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Bengaluru: ಬೆಂಗಳೂರು ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆಯಾಯ್ತು 9 ಕೋಟಿ ಹಣ! ಅಕ್ರಮ ಹಣ ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದ ವಾಹನ ಪೋಲಿಸರ ವಶಕ್ಕೆ!

Illegal Cash In Car: ಕಳೆದ ಆಗಸ್ಟ್‌ 18 ರಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್‌ ಸಿಟಿ ವೀರಸಂದ್ರ ಸಿಗ್ನಲ್‌ ಬಳಿ ಖಾಸಗಿ ಕಾರನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಅಡ್ಡಗಟ್ಟಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ, ಈ ವೇಳೆ ಒಂದಲ್ಲ, ಎರಡಲ್ಲ ಬರೋಬ್ಬರಿ 9 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ನಗದು ಹಣ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ. 
 

Written ByPrajwal B
Published: Aug 21, 2026, 12:28 PM IST|Updated: Aug 21, 2026, 12:28 PM IST
Bengaluru: ಬೆಂಗಳೂರು ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆಯಾಯ್ತು 9 ಕೋಟಿ ಹಣ! ಅಕ್ರಮ ಹಣ ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದ ವಾಹನ ಪೋಲಿಸರ ವಶಕ್ಕೆ!

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Prajwal B

Prajwal B

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