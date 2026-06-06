Free Electricity 300 Units: 'ಪಿಎಂ ಸೂರ್ಯ ಘರ್ ಮುಫ್ತ್ ಬಿಜ್ಲಿ ಯೋಜನೆ' ಸರ್ಕಾರವು ಬಡವರು ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದವರ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಿಲ್ಗಳ ಹೊರೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿರುವ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಯೋಜನೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ, ಮನೆಗಳ ಮೇಲೆ ಸೌರ ಫಲಕಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವುದರಿಂದ ನಿವಾಸಿಗಳಿಗೆ ಉಚಿತ ವಿದ್ಯುತ್ ಪಡೆಯಲು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಹಣ ಗಳಿಸಲು ಸಹ ಅವಕಾಶ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಕೇಂದ್ರ ಇಂಧನ ಸಚಿವ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಜೋಶಿ ಈ ಯೋಜನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಹತ್ವದ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದರು. ಡಿಸೆಂಬರ್ 2026 ರ ವೇಳೆಗೆ ದೇಶಾದ್ಯಂತ 7.5 ಮಿಲಿಯನ್ (75 ಲಕ್ಷ) ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಸೌರ ಫಲಕಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಜೋಶಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ 2.5 ಮಿಲಿಯನ್ (25 ಲಕ್ಷ) ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಸಬ್ಸಿಡಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿವರಗಳು:
ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಈ ಯೋಜನೆಗೆ ₹75,000 ಕೋಟಿ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಿದೆ ಮತ್ತು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾದ ಸೌರ ಫಲಕಗಳ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಗಣನೀಯ ಸಬ್ಸಿಡಿಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
1 ಕಿಲೋವ್ಯಾಟ್ (kW) ಸೌರ ಫಲಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಕೇಂದ್ರವು ₹30,000 ಸಬ್ಸಿಡಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. 2 kW ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ, ವೆಚ್ಚದ 60% ಅನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಸಬ್ಸಿಡಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಆದರೆ 2 kW ಮತ್ತು 3 kW ನಡುವಿನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಿರುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ, ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕೆ 40% ಸಬ್ಸಿಡಿ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ. ಅಂತಿಮವಾಗಿ, 3 kW ಸೌರ ಫಲಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ₹78,000 ವರೆಗೆ ಗರಿಷ್ಠ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ.
ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು:
1) ಗ್ರಾಹಕರು ತಿಂಗಳಿಗೆ 300 ಯೂನಿಟ್ಗಳವರೆಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಅನ್ನು ಉಚಿತವಾಗಿ ಬಳಸಬಹುದು.
2) ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿದ ನಂತರ ಸೌರಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುವ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಅನ್ನು ಸ್ಥಳೀಯ ವಿತರಣಾ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ನೀವು ಹಣವನ್ನು ಗಳಿಸಬಹುದು.
3) ನೀವು ಜೀವಿತಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಿಲ್ಗಳ ಚಿಂತೆಯಿಂದ ಮುಕ್ತರಾಗುತ್ತೀರಿ.
ಉಚಿತ ವಿದ್ಯುತ್ ಪಡೆಯಲು ಯಾರು ಅರ್ಹರು?
> ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ಆದಾಯ ಹೊಂದಿರುವ ಕುಟುಂಬಗಳು ಈ ಯೋಜನೆಗೆ ಅರ್ಹರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ.
> ಅರ್ಜಿದಾರರು ಮನೆ ಹೊಂದಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ಸೌರ ಫಲಕಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಮೇಲ್ಛಾವಣಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳಾವಕಾಶವನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು.
> ವಸತಿ ನಿಲಯಗಳು ಈ ಯೋಜನೆಗೆ ಸಹ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು.