರೆಳೆದಿದೆ. ವೈದ್ಯರ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯವೇ ಮಗು ಸಾ*ವಿಗೆ ಕಾರಣ ಎಂದು ಪೋಷಕರು, ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಆರೋಪ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಪೆರೇಸಂದ್ರ ಮೂಲದ ಚಂದ್ರಕಲಾ ಮತ್ತು ನವೀನ್ ಕುಮಾರ್ ದಂಪತಿ ಪುತ್ರಿ ಶಶಿಕಲಾ (11) ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ ಮಗು. ಆಟ ಆಡುವಾಗ ಮಂಗವನ್ನು ನೋಡಿದ್ದ ಮಗು ಕೂಡಲೇ ಕಾಲು ಜಾರಿ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಇದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ ಪೋಷಕರು ತಕ್ಷಣ ಮಗುವನ್ನು ಎತ್ತಿಕೊಂಡು ಪೆರೇಸಂದ್ರ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲು ಮಾಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಮತ್ತು ಸೂಕ್ತ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಬಳಿಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲೂ ಸೂಕ್ತ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಸಿಗದೆ ಮಗು ಕೊನೆಯುಸಿರೆಳೆದಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಪರೇಸಂದ್ರ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ವೈದ್ಯರ ವಿರುದ್ಧ ಪೋಷಕರು ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಸದ ಡಾ.ಕೆ ಸುಧಾಕರ್ ಮತ್ತು ಶಾಸಕ ಪ್ರದೀಪ್ ಈಶ್ವರ್ ಅವರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲೇ ಸರ್ಕಾರಿ ವೈದ್ಯರ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯವಾಗಿದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಮತ್ತು ಸೂಕ್ತ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಬಂದಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮಗು ಇರುತ್ತಿತ್ತು ಎಂದು ಪೋಷಕರು ಗೋಳಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಘಟನೆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸಮಾಜ ಸೇವಕ ಹರೀಶ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರು ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ತಂದೆ, ತಾಯಿಗಳಿಗೆ ಧೈರ್ಯ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಘಟನೆ
ತುಮಕೂರಲ್ಲಿ ಯುವಕನ ಮೇಲೆ ಮಾರಕಸ್ತ್ರಗಳಿಂದ ಮನಸೋ ಇಚ್ಚೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿರುವ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಶಿರಾ ತಾಲೂಕಿನ ತಾವರೆಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ನಾಗೇಶ್ (28) ಎಂಬುವನ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ನಾಗೇಶ್ನ ಸಂಬಂಧಿ ಹೇಮಂತ್ ಎಂಬುವನಿಂದ ಈ ಕೃತ್ಯ ಎಸಗಲಾಗಿದೆ. ಈ ಇಬ್ಬರೂ ಶಿರಾ ನಗರ ವಾಸಿಗಳು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಯಾವುದೋ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಗಲಾಟೆ ಆಗಿದ್ದು ನಾಗೇಶ್ನ ಎದೆಗೆ ಎರಡು ಕಡೆ, ಮುಖಕ್ಕೆ ಮೂರು ಕಡೆ, ತಲೆಗೆ ನಾಲ್ಕು ಕಡೆ, ಬೆನ್ನಿಗೆ ಒಂದುಕಡೆ, ಕೈಗೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಮಚ್ಚು ಮತ್ತು ಚಾಕುವಿನಿಂದ ಹೇಮಂತ್ ಮತ್ತು ಆತನ ಸಹಚರರು ದಾಳಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.