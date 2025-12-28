ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ 3 ಡ್ರಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಪತ್ತೆ: ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಪೊಲೀಸರ ಯಶಸ್ವಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ..!

ಹೊಸ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳು ಬಾಕಿಯಿದೆ.ಮತ್ತೊಂದು ಹೊಸ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಮೈ ಜಮ್ಮೆನಿಸೋ ಮಾದಕ ವಸ್ತು ಸದ್ದಿಲ್ಲದೇ ತಯಾರಾಗ್ತಿತ್ತು.ಬಂದೋಬಸ್ತ್ ಬ್ಯುಸಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಬೆಂಗಳೂರು ಪೊಲೀಸ್ರ ಕಣ್ತಪ್ಪಿಸಿ ಡ್ರಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿಯನ್ನೇ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ರು.ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ತಯಾರಾಗ್ತಿದ್ದ ಮಾದಕ ಘಾಟು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚೋಕೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಪೊಲೀಸ್ರೇ ಬರಬೇಕಾಯ್ತು.ಅವ್ರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಬರೋಬ್ಬರಿ 55 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಡ್ರಗ್ಸ್. ಡ್ರಗ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಕೇಸ್ ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸ್ಟೋರಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ.
ಇಷ್ಟು ದಿನ ಬೇರೆ ದೇಶ, ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಗಳಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಸಪ್ಲೈ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಅನ್ನೋ ವಿಚಾರಗಳು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿತ್ರು.ಆದ್ರೆ 2025ರ ಹೊಸ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಮತ್ತೇರಿಸಲು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲೇ ಡ್ರಗ್ ತಯಾರಾಗ್ತಿತ್ತು ಅನ್ನೋ ಸ್ಫೋಟಕ ವಿಚಾರ ಹೊರ ಬಿದ್ದಿದೆ.ಬೆಂಗಳೂರು ಪೊಲೀಸ್ರ ಕಣ್ತಪ್ಪಿಸಿ ಡ್ರಗ್ ತಯಾರಿಕೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಮಾದಕ ದ್ರವ್ಯ ನಿಗ್ರಹ ದಳ ಬರೋಬ್ಬರಿ 55 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಡ್ರಗ್ಸ್.
ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಡ್ರಗ್ ಕೇಸ್ ವೊಂದರ ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದ್ದ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಪೊಲೀಸ್ರು ಅಬ್ದುಲ್ ಖಾದರ್ ಶೇಕ್ ಎಂಬಾತನನ್ನು ಬಂಧಿಸಿ ಒಂದೂವರೆ ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಡ್ರಗ್ ಸೀಜ್ ಮಾಡಿದ್ರು.ಅದರ ಮೂಲ ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದ್ದ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಪೊಲೀಸ್ರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಮಾಯಾನಗರಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ದಾರಿ. ಆರೋಪಿಯನ್ನ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಪೊಲೀಸ್ರಿಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗಿತ್ತು.ಪ್ರಶಾಂತ್ ಯಲ್ಲಪ್ಪ ಪಾಟೀಲ್ ಎಂಬುವ ಮತ್ತೋರ್ವನನ್ನ ಬಂಧಿಸಿದ್ಮೇಲೆ ಮೂರು ಕಡೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿಗಳನ್ನೇ ಓಪನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಗೊತ್ತಾಗಿತ್ತು.ನಿರ್ಜನ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಡ್ರಗ್ ತಯಾರಿಕಾ ಘಟಕಗಳನ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಆರೋಪಿಗಳು ಹೊಸ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಮಾದಕ ವಸ್ತು ತಯಾರಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ.
26 ರಂದು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿರೋ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಆ್ಯಂಟಿ ನಾರ್ಕೊಟಿಕ್ಸ್ ಟಾಸ್ಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಮೂರು ಕಡೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಡ್ರಗ್ ತಯಾರಿಕೆಗೆ ಬಳಸ್ತಿದ್ದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಸೀಜ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.ಬಾಗಲೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕಾಡುಸೊಣ್ಣಪ್ಪನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಶೆಡ್ ನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದ ಆರೋಪಿಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಡ್ರಗ್ ತಯಾರಿಕೆಗೆ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದ್ರು.ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಕೆಯ ವೇಳೆ ಹೆಚ್ಚು ಕೆಮಿಕಲ್ ಸ್ಮೆಲ್ ಬರ್ತಿತ್ತು. ಜನಗಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬಹುದು ಅನ್ನೋ ಭಯದಲ್ಲಿ ಕೊತ್ತನೂರಿನ ಮಾವಿನ ತೋಪಿಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು.
ಕೊತ್ತನೂರು ಠಾಣೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಎನ್.ಜಿ. ಗೋಲ್ಲಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಮಾವಿನ ತೋಪೊಂದನ್ನ ಹುಡುಕಿದ್ದ ಆರೋಪಿಗಳು ಆರ್.ಜೆ. ಈವೆಂಟ್ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ ಶೆಡ್ ಒಳಗಡೆ ಡ್ರಗ್ ತಯಾರಿಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಪೊಲೀಸ್ರಿಗೆ ಡ್ರಗ್ ತಯಾರಿಕೆಯ ಸಲಕರಣೆಗಳು ಸಿಕ್ಕಿವೆ.ಅವಲಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಇಲ್ಲಿನ ಯರಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ ಮನೆಯೊಂದನ್ನ ಬಾಡಿಗೆ ಪಡೆದಿದ್ದ ಆರೋಪಿಗಳು ಆ ಎರಡೂ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿಗಳಲ್ಲಿ ತಯಾರಾಗ್ತಿದ್ದ ಕಚ್ಚಾ ಡ್ರಗ್ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂತಾ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಆ ಎರಡೂ ಜಾಗಕ್ಕಿಂತಲೂ ಇಲ್ಲೇ ಅಸಲಿ ಮಾಲ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ.
ಈ ನಡುವೆ ಇವತ್ತು ಕಮಿಷನರ್ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಜಿ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಹೊಸ ವರ್ಷ ರೂಪು ರೇಷಗಳ ಜೊತೆ ಡ್ರಗ್ ಕೇಸ್ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಮಾಹಿತಿ ಕೇಳಿದ್ರು.ನಂತರ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ನಡೀತಿದೆ,ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಪೊಲೀಸ್ರು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಬೇಕಾಯ್ತಾ ಅಂತಾ ನಾವು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಪೊಲೀಸ್ರು ಕೂಡ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಹಕಾರ ನೀಡಿದ್ರು ಅಂತಾ ಸಮರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು.
ಸದ್ಯ ಪ್ರಕರಣ ಸಂಬಂಧ ತನಿಖೆ ಮುಂದುವರೆಸಿರುವ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಪೊಲೀಸ್ರು ಕೇಸ್ ಸಂಬಂಧ ಒಟ್ಟು ನಾಲ್ವರನ್ನ ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.ಅಬ್ದುಲ್ ಖಾದರ್ ಶೇಖ್, ಪ್ರಶಾಂತ್ ಯಲ್ಲಪ್ಪ ಪಾಟೀಲ್, ಸುರೇಶ್ ಯಾದವ್, ಮಲ್ಕಾನಿ ಬಿಷ್ಣೋಯ್ ಎಂಬ ನಾಲ್ವರನ್ನ ಬಂಧಿಸಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ತನಿಖೆ ನಡೆಸ್ತಿದ್ದಾರೆ.ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ವರದಿ ನಂತರ ಕಣ್ಬಿಟ್ಟಿರುವ ಬೆಂಗಳೂರು ಪೊಲೀಸ್ರು ಕೂಡ ಈಗ ತನಿಖೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ.ಏನೇ ಹೇಳಿ ಪೊಲೀಸ್ರು ನ್ಯೂ ಇಯರ್ ಬಂದೊಬಸ್ತ್ ಅಂತಾ ಡ್ರಗ್ ಕೇಸ್ ನಲ್ಲಿ ಕೊಂಚ ಹೆಚ್ಚೇ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ತೋರಿದ್ದು ಮಾತ್ರ ನಿಜ.