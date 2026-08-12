/Mandya Protest: ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾವೇರಿದ ಕಾವೇರಿ ಕಿಚ್ಚು! ನಾಳೆ ಸಕ್ಕರೆನಾಡು ಸಂಪೂರ್ಣ ಸ್ತಬ್ಧ?

Mandya Protest: ಸಕ್ಕರೆ ನಾಡು ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿ (Mandya) ಕಾವೇರಿ ಕಿಚ್ಚು ಮತ್ತೇ ಜೋರಾಗಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರು ಮೈಸೂರು ಹೆದ್ದಾರಿ ತಡೆದು ರೈತರು ಒಂದೆಡೆ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾದ್ಯಂತ ಕಾವೇರಿ ಕಿಚ್ಚು ವ್ಯಾಪಿಸಿದ್ದು ನಾಳೆ ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಂದ್ ನಡೆಯೋದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಅಂತಾ ಅನೇಕ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಕರೆಕೊಟ್ಟಿವೆ. ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾವೇರಿ ಕಿಚ್ಚು ಹೇಗಿತ್ತು ಅನ್ನೋದರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ಓದಿ.
ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾವೇರಿದ ಕಾವೇರಿ ಕಿಚ್ಚು!
ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾವೇರಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ತೀವ್ರಗೊಂಡಿದೆ. ಕಾವೇರಿ ಹಿತ ರಕ್ಷಣಾ ಸಮಿತಿಯಿಂದ ಮಂಡ್ಯದ ಸಂಜಯ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ಬೆಂ-ಮೈ ಹಳೇ ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಮಾಜಿ ಎಂಎಲ್ಸಿ ಕೆ.ಟಿ. ಶ್ರೀಕಂಠೇಗೌಡ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿ, ತಮಿಳುನಾಡಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನೀರು ಬಿಡಬಾರದು. ರಾಜ್ಯ ರೈತರ ಹಿತ ಕಾಯಬೇಕು ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು. ಅಲ್ಲದೇ ಸಾರಾ ಗೋವಿಂದ್ ಹಾಗೂ ಶಿವರಾಮೇಗೌಡ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಟ ಪಟ ಚಡ್ಡಿ ತೊಟ್ಟು, ತಮಟೆ ಚಳವಳಿ ನಡೆಸಿದರು. ಚಿತ್ರನಟರು ಕೂಡ ಸಾಥ್ ಕೊಡುವಂತೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು. ಯಾರೂ ಕೂಡ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಚಿತ್ರ ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ ಅಂದರು. ಕರ್ನಾಟಕ ಬಂದ್ ಗೆ ಬೆಂಬಲವಿಲ್ಲ ಅಂತಾ ತಿಳಿಸಿದರು.
ಕನ್ನಡ ಹಾಗೂ ರೈತ ಪರ ಸಂಘಟನೆಗಳಿಂದ ಪ್ರತಿಭಟನೆ, ಆಕ್ರೋಶ
ಇನ್ನೂ ಈ ಕಾವೇರಿ ಕಿಚ್ಚು ಮಾತ್ರ ಇದೀಗ ಜಿಲ್ಲಾದ್ಯಂತ ವ್ಯಾಪಿಸಿದೆ. ಮದ್ದೂರಿನಲ್ಲೂ ಕಾವೇರಿ ಕಿಚ್ಚು ಕಂಡುಬಂದಿತ್ತು. ತಮಿಳುನಾಡಿಗೆ ಕಾವೇರಿ ನೀರು ಬಿಡುಗಡೆಗೆ CWRC,CWMA ಆದೇಶ ಹಿನ್ನೆಲೆ, ಮದ್ದೂರಿನ ಕೊಪ್ಪ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ಮೈ- ಬೆಂ ಹೆದ್ದಾರಿ ತಡೆದು ರೈತರ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ರೈತ ಸಂಘದ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಕನ್ನಡಪರ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಬೆಂಬಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದವು.
ಸರ್ಕಾರ ಆದೇಶಕ್ಕೆ ಮಣಿದ್ರೆ ಉಗ್ರ ಹೋರಾಟದ ಎಚ್ಚರಿಕೆ
CWRC ಮತ್ತು CWMA ವಿರುದ್ದ ಘೋಷಣೆ ಕೂಗಿ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತವಾಯಿತು. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ತಮಿಳುನಾಡಿಗೆ ನೀರು ಹರಿಸದಂತೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು. ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಮಣಿದು ನೀರು ಬಿಟ್ರೆ ಉಗ್ರ ಹೋರಾಟದ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಲಾಯಿತು. ಇದಲ್ಲದೇ ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ರೈತ ಮುಖಂಡ ನಂಜುಂಡೇಗೌಡ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ನಡೆಸಿ ಬಾಯಿ ಬಡಿದುಕೊಂಡು ಸತ್ತವೆಂದು ಆಕ್ರೋಶ ಹೊರ ಹಾಕಿದರು. ಸರ್ಕಾರ ನೀರು ಬಿಡದಂತೆ ಸುಗ್ರೀವಾಜ್ಞೆ ತರುವಂತೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ನಾಳೆ ಮಂಡ್ಯ ಸ್ಥಬ್ದವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ
ನಾಳಿನ ಕರ್ನಾಟಕ ಬಂದ್ ಎಪೆಕ್ಟ್ ಮಂಡ್ಯಕ್ಕೂ ಕೂಡ ವ್ಯಾಪಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅನೇಕ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಕೂಡ ಬಂದ್ ಗೆ ಬೆಂಬಲ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿವೆ. ಇದರಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕ ಬಂದ್ ಜಿಲ್ಲೆಗು ಕೂಡ ವ್ಯಾಪಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.