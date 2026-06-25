Chamarajanagar: ಆಯುರ್ವೇದ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಮುಂದೆ ಯಾವ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೆಡಿಸನ್ ವರ್ಕ್ ಆಗೊಲ್ಲ ಅನ್ನೋಕೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಜೀವಂತ ಉದಾಹರಣೆ ಇದೆ. ಹದಿನೈದು ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಮೆಡಿಸನ್ ತಗೊಂಡರೂ ಮಕ್ಕಳಾಗದೆ ಇದ್ದವರಿಗೆ ಕೇವಲ ನಾಟಿ ಮದ್ದು ನೀಡಿ ಸಂತಾನ ಭಾಗ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ವಿಸ್ಮಯ ಚಾಮರಾಜನಗರದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. ಅದು ಯಾವ ಸ್ಥಳ?, ಏನಿದರ ಮಹತ್ವ?, ಸಿನಿಮಾ ನಟ- ನಟಿಯರು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾದರೂ ಯಾಕೆ ಅನ್ನೋ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಮಕ್ಕಳ ಅಳು, ಕಂದಮ್ಮಗಳ ಕಿಲಕಿಲ ಶಬ್ಧದಿಂದ ಹಬ್ಬದ ವಾತಾವರಣ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿರುವ ಇಡೀ ಮನೆ ವಾತಾವರಣ. ಹಸುಗೂಸುಗಳನ್ನು ಎದೆಗಪ್ಪಿ ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಓಡಾಡುತ್ತಿರುವ ತಾಯಂದಿರು, ಅಜ್ಜ-ಅಜ್ಜಿಯಾದ ಖುಷಿಯಲ್ಲಿ ತೇಲಾಡುತ್ತಿರುವ ಹಿರಿಯರ ದೃಶ್ಯಗಳು ಕಂಡು ಬಂದಿದ್ದು ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ದೊಡ್ಡಾಲತ್ತೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕಾರಣವಾಗಿದ್ದು ಪಾರಂಪರಿಕ ಔಷಧ ಪದ್ಧತಿ. ಹೌದು, ದೊಡ್ಡಾಲತ್ತೂರು ಗ್ರಾಮದ ಬೆಟ್ಟದ ಶಂಕರಪ್ಪ ಎಂಬವರು ಹಿರಿಯರಿಂದ ಬಂದ ನಾಟಿ ವೈದ್ಯ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದು ನೂರಾರು ದಂಪತಿಗಳು ಸಂತಾನ ಭಾಗ್ಯ ಪಡೆಯಲು ಕಾರಣರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನಾಟಿ ವೈದ್ಯ ಪದ್ಧತಿಯಿಂದ ಸಂತಾನ ಭಾಗ್ಯ ಪಡೆದ ದಂಪತಿಗಳಿಗೆ ತೊಟ್ಟಿಲು ಶಾಸ್ತ್ರ ಮಾಡಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಎರಡು ತೊಟ್ಟಿಲು ಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನಿಟ್ಟು ಶ್ರೀ ಮಕ್ಕಳೇಶ್ವರನಿಗೆ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಸಂಪ್ರದಾಯ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದು ಅದರಂತೆ ಇಂದು ನೂರಾರು ದಂಪತಿ ಕಂದಮ್ಮಗಳ ಸಮೇತ ಬಂದು ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶೇಷ ಎಂದರೆ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ನ ಹಿರಿಯ ನಟಿ ತಾರಾ, ಶಶಿಕುಮಾರ್ ಕೂಡ ಶಂಕರಪ್ಪ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಮಕ್ಕಳು ಪಡೆದ ದಂಪತಿಗೆ ಹಾರೈಸಿ, ಶಂಕರಪ್ಪ ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಸೇವೆಯನ್ನು ಕೊಂಡಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಮಲೆ ಮಹದೇಶ್ವರನ ಪುಣ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳೇಶ್ವರ ನಿಜಕ್ಕೂ ಪವಾಡವನ್ನೇ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು ದಶಕಗಳಿಂದ ಮಕ್ಕಳಾಗದ ದಂಪತಿ ಇಲ್ಲಿ ಔಷಧಿ ಪಡೆದು ಸಂತಾನ ಪಡೆದಿದ್ದನ್ನು ಕೇಳಿ ಶಶಿಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ತಾರಾ ವಿಸ್ಮಯರಾದರು. ಭಾರತವೇ ವಿಶೇಷ ಪರಂಪರೆಯ ರಾಷ್ಟ್ರವಾಗಿದ್ದು ಅಲೋಪತಿ ವೈದ್ಯರೂ ಮಕ್ಕಳಾಗಲ್ಲ ಎಂದು ಕೈ ಚೆಲ್ಲಿದ್ದ ದಂಪತಿಗಳಿಗೂ ಸಂತಾನ ಭಾಗ್ಯ ಹೊಂದಿರುವುದು ಆಯುರ್ವೇದ ಪರಂಪರೆಯ ಸತ್ವವಾಗಿದೆ. ಬೆಟ್ಟದ ಶಂಕರಪ್ಪರ ಔಷಧಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ದಂಪತಿಗಳ ಬಾಳಲ್ಲಿ ಮಂದಹಾಸ ಮೂಡಿಸುವಂತಾಗಲಿ ಎಂಬುದೇ ಎಲ್ಲರ ಆಶಯವಾಗಿದೆ.