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  • /Bengaluru: ನನ್ನನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಿ, ಬದುಕುವ ಅರ್ಹತೆ ನನಗಿಲ್ಲ; ಡೆ*ತ್‌ನೋಟ್‌ ಬರೆದಿಟ್ಟು 8ನೇ ತರಗತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಸಾ*ವು

Bengaluru: ನನ್ನನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಿ, ಬದುಕುವ ಅರ್ಹತೆ ನನಗಿಲ್ಲ; ಡೆ*ತ್‌ನೋಟ್‌ ಬರೆದಿಟ್ಟು 8ನೇ ತರಗತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಸಾ*ವು


ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆಯ 8 ನೇ ತರಗತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯಾಗಿದ್ದ ಮಧುಶ್ರೀ (13) ಎಂಬ ಬಾಲಕಿ ಸೂಸೈಡ್‌ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಇದೀಗ ಈ ಪ್ರಕರಣ ನಡೆದ ಮೂರು ದಿನಗಳ ಬಳಿಕ ದೊಡ್ಡ ತಿರುವು ಸಿಕ್ಕಿದೆ. 

Written ByPrajwal B
Published: Jul 11, 2026, 12:52 PM IST|Updated: Jul 11, 2026, 12:52 PM IST
Bengaluru: ನನ್ನನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಿ, ಬದುಕುವ ಅರ್ಹತೆ ನನಗಿಲ್ಲ; ಡೆ*ತ್‌ನೋಟ್‌ ಬರೆದಿಟ್ಟು 8ನೇ ತರಗತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಸಾ*ವು
Source: Bureau

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Prajwal B

Prajwal B

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