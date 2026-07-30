/Tiger Root Canal: ಕೋರೆ ಹಲ್ಲಿನ ನೋವಿನಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದ ಹುಲಿಗೆ ಯಶಸ್ವಿ ರೂಟ್‌ ಕ್ಯಾನಲ್‌ ಮಾಡಿದ ವೈದ್ಯರ ತಂಡ..!

Bannerghatta Tiger: ಬನ್ನೇರುಘಟ್ಟ ಜೈವಿಕ ಉದ್ಯಾನವನದಲ್ಲಿ ಇಂದು ನಡೆದ ಅಪರೂಪದ ಘಟನೆ ಪ್ರಾಣಿ ಪ್ರಿಯರಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಕೋರೆ ಹಲ್ಲಿನ ಸೋಂಕಿನಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದ ಸಿಂಚನಾ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ ಹುಲಿಯೊಂದಕ್ಕೆ ಯಶಸ್ವಿ ರೂಟ್ ಕ್ಯಾನಲ್ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ನಡೆದಿದೆ. ಹಲ್ಲನ್ನು ತೆಗೆಯದೆಯೇ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡುವಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯರ ತಂಡ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ.
ಈ ಅಪರೂಪದ ಘಟನೆ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದು, ಬನ್ನೇರುಘಟ್ಟ ಜೈವಿಕ ಉದ್ಯಾನವನದಲ್ಲಿ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸಿಂಚನಾ ಎಂಬ ಹುಲಿ ಆಹಾರ ಸೇವನೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ತೊಂದರೆ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿತ್ತು. ಹಲ್ಲು ನೋವು ವಿಪರೀತವಾಗಿ ಕಾಡಿದ್ದರಿಂದ, ಸಿಂಚನಾ ಹುಲಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಆಹಾರ ತಿನ್ನಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಕೇಜ್ (ಪಂಜರ) ಕಚ್ಚಿದ್ದರಿಂದ ಕೋರೆ ಹಲ್ಲಿನ ಮೇಲೆ ತೀವ್ರ ಹಾನಿಯಾಗಿತ್ತು. ಈ ಪರಿಣಾಮ ಹಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಸೋಂಕು ತಗುಲಿತ್ತು. ಇದನ್ನು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿದ ಉದ್ಯಾನವನದ ಆಡಳಿತ ಮತ್ತು ಎಸ್ಒಎಸ್ ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ತಂಡ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮೂಲಕ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ರೂಟ್ ಕ್ಯಾನಲ್ ಮಾಡಿದೆ.
3 ಗಂಟೆಗಳ ಯಶಸ್ವಿ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ
ಹುಲಿಗೆ ರೂಟ್ ಕ್ಯಾನಲ್ ಮಾಡುವ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯು ಮೂರು ಗಂಟೆಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ಹುಲಿಯನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಅರಿವಳಿಕೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಿ, ಹಲ್ಲಿನ ಸೋಂಕಿತ ಭಾಗವನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ, ರೂಟ್ ಕ್ಯಾನಲ್ ಅನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು. ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹಲ್ಲನ್ನು ತೆಗೆಯದೆಯೇ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡುವಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯರ ತಂಡ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ.
ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಬಳಿಕ ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಹುಲಿ ಸಿಂಚನಾಳನ್ನು, ಬನ್ನೇರುಘಟ್ಟ ಜೈವಿಕ ಉದ್ಯಾನವನ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳೇ ಆರೈಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಲ್ಲನ್ನ ತೆಗೆಯದೆ ಹಲ್ಲಿನ ರೂಟ್ ಕ್ಯಾನಲ್ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯರ ತಂಡ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದು, ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಹುಲಿ ಸಿಂಚನಾ ದೀರ್ಘ ಕಾಲ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿ ಇರಲಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಬನ್ನೇರುಘಟ್ಟ ಜೈವಿಕ ಉದ್ಯಾನವನದ ಆಡಳಿತ ವರ್ಗದ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ, ಹುಲಿಗೆ ಮರುಜೀವ ನೀಡುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಸದ್ಯ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಭಾರೀ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಹುಲಿಗೆ ಚಿನ್ನದ ಹಲ್ಲು!
ಕೆಲವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದಷ್ಟೇ ಜರ್ಮನಿಯ ಆಶ್ರಯಧಾಮದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಹುಲಿಯೊಂದರ ಕೋರೆಹಲ್ಲು ಮುರಿದ ನಂತರ ಅದಕ್ಕೆ ಚಿನ್ನದ ಕೋರೆ ಹಲ್ಲನ್ನು ಅಳವಡಿಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಸುದ್ದಿ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಭಾರೀ ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದಲ್ಲದೇ, ವೈದ್ಯರ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಭಾರೀ ಪ್ರಶಂಸೆಯೂ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿತ್ತು. ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ, 5 ವರ್ಷದ ಬೆಂಗಾಲ್ ಹುಲಿ ಕಾರಾ, 2023ರ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಮಾಸ್ವೀಳರ್ ಪಟ್ಟಣದ ಹುಲಿ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಕೋರೆ ಹಲ್ಲನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿತ್ತು. ಆದರೆ ಹುಲಿಯ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಕಂಡಂತಹ ದಂತ ವೈದ್ಯರು ಈ ಹುಲಿಗೆ ಚಿನ್ನದ ಹುಲ್ಲನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹುಲಿ ತಜ್ಞರ ತಂಡವನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಯಿತು.
ಆ ಪ್ರಕಾರ, ಡೆನ್ಮಾರ್ಕ್ನ ವಿಶೇಷ ತಜ್ಞರ ತಂಡವು, ಕೋರೆ ಹಲ್ಲು ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಹುಲಿಗಾಗಿ ಚಿನ್ನದ ಹಲ್ಲನ್ನು ತಯಾರಿಸಿದೆ. ಆ ನಂತರ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಕಾರಾ ಹುಲಿಗೆ ಚಿನ್ನದ ಹಲ್ಲನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಯಿತು.