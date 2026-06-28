/Tumakuru: ಸೆಲ್ಫಿ ಗೀಳು, 20 ಅಡಿ ಪ್ರಪಾತಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದ ಉಪನ್ಯಾಸಕ; ದೇವರಂತೆ ಬಂದ ಸ್ಥಳೀಯರು ಮಾಡಿದ್ದೇನು ಗೊತ್ತಾ?

ತುಮಕೂರು: ಆಧುನಿಕ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಬಳಕೆದಾರರ (Mobile Users) ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಎಲ್ಲಿ ಹೋದರೂ ಸೆಲ್ಫಿ ಗೀಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಶೋಕಿಗಾಗಿ ತೆಗೆಯುವ ಸೆಲ್ಫಿ, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಹಲವರ ಜೀವಕ್ಕೇ ಆಪತ್ತನ್ನು ತಂದಿದೆ. ಇದೀಗ ತುಮಕೂರಿನ ಜನಪ್ರಿಯ ಪ್ರವಾಸಿ ಸ್ಥಳವಾದ ದೇವರಾಯನ ದುರ್ಗಾ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ಫಿ ಹುಚ್ಚಿನಂದಾಗಿ ಕಾಲು ಜಾರಿ 15-20 ಅಡಿ ಆಳದ ಪ್ರಪಾತಕ್ಕೆ ಉಪನ್ಯಾಸಕರೊಬ್ಬರು (Lecturer) ಬಿದ್ದಿರುವ ಘಟನೆ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಬುಗುಡನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ನಿವಾಸಿಯಾಘಿರುವ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ಎಂಬವರು ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಪ್ರವಾಸಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ಫಿ (Selfie) ತೆಗೆಯಲು ಹೋಗಿ ಪ್ರಪಾತಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದು, ಸಾವು ಬದುಕಿನ ನಡುವೆ ಹೋರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಹೌದು, ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿದ್ದ ಶಿಕ್ಷಕನೇ ಇದೀಗ, ಸೆಲ್ಫಿ ಗೀಳಿನಿಂದ ಪ್ರಪಾತಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದಿರುವ ದುರಂತ ಘಟನೆ ತುಮಕೂರಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ತುಮಕೂರಿನ ದೇವರಾಯನ ದುರ್ಗಾ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದ್ದು, ದುರಂತದಲ್ಲಿ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ಗೆ ಗಂಭೀರ ಗಾಯಗಳಾಗಿದ್ದು, ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಆಗಿದ್ದೇನು?
ಅರಸೀಕೆರೆಯ ಕಾಲೇಜೊಂದರಲ್ಲಿ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ಉಪನ್ಯಾಸಕರಾಗಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಇಂದು (ಜೂ.28) ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ದೇವರಾಯನ ದುರ್ಗಾ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದ್ದರು. ವಾರಾಂತ್ಯವಾದ್ದರಿಂದ ಟ್ರಿಪ್ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದ್ ಗೆಳೆಯರ ಜೊತೆ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ಕೂಡಾ ಹೋಗಿದ್ದರು. ಈ ವೇಳೆ ಪೃಕೃತಿ ಸೌಂದರ್ಯದ ನಡುವೆ ಸುಂದರ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ಸೆರೆಹಿಡಿಯುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಮೊಬೈಲ್ ಮೂಲಕ ಸೆಲ್ಫಿ ತೆಗೆಯಲು ಯತ್ನಿಸಿದಾಗ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ಕಾಲು ಜಾರಿ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಪ್ರಪಾತದಲ್ಲಿ ಕೂಗಾಟ ಚೀರಾಟ; ಸ್ಥಳೀಯರ ಆಗಮನ
ಇನ್ನು ಶಿವಪ್ರಸಾಸ್ ಪ್ರಪಾತಕ್ಕೆ ಬೀಳುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ನೋವಿನಿಂದ ಕೂಗಾಡಲು, ಚೀರಾಡಲು ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ಕೇಳಿ ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಇತರ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯರು ಓಡೋಡಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು 15-20 ಅಡಿ ಆಳದ ಪ್ರಪಾತದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ಅವರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಸ್ಥಳೀಯರು ಮತ್ತು ಪ್ರವಾಸಿಗರು ತಕ್ಷಣ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಕೊನೆಗೂ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ಅವರನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತಿದ್ದ ಸ್ಥಳೀಯರು, ನಂತರ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ತುಮಕೂರು ನಗರದ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವೈದ್ಯರ ಪ್ರಕಾರ, ತಲೆಗೆ, ಕಾಲು ಮತ್ತು ಕೈಗಳಿಗೆ ಗಾಯಗಳಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ಅವರ ಸ್ಥಿತಿ ಗಂಭೀರಬಾಗಿದ್ದು. ತೀವ್ರ ನಿಗಾ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.