  • ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದು ಅಸಹ್ಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಪದವೀಧರ.. ಮಹಿಳೆಯರ ಆ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಕದ್ದು..

ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದು ಅಸಹ್ಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಪದವೀಧರ.. ಮಹಿಳೆಯರ ಆ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಕದ್ದು..

ಗೆಳೆಯನ ರೂಮ್‌ನಲ್ಲಿ ವಾಸವಿದ್ದ ಆರೋಪಿಯೊಬ್ಬ, ಸ್ನೇಹಿತ ಹೊರ ಹೋದ ಮೇಲೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಕೆಲಸಗಳೇ ಬೇರೆ ಆಗಿದ್ದವು.   

Written by - Bhimappa | Last Updated : Jan 21, 2026, 12:00 PM IST
  • ಸಿಲಿಕಾನ್‌ ಸಿಟಿಗೆ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯದಿಂದ ಬಂದ ಹೀನ ಕೆಲಸ
  • ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರು ಇಲ್ಲದ ವೇಳೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡ್ತಿದ್ದ ಕಿರಾತಕ
  • ಪದವಿ ಪಡೆದರು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಆರೋಪಿ

ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದು ಅಸಹ್ಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಪದವೀಧರ.. ಮಹಿಳೆಯರ ಆ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಕದ್ದು..

Bengaluru Accused of stealing womens clothes: ಮನೆ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಒಣ ಹಾಕಿದ್ದ ಮಹಿಳೆಯರ ಒಳ ಉಡುಪುಗಳನ್ನ ಕದ್ದು, ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಗೌರವಕ್ಕೆ ಧಕ್ಕೆ ತಂದ ಆರೋಪದಡಿ ವಿಕೃತ ಕಾಮುಕನನ್ನ ಹೆಬ್ಬಗೋಡಿ ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಹೆಬ್ಬಗೋಡಿ ನಿವಾಸಿ ಅಮಲ್ (23) ಬಂಧಿತ ಆರೋಪಿ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ಕೇರಳ ಮೂಲದ ಆರೋಪಿ ಕಳೆದ ಆರು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ನಗರಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದನು. ಸ್ನೇಹಿತನ ರೂಮಿನಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿದ್ದ. ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡಿದ್ದ ಈತ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ.

ಜ.19ರಂದು ಹೆಬ್ಬಗೋಡಿ ವಿದ್ಯಾನಗರದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಡ ಮೇಲೆ ಹಾಗೂ ಮನೆಯಂಗಳದಲ್ಲಿ ಒಣ ಹಾಕಿದ್ದ ಮಹಿಳೆಯರ ಒಳ ಉಡುಪುಗಳನ್ನ ಕದ್ದು, ಫೋಟೊ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ್ದನು. ಮಾಹಿತಿ ಆಧರಿಸಿ ಸ್ವಯಂಪ್ರೇರಿತವಾಗಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ಆರೋಪಿಯನ್ನ ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಆರೋಪಿ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದಾಗ ಮಹಿಳೆಯರ 17 ಒಳ ಉಡುಪುಗಳನ್ನ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿರುವುದನ್ನ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ. ಕದ್ದ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನ ಧರಿಸಿ ಫೋಟೊ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಲ್ಲದೇ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತಿದ್ದ. ಈ ಮೂಲಕ ಮಹಿಳೆಯರ ಗೌರವ ಹಾಗೂ ಮಾನಕ್ಕೆ ಧಕ್ಕೆ ತರುತ್ತಿದ್ದ. ಸದ್ಯ ಆರೋಪಿಯನ್ನ ಬಂಧಿಸಿರುವ ಪೊಲೀಸರು ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 

