ಬೆಂಗಳೂರು: ರಾಜಧಾನಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಜನರೇ ಎಚ್ಚರ. ಸಿಲಿಕಾನ್ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಈಗ ಕಸದ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ 36 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಯ ಬೃಹತ್ ಹಗರಣದ ಗಬ್ಬು ವಾಸನೆ ಹೊಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಹೌದು, "ಕಸದಿಂದ ರಸ" ತೆಗೆಯುವ ಬದಲು, ಕಸದ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ "ಚಿನ್ನದ ಲೂಟಿ"ಗೆ ಇಳಿದಿದೆ ಎಂದು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ ಆರ್. ಅಶೋಕ್ ಗಂಭೀರ ಆರೋಪ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬ್ಲಾಕ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಸೇರಿರೋ ಕಂಪನಿಗೆ ಮುಂದಿನ 30 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಟೆಂಡರ್ ನೀಡಿ, 10 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಕಿಕ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಅಶೋಕ್ ಅವರ ನೇರ ಆರೋಪ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಹಾಗೂ ಲೋಕಾಯುಕ್ತಕ್ಕೆ ದೂರು ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಸಿಬಿಐ ತನಿಖೆಗೆ ಆಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರದಲ್ಲಿ ಕಸದ ವಿಲೇವಾರಿ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ದೇಶದಲ್ಲೇ ಕಂಡು ಕೇಳರಿಯದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಹಗರಣ ನಡೆದಿದೆ ಎಂದು ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕ ಆರ್. ಅಶೋಕ್ ಬಾಂಬ್ ಸಿಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಬಿಎಂಪಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ಗಳು ಇಲ್ಲದ ಸಮಯ ಸಾಧಿಸಿ, ತೆರಿಗೆದಾರರ ಹಣವನ್ನು ಲೂಟಿ ಹೊಡೆಯುವ ಸ್ಕೀಮ್ ಇದಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಕಸದ ವಿಲೇವಾರಿಗೆ 1,344 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚವಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಇದು ಹತ್ತಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿರೋ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಆದರೆ, ಹಾಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಅದೇ ಆಗಿದ್ದರೂ, ಪೋಸ್ಟರ್ ಮಾತ್ರ ಹೊಸದಾಗಿದೆ. ಕೇವಲ ಸಂಸ್ಕರಣೆ ಮತ್ತು ವಿಲೇವಾರಿಗಾಗಿ "ರಾಮ್ಕಿ" ಎನ್ನುವ ಬ್ಲಾಕ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಆಗಿರೋ ಕಂಪನಿಗೆ ಮುಂದಿನ 30 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಟೆಂಡರ್ ನೀಡಿ, ಬರೋಬ್ಬರಿ 39,437 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ನೀಡಲು ಸರ್ಕಾರ ಮುಂದಾಗಿದೆ. ಆ ಮೂಲಕ 36 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಹಣ ನೀಡಿ ಗೋಲ್ಮಾಲ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಅಶೋಕ್ ಅವರ ಗಂಭೀರ ಆರೋಪ.
ಈ ಟೆಂಡರ್ ಪಡೆದಿರೋ ರಾಮ್ಕಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಇತಿಹಾಸವೇ ಕಪ್ಪು ಚುಕ್ಕಿಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದೆ. ವಿಶ್ವ ಬ್ಯಾಂಕ್ನಿಂದ ಡಿಬಾರ್ ಆಗಿರುವ, ಭುವನೇಶ್ವರ, ಕಟಕ್ ಹಾಗೂ ಸ್ವತಃ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯಿಂದಲೇ 2016ರಲ್ಲಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಲಿಸ್ಟ್ಗೆ ಸೇರಿದ್ದ ಕಂಪನಿಗೆ ಈಗ ರೆಡ್ ಕಾರ್ಪೆಟ್ ಹಾಸಲಾಗಿದೆ. ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ರಾಮ್ಕಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಲಿಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಕಂಡರೆ, ಡಿಸಿಎಂ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ವೈಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅಶೋಕ್ ವ್ಯಂಗ್ಯವಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಟೆಂಡರ್ನಿಂದ ಪಾಲಿಕೆಗೆ ಭಾರಿ ಆರ್ಥಿಕ ಹೊರೆಯಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿ ರಿತೇಷ್ ಕುಮಾರ್ ಹಾಗೂ ಸಿಎಂ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಲಿಖಿತ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದರೂ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಗಾಳಿಗೆ ತೂರಲಾಗಿದೆ. ಕೇವಲ 265 ರೂಪಾಯಿ ಇದ್ದ ಕಸದ ಟನ್ ದರವನ್ನು 2,400 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿ, ತೆರಿಗೆದಾರರ ಹಣಕ್ಕೆ ಕನ್ನ ಹಾಕಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಇಸ್ರೇಲ್ ಮತ್ತು ಜರ್ಮನಿ ದೇಶಗಳು ಉಚಿತವಾಗಿ ಕಸದಿಂದ ಗೊಬ್ಬರ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ ತಯಾರು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರೂ, ಸರ್ಕಾರ ಅದನ್ನ ಕಸದ ಬುಟ್ಟಿಗೆ ಹಾಕಿ ಈ ಹಗರಣ ನಡೆಸಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ತೆರಿಗೆ ಹೊರೆಯಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಜನತೆ ತತ್ತರಿಸಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ವಜಾ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕರು ರಾಜ್ಯಪಾಲರಿಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಹಾಗೂ ಉಪ ಲೋಕಾಯುಕ್ತರಿಗೂ ಅಧಿಕೃತ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ತಕ್ಷಣವೇ ಈ ಭ್ರಷ್ಟ ಟೆಂಡರ್ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿ, ಇಡೀ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಸಿಬಿಐ ತನಿಖೆಗೆ ವಹಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಹಗರಣಕ್ಕೆ ಕೈಜೋಡಿಸಿರುವ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಕಮಲ ಪಡೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿದೆ.