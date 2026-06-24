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Bengaluru: ಶವಸಂಸ್ಕಾರದ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಬೃಹತ್‌ ದಂಧೆ; ಬೆಂಗಳೂರಿಗರೇ ಎಚ್ಚರ.. ಎಚ್ಚರ!

Money Fraud: ಇದೀಗ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯವೇ ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳಿಸುವ ಪ್ರಕರಣವೊಂದು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಶವ ಸಂಸ್ಕಾರ (Cremation) ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ, ತೀವ್ರ ನೋವಿನಲ್ಲಿದ್ದಾಗಲೂ ವಂಚಕರು ತಮ್ಮ ವಂಚನೆ ಬುದ್ಧಿ ತೋರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೌದು, ಕುಟುಂಬವೊಂದು ತನ್ನವರನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡ ದುಃಖದಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಇಲ್ಲೊಂದಿಷ್ಟು ಖದೀಮರು  ಶವಸಂಸ್ಕಾರದ ಹೆಸರಲ್ಲೂ ದಂಧೆ ಶುರು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 

Written ByPrajwal B
Published: Jun 24, 2026, 03:26 PM IST|Updated: Jun 24, 2026, 03:26 PM IST
Bengaluru: ಶವಸಂಸ್ಕಾರದ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಬೃಹತ್‌ ದಂಧೆ; ಬೆಂಗಳೂರಿಗರೇ ಎಚ್ಚರ.. ಎಚ್ಚರ!

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Prajwal B

Prajwal B

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