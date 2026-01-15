ತಂಗಿ ವಿರುದ್ಧವೇ ನಟಿ ಕಾರುಣ್ಯ ರಾಮ್ ದೂರು : ಬ್ಯಾಡ್ ಕಾಮೆಂಟ್ ಹಾಕಿದ್ದವರ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗ್ರಹ

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ಆಕೆ ಅನೇಕ ಸಿನಿಮಾಗಳು, ಸಿರಿಯಲ್, ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋಗಳ ಮೂಲಕ ಸಾಕಷ್ಟು ಹೆಸರು ಮಾಡಿದ ನಟಿ. ಆ ನಟಿಗೆ ಈಗ ಸಾಲಗಾರರ ಕಾಟ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಅದು ತಾನೂ ಮಾಡಿದ ಸಾಲಕ್ಕಲ್ಲ. ಆಕೆಯ ತಂಗಿ ಮಾಡಿದ ಸಾಲಕ್ಕೆ. ಇದರಿಂದ ನೊಂದಿರುವ ನಟಿ ಪೊಲೀಸರ ಮೊರೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ.

Written by - Krishna N K | Last Updated : Jan 15, 2026, 04:39 PM IST
Actress Karunya Ram : ಸ್ವಾಂಡಲ್ ವುಡ್ ನಟಿ ಕಾರುಣ್ಯ ರಾಮ್ ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಆರ್ ಆರ್ ನಗರ ಠಾಣೆಗೆ ಅವರ ತಂಗಿ ಸಮೃದ್ಧಿ ವಿರುದ್ಧ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದರು. ಪೊಲೀಸರು ಎನ್‌ಸಿಆರ್ ದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿದ್ದರು. ಇದೀಗ ಕಾರುಣ್ಯ ಸಿಸಿಬಿ ಪೊಲೀಸ್‌ ಮೊರೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ.ಇದಕ್ಕೆ‌ ಕಾರಣವೂ ಇದೆ.

ಮನೆಯವರ ಬಳಿ ಬಿಸಿನೆಸ್‌ ಮಾಡುವ ಸಲುವಾಗಿ ಕಾರುಣ್ಯ ರಾಮ್ ತಂಗಿ ಸಮೃದ್ದಿ ಅಕ್ಕನ ಬಳಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಹಣ ಪಡೆದಿದ್ರು‌. ಆನ್ ಲೈನ್ ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಚಟಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದ ಸಮೃದ್ಧಿ ಅಷ್ಟು ಹಣವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಜೊತೆಗೆ ಸ್ನೇಹಿತರ ಬಳಿಯೂ ಪಡೆದು ವಾಪಸ್ ಕೊಡದೆ ವಂಚನೆ ಮಾಡಿ ಯಾಮಾರಿಸಿದ್ರು. ಇದರಿಂದ ಹಣ ಕೊಟ್ಟವರು ಮನೆಯ ಬಳಿ ಬಂದು ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇದರಿಂದ ನೊಂದಿರುವ ಕಾರುಣ್ಯ ಪೊಲೀಸರ ಮೊರೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ.

ಸಮೃದ್ದಿಗೆ ಹಣ ಕೊಟ್ಟವರು ಕಾರುಣ್ಯ ರಾಮ್ ಪೋಟೊಗಳನ್ನ ಸಮೃದ್ದಿ ಜೊತೆಗೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ಕಾಮೆಂಟ್ ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಾರಂತೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲಾ ಬೈಯ್ದು ಮೆಸೇಜ್ ಹಾಕಿ ಅವಾರ್ಡ್ ಫಾರ್ ಚೀಟರ್ಸ್ ಎಂದು ಟ್ಯಾಗ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಣಕೊಟ್ಟವರಿಗೆ ವಾಪಸ್ ಕೊಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕಾಮೆಂಟ್ ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆಂದು ಕಾರುಣ್ಯ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸುಮಾರು ಇಪ್ಪತ್ತುಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ಹಾಕಿರುವ ಕಾಮೆಂಟ್ ಗಳ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಸಿಸಿಬಿಗೆ ದೂರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

ಇನ್ನೂ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣದ ಬಗ್ಗೆ ಸುದ್ದಿ ಬಿತ್ತರವಾದ ಮೇಲೆ ತಮ್ಮ ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್ ಖಾತೆ ಮೂಲಕ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿರುವ ಕಾರುಣ್ಯ, ಈ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ನಾನು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ನಿಮ್ಮ ಕಾಳಜಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಇದು ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ವಿಚಾರ. ಗೌಪ್ಯತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿ ಎಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ ನಟಿಯೊಬ್ಬರು ತಮ್ಮ ತಂಗಿ ಸೇರಿ ಹಲವರ ವಿರುದ್ಧ ದೂರು ಕೊಟ್ಟಿರುವುದನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಸರಿ ಇಲ್ಲಾ ಎಂಬುದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರಕರಣದ ತನಿಖೆ ನಡೆದ ನಂತರ ಸತ್ಯಾಸತ್ಯತೆ ಹೊರಗೆ ಬರಲಿದೆ.

