/Bengaluru Parking Rules: ಇನ್ಮೇಲೆ ಮನೆ ಮುಂದೆಯೂ ವಾಹನ ನಿಲ್ಲಿಸುವಂತಿಲ್ಲ; ಫ್ರೀ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್‌ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಫೈನ್ ಫಿಕ್ಸ್!

Bengaluru Rules: ಬೆಂಗಳೂರು (Bengaluru) ಅಂದಾಗ ಬಹುತೇಕರು ತಲೆಕೆಡಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದೆ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗ್ಗೆ. ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕಾರಣವೇ ಎಲ್ಲೆಂದರಲ್ಲಿ ಮಾಡುವ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ. ಆದರೆ ಇದೀಗ ಸಿಕ್ಕ ಸಿಕ್ಕಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಬಿಸಿ ಮುಟ್ಟಿಸಲು ಮುಂದಾಗಿದೆ. ನಗರದಲ್ಲಿನ ಸಂಚಾರ ದಟ್ಟಣೆ ಮತ್ತು ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಸಮಸ್ಯೆ (Parking Problem) ನೀಗಿಸಲು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಇದೀಗ ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿದೆ.. ಗ್ರೇಟರ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಏರಿಯಾ (ಪಾರ್ಕಿಂಗ್) ನಿಯಮಗಳು- 2026ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿ.. ಕರಡು ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಆಕ್ರೋಶಕ್ಕೆ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ಗೆ ಹೊಸ ನಿಯಮ ರೂಪಿಸಲು ಮುಂದಾದ ಸರ್ಕಾರ
ಪುಟ್ ಪಾತ್ ತೆರವು, ನಗರದ ಅನಾಥ ವಾಹನ ತೆರವು ಬಳಿಕ, ನಗರದ ಸಂಚಾರ ದಟ್ಟಣೆ ಮತ್ತು ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಸಮಸ್ಯೆ ನೀಗಿಸಲು, ಗಂಟೆಗಳ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಶುಲ್ಕ ವಿಧಿಸಲು ಮುಂದಾಗಿದೆ. A, B, C ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ವರ್ಗೀಕರಿಸಿ, ಅವುಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಶುಲ್ಕ ನಿಗದಿ ಮಾಡಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದು C ವರ್ಗದ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರಿಗೆ 40 ರೂ. ಮತ್ತು ಬೈಕ್ಗೆ 20 ರೂ. B ವರ್ಗದ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರುಗಳಿಗೆ 60 ರೂ. ಮತ್ತು ಬೈಕ್ಗಳಿಗೆ 30 ರೂ. A ವರ್ಗದ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರುಗಳಿಗೆ 80 ರೂ. ಹಾಗೂ ಬೈಕ್ಗಳಿಗೆ 40 ರೂಪಾಯಿವರೆಗೂ ಶುಲ್ಕ ನಿಗದಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇನ್ನೂ ರಸ್ತೆಬದಿಯೇತರ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ಗಳಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಶುಲ್ಕ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕಾರುಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿ ಗಂಟೆಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ 20 ರಿಂದ 40 ರೂ.ಗಳವರೆಗೆ ಶುಲ್ಕ ವಿಧಿಸಬಹುದು. ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳಿಗೆ, ಪ್ರಸ್ತಾಪಿತ ಗಂಟೆಯ ಶುಲ್ಕವು 10 ರಿಂದ 20 ರೂ.ಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿರಲಿದೆ ಮತ್ತು ಮಾಸಿಕವಾಗಿ 1,000 ರೂ.ನಿಂದ 4,000 ರೂಪಾಯಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಮನೆಯ ಮುಂದಿನ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರು ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ಗೆ ಭಾರೀ ಶುಲ್ಕ?
ಹಾಗೆಯೇ ನಗರದ ಪ್ರಮುಖ ರಸ್ತೆ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಗಂಟೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ವಾಹನವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದರೆ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ದರ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ, ಪೀಕ್ ಅವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ದರವನ್ನು 1.5 ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಡ್ರಾಫ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಜಿಬಿಎ ಜಾರಿಗೆ ತರಲು ಮುಂದಾಗಿರುವ ಈ ಹೊಸ ಕರಡು ಪ್ರತಿಯ ರೂಲ್ 13ರ ಪ್ರಕಾರ, ರಾಜಧಾನಿಯಲ್ಲಿ, ಸೈಕಲ್ ಮತ್ತು ಆಟೋ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್'ಗಳಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸುವ ಆಟೋಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಉಚಿತವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.. ಇದು ಸದ್ಯ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಆಕ್ರೋಶಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ. ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೇ ನಗರದ ಪ್ರಮುಖ ರಸ್ತೆ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಗಂಟೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ವಾಹನವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದರೆ, ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ದರ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ, ಪೀಕ್ ಅವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ದರವನ್ನು 1.5 ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಅವಕಾಶದ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.. ಸದ್ಯ ಇದು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎಂದು ಕಾದುನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ.