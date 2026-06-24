ಇತ್ತೀಚಿನ ದುಬಾರಿ ದುನಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸುಲಿಗೆ, ದಂಧೆಗಳೇ (Illegal Business) ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಮೊಬೈಲ್ ಬಳಕೆಯಿಂದ ಹಿಡಿದು, ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಹೆಸರಿನಲ್ಲೂ ವಂಚನೆಗಳೇ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬರ್ತಿವೆ. ಇದೀಗ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯವೇ ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳಿಸುವ ಪ್ರಕರಣವೊಂದು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಶವ ಸಂಸ್ಕಾರ (Cremation) ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ, ತೀವ್ರ ನೋವಿನಲ್ಲಿದ್ದಾಗಲೂ ವಂಚಕರು ತಮ್ಮ ವಂಚನೆ ಬುದ್ಧಿ ತೋರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೌದು, ಕುಟುಂಬವೊಂದು ತನ್ನವರನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡ ದುಃಖದಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಇಲ್ಲೊಂದಿಷ್ಟು ಖದೀಮರು ಶವಸಂಸ್ಕಾರದ ಹೆಸರಲ್ಲೂ ದಂಧೆ ಶುರು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಶವಸಂಸ್ಕಾರದ ಹೆಸರಲ್ಲೂ ದಂಧೆ ಶುರು
ತನ್ನವರನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡವರೇ ಈ ಕಿಡಿಗೇಡಿಗಳ ಟಾರ್ಗೆಟ್. ಮರಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕುಟಂಬಗಳು ತೀವ್ರ ದುಃಖ, ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಕೆಲವು ವಂಚಕರು ದೊಡ್ಡ ದಂಧೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಶವ ಸಂಸ್ಕಾರ ಸ್ಲಾಟ್ ಬುಕಿಂಗ್ ಹೆಸರನಲ್ಲಿ ನಕಲಿ ಆಪ್ಗಳು ಮತ್ತು ಅನಧಿಕೃತ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗಳ ಮೂಲಕ ವಂಚನೆ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಕರಣ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಪಾಲಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಗ್ರೇಟರ್ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಪಾಲಿಕೆ (GBA) ಈ ಕುರಿತು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಎಚ್ಚರದಿಂದ ಇರುವಂತೆ ಮತ್ತು ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗಳ ಮೂಲಕವೇ ಬುಕಿಂಗ್ ಮಾಡುವಂತೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಶವ ಸಂಸ್ಕಾರ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರೇ ಎಚ್ಚರ!
ಹೆಬ್ಬಾಳ ಮತ್ತು ಮೇಡಿ ಅಗ್ರಹಾರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಚಿತಾಗಾರಗಳ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಈ ವಂಚನಾ ಜಾಲ ಇದೀಗ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ನಕಲಿ ಆಪ್ ಮತ್ತು ನಕಲಿ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಜನರಿಂದ ಹಣ ದೋಚುಸತ್ತಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ. ಇನ್ನು ಶವಸಂಸ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಅಧಿಕೃತ ಶುಲ್ಕ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಕೇವಲ 250 ರೂ. ಆದರೂ, ವಂಚಕರು ಸಾವಿರಾರು ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ವಸೂಲಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಜಿಬಿಎ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಆನ್ಲೈನ್ ವಂಚಕರು ನಕಲಿ ಆಪ್ಗಳಿಂದ ಅಮಾಯಕರನ್ನು ಮೋಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಶವ ಸಂಸ್ಕಾರ ಸ್ಲಾಟ್ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ವಂಚನೆ ಮಾಡುವುದು ಬಯಲಾಗಿದೆ.
ಎರಡು ಫೇಕ್ ಆ್ಯಪ್ ಗಳ ಮೂಲಕ ಶವಸಂಸ್ಕಾರದ ಪಾವತಿ ಹಣಕ್ಕೆ ಕನ್ನ ಹಾಕಿದ್ದು, ಇದೀಗ ಅನಧಿಕೃತ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗಳ ವಿರುದ್ಧ BNCC, ಸೈಬರ್ ಕ್ರೈಮ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿದೆ. ಶವ ಸಂಸ್ಕಾರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಹಣ ವಸೂಲಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಜಾಲ ಬಯಲಾಗಿದ್ದು, ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳು, ಏಜೆಂಟ್ಗಳ ವಿರುದ್ಧ ತನಿಖೆ ಆರಂಭಿಸಿದೆ.