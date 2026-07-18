/ತಂದೆ ಓದಿದ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆ ದತ್ತು ಪಡೆದ ವೈದ್ಯ; ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಸೆಡ್ಡು ಹೊಡೆಯುವಂತೆ ಅರಳಿದ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ!

ತುಮಕೂರು: ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಮರಳಿ ಏನನ್ನಾದರೂ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಲು ಕೇವಲ ಅಪಾರ ಹಣವೊಂದೇ ಸಾಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾದ ಸದಾಶಯದ ದೊಡ್ಡ ಮನಸ್ಸು ಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೆಮ್ಮೆಯ ವೈದ್ಯರೊಬ್ಬರು ತಮ್ಮ ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಕಾರ್ಯದ ಮೂಲಕ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ತಮ್ಮ ತಂದೆ ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಓದಿದ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯನ್ನು ದತ್ತು ಪಡೆದು, ಅದನ್ನು ಇಂದಿನ ಆಧುನಿಕ ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆಗಳೂ ಹುಬ್ಬೇರಿಸುವಂತಹ ಮಾದರಿ ಶಾಲೆಯನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿರುವ ಗುಬ್ಬಿ ತಾಲೂಕಿನ ಚಾಲುಕ್ಯ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಖ್ಯಾತ ವೈದ್ಯ ಡಾ. ನಾಗಭೂಷಣ್ ಅವರ ನಡೆ ಇಡೀ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಪ್ರೇರಣೆಯಾಗಿದೆ.
ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಗುಬ್ಬಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸುಗ್ಗನಪಾಳ್ಯ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆ ಇಂದು ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಹಾಗೂ ಹೊಸ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕಂಗೊಳಿಸುತ್ತಿದೆ. ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸುದೀರ್ಘ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ತಮ್ಮ ಪೂಜ್ಯ ತಂದೆ ದಿವಂಗತ ಬಿ.ಎಂ. ಮಾರಯ್ಯ ಅವರ ಸವಿನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಡಾ. ನಾಗಭೂಷಣ್ ಅವರು ಈ ಶಾಲೆಯನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ದತ್ತು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಈ ಶಾಲೆಯ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಡಿಜಿಟಲ್ ಕಲಿಕಾ ವಾತಾವರಣದ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಗಳಿಕೆಯ ಹಣದಿಂದಲೇ ಭಾರಿ ದೇಣಿಗೆ ನೀಡಿ ಶಾಲೆಯ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನೇ ಬದಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಶಾಲೆಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ದತ್ತು ಪಡೆದಿರುವ ಡಾ. ನಾಗಭೂಷಣ್ ಅವರು ಶಾಲೆಯ ಸಮಗ್ರ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಗುಣಮಟ್ಟ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಮತ್ತಷ್ಟು ಬದ್ಧತೆ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಭಾಗವಾಗಿ ಕೇವಲ ಪಾಠವಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಗ್ರಾಮೀಣ ಮಕ್ಕಳ ಆರೋಗ್ಯವೂ ಮುಖ್ಯ ಎಂಬುದನ್ನು ಅರಿತು ಶಾಲೆಯ ಎಲ್ಲಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಉಚಿತ ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣಾ ಶಿಬಿರಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವ ಮೂಲಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಸಮಾನ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
"ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದ ಬಡ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಿಗಬೇಕು ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳ ಮೇಲಿನ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ವಿಶ್ವಾಸ ಮತ್ತಷ್ಟು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಬೇಕು" ಎನ್ನುವುದೇ ಈ ವೈದ್ಯರ ಏಕೈಕ ಕನಸಾಗಿದೆ. ವೈದ್ಯರ ಈ ಅಪೂರ್ವ ಮತ್ತು ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಸೇವೆಯನ್ನು ಕಂಡು ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳು, ಶಿಕ್ಷಕರು, ಪೋಷಕರು ಹಾಗೂ ಇಡೀ ಸುಗ್ಗನಪಾಳ್ಯ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಭಾವುಕರಾಗಿ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಕೊಂಡಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ತಮ್ಮ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವೃತ್ತಿಯ ಧಾವಂತದ ನಡುವೆಯೂ ಶಿಕ್ಷಣ ಸೇವೆಯನ್ನು ಜೀವನದ ಪ್ರಮುಖ ಧ್ಯೇಯವಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಡಾ. ನಾಗಭೂಷಣ್ ಅವರಂತಹ ಮಹನೀಯರು ಹೆಚ್ಚಾದರೆ, ನಾಡಿನ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳ ಭವಿಷ್ಯ ಸುಭದ್ರವಾಗುವುದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಂಶಯವಿಲ್ಲ.