/ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ವಿರುದ್ಧ ನಟ ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾಜ್ ಆಕ್ರೋಶ

ಬೆಂಗಳೂರು: ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ 'ವಿಶೇಷ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ' (SIR) ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ರಾಜ್ಯದ ಅರ್ಹ ಮತದಾರರ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಕಸಿಯುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿ ನಟ ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾಜ್ ಹಾಗೂ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ವಿವಿಧ ನಾಗರಿಕ ಸಮಾಜ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಜಂಟಿ ಮಾಧ್ಯಮಗೋಷ್ಠಿ ನಡೆಸಿ ತೀವ್ರ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಲೋಪದೋಷಗಳ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, "ಯಾವುದೇ ನೋಟೀಸ್ ನೀಡದೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಅರ್ಹ ಮತದಾರರ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಡಿಲೀಟ್ (ಅಳಿಸಿಹಾಕುವುದು) ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಎನ್ಯುಮುರೇಷನ್ ಫಾರಂ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರೂ ಮತದಾರರನ್ನು 'ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಂಡವರು' ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ದುಡಿಮೆಗೆ ಬೇರೆ ಊರಿಗೆ ಹೋಗುವುದು ಅಥವಾ ಮದುವೆಯಾಗಿ ಬೇರೆಡೆಗೆ ಹೋಗುವುದು ಅಪರಾಧವೇ?" ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು. ಅಲ್ಲದೆ, ಬೂತ್ ಮಟ್ಟದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸರಿಯಾಗಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸದೆ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರನ್ನು 'ಮೃತಪಟ್ಟವರು' ಎಂದು ಪೂರ್ವನಿರ್ಧರಿತವಾಗಿ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತೀವ್ರ ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ಮುಂದಿನ ಎರಡು ವರ್ಷ ಯಾವುದೇ ಚುನಾವಣೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಆಯೋಗವು ಇಷ್ಟೊಂದು ಅವಸರದಿಂದ ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಈ ತೀವ್ರ ಕೆಲಸದ ಒತ್ತಡದಿಂದಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಐವರು BLOಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ದೇಶಾದ್ಯಂತ 40ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.
ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಒತ್ತಾಯಗಳು:
1. ಅವಧಿ ವಿಸ್ತರಣೆ: ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ದುಡುಕಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡದೆ ಕನಿಷ್ಠ ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ವಿಸ್ತರಿಸಿ, ವ್ಯವಧಾನದಿಂದ ನಡೆಸಬೇಕು.
2. ಮಾನವೀಯ ಸ್ಪಂದನೆ: ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ತೆರಳುವವರ ಹೆಸರನ್ನು ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕಬಾರದು ಹಾಗೂ ಅವರಿಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ೩ ತಿಂಗಳ ಕಾಲಾವಕಾಶ ನೀಡಬೇಕು.
3. ಫಾರಂ ೮ ಸೌಲಭ್ಯ: ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಂಡವರಿಗೆ ಫಾರಂ ನಂ. 8 ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಹೊಸ ವಿಳಾಸದಲ್ಲೇ ನೊಂದಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಬೇಕು.
4. ಮನೆ ಮನೆಗೆ ಭೇಟಿ: ಹೊಸ ಮತದಾರರ ಸೇರ್ಪಡೆಗೆ ಫಾರಂ ನಂ. 6 ಹಾಗೂ ಶಿಫ್ಟ್ ಆದವರಿಗೆ ಫಾರಂ ನಂ. 8 ತಲುಪಿಸಲು ಮನೆ ಮನೆಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಬೇಕು.
5. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಪರಿಶೀಲನೆ: ಕರಡು ಪಟ್ಟಿ ಪ್ರಕಟವಾದ ನಂತರ ಪ್ರತಿ ಬೂತ್ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಪರಿಶೀಲನಾ ಸಭೆಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಬೇಕು.
6. ಲಾಜಿಕಲ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಪೆನ್ಸಿ ರದ್ದು: ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಲಾಜಿಕಲ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಪೆನ್ಸಿ (Logical Discrepancy) ವಿಧಾನವನ್ನು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಬಳಸಬಾರದು.
ಮತದಾರರ ಘನತೆಗೆ ಧಕ್ಕೆ ತರದೆ, ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕಿಗಾಗಿ ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಿಸಬಾರದು ಎಂದು ಆಯೋಗವನ್ನು ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.