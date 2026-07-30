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Tiger Root Canal: ಕೋರೆ ಹಲ್ಲಿನ ನೋವಿನಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದ ಹುಲಿಗೆ ಯಶಸ್ವಿ ರೂಟ್‌ ಕ್ಯಾನಲ್‌ ಮಾಡಿದ ವೈದ್ಯರ ತಂಡ..!

ಬನ್ನೇರುಘಟ್ಟ ಜೈವಿಕ ಉದ್ಯಾನವನದಲ್ಲಿ ಇಂದು ನಡೆದ ಅಪರೂಪದ ಘಟನೆ ಪ್ರಾಣಿ ಪ್ರಿಯರಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಕೋರೆ ಹಲ್ಲಿನ ಸೋಂಕಿನಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದ ಸಿಂಚನಾ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ ಹುಲಿಯೊಂದಕ್ಕೆ ಯಶಸ್ವಿ ರೂಟ್ ಕ್ಯಾನಲ್ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ನಡೆದಿದೆ. 
 

Written ByPrajwal B
Published: Jul 30, 2026, 02:59 PM IST|Updated: Jul 30, 2026, 02:59 PM IST
Tiger Root Canal: ಕೋರೆ ಹಲ್ಲಿನ ನೋವಿನಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದ ಹುಲಿಗೆ ಯಶಸ್ವಿ ರೂಟ್‌ ಕ್ಯಾನಲ್‌ ಮಾಡಿದ ವೈದ್ಯರ ತಂಡ..!

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Prajwal B

Prajwal B

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