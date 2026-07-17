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Police Commissioner: 70 ಪ್ರಕರಣ, 92 ಆರೋಪಿಗಳು, ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ಮೌಲ್ಯದ ಚಿನ್ನಾಭರಣ ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿದ ಬೆಂಗಳೂರು ಪೊಲೀಸರು! ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾ?

Bengaluru Police: ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಉತ್ತರ (Bengaluru North) ವಿಭಾಗದ ಪೊಲೀಸರು ಭರ್ಜರಿ ಬೇಟೆಯಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ಆರು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದ ಸರಣಿ ಮನೆಗಳವು, ದರೋಡೆ ಹಾಗೂ ವಾಹನ ಕಳವು ಪ್ರಕರಣಗಳಿಗೆ ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕಿರುವ ಖಾಕಿ ಪಡೆ, ಬರೋಬ್ಬರಿ 70 ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಭೇದಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. 

Written ByPrajwal B
Published: Jul 17, 2026, 03:55 PM IST|Updated: Jul 17, 2026, 03:55 PM IST
Police Commissioner: 70 ಪ್ರಕರಣ, 92 ಆರೋಪಿಗಳು, ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ಮೌಲ್ಯದ ಚಿನ್ನಾಭರಣ ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿದ ಬೆಂಗಳೂರು ಪೊಲೀಸರು! ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾ?
Source: Bureau

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Prajwal B

Prajwal B

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Police Commissioner: 70 ಪ್ರಕರಣ, 92 ಆರೋಪಿಗಳು, ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ಮೌಲ್ಯದ ಚಿನ್ನಾಭರಣ ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿದ ಬೆಂಗಳೂರು ಪೊಲೀಸರು! ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾ?
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