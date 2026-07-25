/ಮಗು ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗಲಾಟೆ? ಪತಿಯ ಕಿರುಕುಳಕ್ಕೆ ಬೇಸತ್ತು 21 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ದುರಂತ ಅಂತ್ಯ!

Bengaluru Crime News: ರಾಜ್ಯ ರಾಜಧಾನಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಮನಕಲಕುವ ಘಟನೆ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಕೌಟುಂಬಿಕ ಕಲಹ, ಪತಿಯ ಕಿರುಕುಳ ಮತ್ತು ನಿರಂತರ ಅನುಮಾನದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಯುವ ಗೃಹಿಣಿಯೊಬ್ಬರು ಆತ್ಮಹ*ತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆಂಬ ಆರೋಪ ಕೇಳಿಬಂದಿದೆ. ಇಂದಿರಾನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಈ ಘಟನೆ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಹಾಗೂ ಸ್ಥಳೀಯರಲ್ಲಿ ಆಘಾತ ಮೂಡಿಸಿದೆ.
ಮೃತ ಯುವತಿಯನ್ನ 21 ವರ್ಷದ ಪ್ರೇರಣಾ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಬಿ.ಎಸ್.ಸಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ ಭವಿಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ದೊಡ್ಡ ಕನಸುಗಳನ್ನ ಕಂಡಿದ್ದ ಪ್ರೇರಣಾ, ದೂಪನಹಳ್ಳಿ ಸಮೀಪದ ಪತಿಯ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿದ್ದರು. ಕುಟುಂಬದ ಆರೋಪದ ಪ್ರಕಾರ, ಪತಿಯ ವರ್ತನೆ ಮತ್ತು ನಿರಂತರ ಕಿರುಕುಳದಿಂದ ಮನನೊಂದಿದ್ದ ಅವರು ದುರಂತ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲದ ವೇಳೆ ನಡೆದ ಘಟನೆ
ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರೇರಣಾ ಬಾತ್ರೂಮ್ನಲ್ಲಿ ನೇಣು ಬಿಗಿದುಕೊಂಡು ಆತ್ಮಹ*ತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಘಟನೆ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದ ಬಳಿಕ ಕುಟುಂಬದವರು ಅವರನ್ನ ತಕ್ಷಣ ಇಂದಿರಾನಗರದ ಚಿನ್ಮಯಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ದರು. ಆದರೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ತಲುಪುವ ಮೊದಲೇ ಅವರು ಮೃತಪಟ್ಟಿರುವುದಾಗಿ ವೈದ್ಯರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಘಟನೆ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದ ಇಂದಿರಾನಗರ ಪೊಲೀಸರು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿ, ಮೃತದೇಹವನ್ನ ಮರಣೋತ್ತರ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ರವಾನಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಒಂದೂವರೆ ವರ್ಷದ ಹಿಂದಷ್ಟೇ ಮದುವೆ
ಪ್ರೇರಣಾ ಮತ್ತು ವಿನಯ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ವಿವಾಹ ಸುಮಾರು ಒಂದೂವರೆ ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ನಡೆದಿತ್ತು. ಪ್ರೇರಣಾ ಇನ್ನೂ ಪದವಿ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗಲೇ ಮದುವೆ ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿತ್ತು. ಮದುವೆಯ ನಂತರವೂ ಓದು ಮುಂದುವರಿಸಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡುವುದಾಗಿ ಪತಿಯ ಕುಟುಂಬ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದು, ಅದರಂತೆ ಅವರು ಈ ವರ್ಷ ಬಿ.ಎಸ್.ಸಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದರು. ಕುಟುಂಬದವರು ಹೇಳುವಂತೆ, ಪ್ರೇರಣಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಮುಗಿಸಿ ಉತ್ತಮ ಉದ್ಯೋಗ ಪಡೆದು ಜೀವನ ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳುವ ಕನಸು ಹೊಂದಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಒತ್ತಡವನ್ನ ಉಂಟುಮಾಡಿದ್ದವು ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಪತಿಯ ವಿರುದ್ಧ ಕುಟುಂಬದ ಆರೋಪವೇನು?
ಪ್ರೇರಣಾ ಕುಟುಂಬದ ಆರೋಪದ ಪ್ರಕಾರ, ಪತಿ ವಿನಯ್ ಕುಮಾರ್ ಇಸ್ರೋದಲ್ಲಿ ಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರಿತ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿದ್ದು, ಮದುವೆಯ ನಂತರದಿಂದಲೇ ಪತ್ನಿಯ ಮೇಲೆ ಅತಿಯಾದ ಅನುಮಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ವಿಚಾರಗಳಿಗೂ ಜಗಳ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಕಿರುಕುಳ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂದು ದೂರಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಮಗು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ವಿಚಾರವನ್ನೂ ಪದೇ ಪದೇ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿ ಒತ್ತಡ ಹೇರುತ್ತಿದ್ದರು ಎನ್ನುವುದು ಕುಟುಂಬದ ಆರೋಪವಾಗಿದೆ. ಈ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆಗಾಗ ಗಲಾಟೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದವು ಎಂದು ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಎರಡು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ತಂದೆ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದ ಪ್ರೇರಣಾ
ನಿರಂತರ ಕಿರುಕುಳದಿಂದ ಬೇಸತ್ತ ಪ್ರೇರಣಾ ಸುಮಾರು ಎರಡು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಪತಿಯ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಬಂದು ತಂದೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿದ್ದರು ಎಂದು ಕುಟುಂಬದವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಬಳಿಕ ಎರಡೂ ಕುಟುಂಬಗಳ ಹಿರಿಯರು ಸೇರಿ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದರು. ಪತಿಯ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳಿ, ಇಂತಹ ಘಟನೆಗಳು ಮರುಕಳಿಸದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ ನಂತರ ಸುಮಾರು 15 ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಪ್ರೇರಣಾ ಮತ್ತೆ ಪತಿಯ ಮನೆಗೆ ತೆರಳಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಪತಿಯ ಕುಟುಂಬದ ವರ್ತನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಲಿಲ್ಲವೆಂದು ಪ್ರೇರಣಾ ಕುಟುಂಬ ಆರೋಪಿಸಿದೆ.
ಪೋಷಕರಿಂದ ದೂರು
ಪ್ರೇರಣಾ ಅವರ ಪೋಷಕರು ಇಂದಿರಾನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದು, ತಮ್ಮ ಮಗಳು ಸ್ವಯಂ ಸಾವಿಗೆ ಶರಣಾಗಿಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಪತಿ ಹಾಗೂ ಅವರ ಕುಟುಂಬದ ನಿರಂತರ ಕಿರುಕುಳವೇ ಈ ದುರಂತಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೆಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಘಟನೆ ನಡೆದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇತರರು ಇದ್ದರೂ ಇಂತಹ ಘಟನೆ ಸಂಭವಿಸಿರುವುದು ಅನುಮಾನಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ದೂರಿನಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಪೊಲೀಸರ ತನಿಖೆ ಮುಂದುವರಿಕೆ
ಕುಟುಂಬದ ದೂರಿನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಇಂದಿರಾನಗರ ಪೊಲೀಸರು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮೃತೆಯ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರು, ಪತಿ ಹಾಗೂ ಸಂಬಂಧಿಕರ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಸಾವಿನ ಹಿಂದಿನ ನಿಖರ ಕಾರಣ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ತನಿಖೆ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ. ಪೊಲೀಸರ ತನಿಖೆಯ ನಂತರವೇ ಈ ಪ್ರಕರಣದ ನಿಜವಾದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಮತ್ತು ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಕುರಿತು ಸ್ಪಷ್ಟ ಚಿತ್ರಣ ಹೊರಬೀಳಲಿದೆ.
ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಘಟನೆ
ಈ ಘಟನೆ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂವಹನ, ಪರಸ್ಪರ ಗೌರವ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯದ ಮಹತ್ವವನ್ನ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನೆನಪಿಸಿದೆ. ಕೌಟುಂಬಿಕ ಕಲಹಗಳು ಗಂಭೀರ ಸ್ವರೂಪ ಪಡೆಯುವ ಮುನ್ನವೇ ಸಮಾಲೋಚನೆ, ಕುಟುಂಬದ ಬೆಂಬಲ ಮತ್ತು ಕಾನೂನು ಸಹಾಯ ಪಡೆಯುವುದು ಇಂತಹ ದುರಂತ ತಡೆಯಲು ನೆರವಾಗಬಹುದು.