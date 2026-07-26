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  • /ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಪ್ರಧಾನ್ ರಾಜೀನಾಮೆ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ನಟಿ ರಮ್ಯಾ ಬೆಸ್ಟ್ ನ್ಯೂಸ್ Ever ಎಂದಿದ್ಯಾಕೆ? ಇದರ ಹಿಂದೆ ಇದ್ಯಾ ಆ ಒಂದು ಕಹಿ ಘಟನೆ!!

ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಪ್ರಧಾನ್ ರಾಜೀನಾಮೆ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ನಟಿ ರಮ್ಯಾ ಬೆಸ್ಟ್ ನ್ಯೂಸ್ Ever ಎಂದಿದ್ಯಾಕೆ? ಇದರ ಹಿಂದೆ ಇದ್ಯಾ ಆ ಒಂದು ಕಹಿ ಘಟನೆ!!

 Actress Ramya instagram post: ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಪ್ರಧಾನ್ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಸ್ಯಾಂಡಲ್‌ವುಡ್‌ ಕ್ವೀನ್‌ ರಮ್ಯಾ ಸೋಶಿಯಲ್‌ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲೊ ರೋಮಾಂಚನಕಾರಿಯಾಗುವಂತಹ ಪೋಸ್ಟ್‌ವೊಂದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪೋಸ್ಟ್‌ ಮೂಲಕ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಾ ತಿಳಿಯಲು ಈ ಸ್ಟೋರಿ ಓದಿ. 

Written ByRamya R Gowda
Published: Jul 26, 2026, 10:58 AM IST|Updated: Jul 26, 2026, 10:58 AM IST
ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಪ್ರಧಾನ್ ರಾಜೀನಾಮೆ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ನಟಿ ರಮ್ಯಾ ಬೆಸ್ಟ್ ನ್ಯೂಸ್ Ever ಎಂದಿದ್ಯಾಕೆ? ಇದರ ಹಿಂದೆ ಇದ್ಯಾ ಆ ಒಂದು ಕಹಿ ಘಟನೆ!!

About the Author

Ramya R Gowda

Ramya R Gowda

ರಮ್ಯಾ ಆರ್‌ ಗೌಡ 2022ರಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಕ್'ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2025ರಿಂದ ʼಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

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