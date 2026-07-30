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Namma Metro: ನಮ್ಮ ಮೆಟ್ರೋದಲ್ಲಿ ಸಾಲು ಸಾಲು ದುರಂತ; ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳಿಸುವಂತಿದೆ ಈ ವರದಿ!

Metro Case: ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ಯುವಕನೊಬ್ಬ ಮೆಟ್ರೋ ಹಳಿಗೆ ಹಾರಿ ಜೀವ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಘಟನೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿತ್ತು. ಆ ನಂತರ ಮೆಟ್ರೋ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಕುರಿತ ಚರ್ಚೆ ಮುನ್ನೆಲೆಗೆ ಬಂದಿದೆ.  ಹಾಗಿದ್ರೆ ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಹಳಿಗೆ ಹಾರಿದವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟು!? 2023ರಿಂದ 2026ರ ವರೆಗೆ ಮೆಟ್ರೋ ಹಳಿಗೆ ಹಾರಿ ನಾಲ್ವರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದು, ಹಲವರು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗೆ ಯತ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. 

Written ByPrajwal B
Published: Jul 30, 2026, 09:40 AM IST|Updated: Jul 30, 2026, 09:40 AM IST
Namma Metro: ನಮ್ಮ ಮೆಟ್ರೋದಲ್ಲಿ ಸಾಲು ಸಾಲು ದುರಂತ; ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳಿಸುವಂತಿದೆ ಈ ವರದಿ!

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Prajwal B

Prajwal B

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Namma Metro: ನಮ್ಮ ಮೆಟ್ರೋದಲ್ಲಿ ಸಾಲು ಸಾಲು ದುರಂತ; ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳಿಸುವಂತಿದೆ ಈ ವರದಿ!
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