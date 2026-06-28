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Tumakuru: ಸೆಲ್ಫಿ ಗೀಳು, 20 ಅಡಿ ಪ್ರಪಾತಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದ ಉಪನ್ಯಾಸಕ; ದೇವರಂತೆ ಬಂದ ಸ್ಥಳೀಯರು ಮಾಡಿದ್ದೇನು ಗೊತ್ತಾ?


Selfie Accident: ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿದ್ದ ಶಿಕ್ಷಕನೇ ಇದೀಗ, ಸೆಲ್ಫಿ ಗೀಳಿನಿಂದ ಪ್ರಪಾತಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದಿರುವ ದುರಂತ ಘಟನೆ ತುಮಕೂರಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ತುಮಕೂರಿನ ದೇವರಾಯನ ದುರ್ಗಾ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದ್ದು, ದುರಂತದಲ್ಲಿ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ಗೆ ಗಂಭೀರ ಗಾಯಗಳಾಗಿದ್ದು, ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

Written ByPrajwal B
Published: Jun 28, 2026, 12:38 PM IST|Updated: Jun 28, 2026, 12:38 PM IST
Tumakuru: ಸೆಲ್ಫಿ ಗೀಳು, 20 ಅಡಿ ಪ್ರಪಾತಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದ ಉಪನ್ಯಾಸಕ; ದೇವರಂತೆ ಬಂದ ಸ್ಥಳೀಯರು ಮಾಡಿದ್ದೇನು ಗೊತ್ತಾ?
Source: Bureau

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Prajwal B

Prajwal B

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ಸೆಲ್ಫಿ ಗೀಳು, 20 ಅಡಿ ಪ್ರಪಾತಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದ ಉಪನ್ಯಾಸಕ; ದೇವರಂತೆ ಬಂದ ಸ್ಥಳೀಯರು ಮಾಡಿದ್ದೇನು?
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