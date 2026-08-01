Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Bengaluru
  • /ಜನಿವಾರ, ಸೊಂಟದ ದಾರ, ರುದ್ರಾಕ್ಷಿ.. ಸಿವಿಲ್ ಕಾನ್ಸಟೇಬಲ್‌ ನೇಮಕಾತಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಬರುವವರು ಏನೇನು ಧರಿಸಬೇಕು, ಧರಿಸಬಾರದು?

ಜನಿವಾರ, ಸೊಂಟದ ದಾರ, ರುದ್ರಾಕ್ಷಿ.. ಸಿವಿಲ್ ಕಾನ್ಸಟೇಬಲ್‌ ನೇಮಕಾತಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಬರುವವರು ಏನೇನು ಧರಿಸಬೇಕು, ಧರಿಸಬಾರದು?

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಈ ಬಾರಿಯ ಪರೀಕ್ಷಾ ಆಯೋಜನೆಗಾಗಿ ರಾಜ್ಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಸಮರೋಪಾದಿಯಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸಿದೆ. 

Written ByBhimappa
Published: Aug 01, 2026, 02:48 PM IST|Updated: Aug 01, 2026, 02:55 PM IST
ಜನಿವಾರ, ಸೊಂಟದ ದಾರ, ರುದ್ರಾಕ್ಷಿ.. ಸಿವಿಲ್ ಕಾನ್ಸಟೇಬಲ್‌ ನೇಮಕಾತಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಬರುವವರು ಏನೇನು ಧರಿಸಬೇಕು, ಧರಿಸಬಾರದು?

About the Author

Bhimappa

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ತಮಿಳುನಾಡು ಸಿಎಂ ದಳಪತಿ ವಿಜಯ್ ಪುತ್ರ ಇವರೇ ನೋಡಿ! ಎಲ್ಲಿರ್ತಾರೆ? ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಗೊತ್ತಾ?
2
3
4
5