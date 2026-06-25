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ಮಕ್ಕಳು ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವ ದಂಪತಿಗೆ ಗುಡ್‌ನ್ಯೂಸ್‌.. ಈ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ರೆ ಸಂತಾನ ಭಾಗ್ಯ!

ಮಹದೇಶ್ವರನ ಪುಣ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳೇಶ್ವರ ನಿಜಕ್ಕೂ ಪವಾಡವನ್ನೇ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು ದಶಕಗಳಿಂದ ಮಕ್ಕಳಾಗದ ದಂಪತಿ ಇಲ್ಲಿ ಔಷಧಿ ಪಡೆದು ಸಂತಾನ ಪಡೆದಿದ್ದನ್ನು ಕೇಳಿ ಶಶಿಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ತಾರಾ ವಿಸ್ಮಯರಾದರು. 

Written ByBhimappa
Published: Jun 25, 2026, 07:47 AM IST|Updated: Jun 25, 2026, 07:47 AM IST
ಮಕ್ಕಳು ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವ ದಂಪತಿಗೆ ಗುಡ್‌ನ್ಯೂಸ್‌.. ಈ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ರೆ ಸಂತಾನ ಭಾಗ್ಯ!
Source: Bureau

About the Author

Bhimappa

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

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