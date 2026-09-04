/ಕೃಷ್ಣನ ನಾಮಸ್ಮರಣೆಯಲ್ಲಿ ಮಿಂದೆದ್ದ ಸಿಲಿಕಾನ್‌ ಸಿಟಿ.. ಕೀರ್ತನೆ, ಭಜನೆ, ಬಾಲಕೃಷ್ಣರ ಕಲರವದ ಸಂಭ್ರಮ

Iskcon krishna janmashtami 2026: ಇಂದು ಕೃಷ್ಣನ ಹುಟ್ಟಿದ ದಿನ. ಎಲ್ಲೆಡೆ ಕೃಷ್ಣಾಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿಯನ್ನ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು. ಸಿಲಿಕಾನ್ ಸಿಟಿಯ ಇಸ್ಕಾನ್ ದೇಗುಲದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣನ ಕೀರ್ತನೆಯಲ್ಲಿ ಮಿಂದೆದ್ದರು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಹೇಗಿತ್ತು ಇಂದಿನ ಕೃಷ್ಣನ ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಗೊತ್ತಾ?. ಇಂದು ಕೃಷ್ಣಾಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿಯ ಸಂಭ್ರಮ ದಿನ ಮಕ್ಕಳಂತೂ ಸಾಲು ಸಾಲು ಥೇಟ್ ಕೃಷ್ಣನೇ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದರು. ಕೃಷ್ಣನ ನಾಮಸ್ಮರಣೆಯಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿದ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಂದಿ, ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಬಾಲ ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಕಂಡು ಸಂತಸ ಪಟ್ಟರು.
ಹರೇ ರಾಮ ಹರೇ ರಾಮ.. ರಾಮ ರಾಮ ಹರೇ ಹರೇ.. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ.. ಕೃಷ್ಣ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಹರೇ.. ಇಂದು ಎಲ್ಲೆಡೆ ಕೃಷ್ಣನ ನಾಮ ಸ್ಮರಣೆ ಮೊಳಗಿತ್ತು. ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸದ ಕೃಷ್ಣಪಕ್ಷದಂದು ಬರುವ ಅಷ್ಟಮಿಯಂದು ಜಗೋದ್ದಾರಾ ಕೃಷ್ಣನ ಜನನವಾಯಿತು. ಈ ಅಮೃತ ದಿವಸವನ್ನ ಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿಯಂದು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಇಸ್ಕಾನ್ ದೇಗುಲದಲ್ಲಿ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿಯನ್ನ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು.
ನವಿಲಿನ ಅಲಂಕಾರದ ಗರ್ಭಗುಡಿಯಲ್ಲಿ ಹಳದಿ ಮತ್ತು ಗುಲಾಬಿ ಬಣ್ಣದ ವಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಂಗೊಳಿಸುತ್ತಿರುವ ರಾಧಾ ಕೃಷ್ಣರನ್ನ ನೋಡೋದೇ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಹಬ್ಬ. ಈ ವೈಭೋಗದ ದೃಶ್ವಯವನ್ನ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಜನರು ಇಂದು ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಂಡರು. ರಾಜಾಜಿನಗರದ ಇಸ್ಕಾನ್ ದೇಗುಲದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿವರ್ಷದಂತೆ ಈ ವರ್ಷವೂ ಕೂಡ ಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿಯನ್ನ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು. ಬೆಂಗಳೂರಿನ 4 ಕೃಷ್ಣಾಲಯಗಳಲ್ಲೂ ಇಸ್ಕಾನ್ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯಿಂದ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ಪುನಸ್ಕಾರವನ್ನ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಯ್ತು.
ಬೆಳಗ್ಗೆ 6ಗಂಟೆಯಿಂದಲೇ ದೇವರ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದ್ದು.., ರಾತ್ರಿ 11 ಗಂಟೆಯವರೆಗೂ ಕೂಡ ದೇವರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಬರಯವ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಪ್ರಸಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಕೂಡ ಇಸ್ಕಾನ್ ದೇಗುಲದ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಮಾಡಿದೆ. ಇನ್ನೂ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಅಪಾರ ಭಕ್ತಗಣವಿದ್ದು, ಇಂದು ಆ ಭಕ್ತಗಣ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಇಸ್ಕಾನ್ ದೇಗುಲದಲ್ಲಿ ಸೇರಿತ್ತು.
ಮುಂಜಾನೆಯಿಂದಲೇ ಕೀರ್ತನೆ, ಭಜನೆಗಳನ್ನಾಡುತ್ತಾ ಕೃಷ್ಣನ ಜನ್ಮದಿನವನ್ನ ಆಚರಿಸಲಾಯ್ತು. ಜೊತೆಗೆ ನಟಿ ಸಾನ್ವಿ ಶ್ರೀವಸ್ತ ಕೂಡ ಜನ್ಮಾಸ್ಟಮಿ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿ ಕೃಷ್ಣನ ಕೃಪೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾದರು. ಇಸ್ಕಾನ್ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ದೇಗುಲಗಳಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣಾಜನ್ಮಾಸ್ಟಮಿಯನ್ನ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ಆಚರಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಕೃಷ್ಣನ ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಭೂ ಲೋಕದ ತುಂಬೆಲ್ಲಾ ತುಂಬಿದಂತೂ ನಿಜ.