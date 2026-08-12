Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Bengaluru
  • /Mandya Protest: ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾವೇರಿದ ಕಾವೇರಿ ಕಿಚ್ಚು! ನಾಳೆ ಸಕ್ಕರೆನಾಡು ಸಂಪೂರ್ಣ ಸ್ತಬ್ಧ?

Mandya Protest: ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾವೇರಿದ ಕಾವೇರಿ ಕಿಚ್ಚು! ನಾಳೆ ಸಕ್ಕರೆನಾಡು ಸಂಪೂರ್ಣ ಸ್ತಬ್ಧ?

ಸಕ್ಕರೆ ನಾಡು ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿ (Mandya) ಕಾವೇರಿ ಕಿಚ್ಚು ಮತ್ತೇ ಜೋರಾಗಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರು ಮೈಸೂರು ಹೆದ್ದಾರಿ ತಡೆದು ರೈತರು ಒಂದೆಡೆ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾದ್ಯಂತ ಕಾವೇರಿ ಕಿಚ್ಚು ವ್ಯಾಪಿಸಿದ್ದು ನಾಳೆ ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಂದ್ ನಡೆಯೋದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಅಂತಾ ಅನೇಕ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಕರೆಕೊಟ್ಟಿವೆ. ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾವೇರಿ ಕಿಚ್ಚು ಹೇಗಿತ್ತು ಅನ್ನೋದರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ಓದಿ.

Written ByPrajwal B
Published: Aug 12, 2026, 06:38 PM IST|Updated: Aug 12, 2026, 06:38 PM IST
Mandya Protest: ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾವೇರಿದ ಕಾವೇರಿ ಕಿಚ್ಚು! ನಾಳೆ ಸಕ್ಕರೆನಾಡು ಸಂಪೂರ್ಣ ಸ್ತಬ್ಧ?

About the Author

Prajwal B

Prajwal B

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Mandya Protest: ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾವೇರಿದ ಕಾವೇರಿ ಕಿಚ್ಚು! ನಾಳೆ ಸಕ್ಕರೆನಾಡು ಸಂಪೂರ್ಣ ಸ್ತಬ್ಧ?
2
3
4
5