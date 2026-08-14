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Bengaluru Parking Rules: ಇನ್ಮೇಲೆ ಮನೆ ಮುಂದೆಯೂ ವಾಹನ ನಿಲ್ಲಿಸುವಂತಿಲ್ಲ; ಫ್ರೀ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್‌ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಫೈನ್ ಫಿಕ್ಸ್!

Bengaluru Parking: ನಗರದಲ್ಲಿನ ಸಂಚಾರ ದಟ್ಟಣೆ ಮತ್ತು ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಸಮಸ್ಯೆ (Parking Problem) ನೀಗಿಸಲು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಇದೀಗ ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿದೆ.. ಗ್ರೇಟರ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಏರಿಯಾ (ಪಾರ್ಕಿಂಗ್) ನಿಯಮಗಳು- 2026ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿ.. ಕರಡು ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಆಕ್ರೋಶಕ್ಕೆ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ.
 

Written ByPrajwal B
Published: Aug 14, 2026, 05:09 PM IST|Updated: Aug 14, 2026, 05:27 PM IST
Bengaluru Parking Rules: ಇನ್ಮೇಲೆ ಮನೆ ಮುಂದೆಯೂ ವಾಹನ ನಿಲ್ಲಿಸುವಂತಿಲ್ಲ; ಫ್ರೀ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್‌ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಫೈನ್ ಫಿಕ್ಸ್!

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Prajwal B

Prajwal B

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