/ಅಮೇರಿಕದಲ್ಲಿ ‘ಅಕ್ಕ’ ರಜತ ಮಹೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಅದ್ಧೂರಿ ಚಾಲನೆ.. ಕನ್ನಡ ನಾಡು-ನುಡಿ, ಕಲೆ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಪರಂಪರೆಯ ವೈಭವ

Akka Silver Jubilee World Kannada Conference 2026: ಕನ್ನಡಿಗರ ಜಾಗತಿಕ ಒಗ್ಗಟ್ಟು, ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ, ನಾಡು, ನುಡಿ ಹಾಗೂ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಸಂಭ್ರಮವನ್ನು ಸಾರುವ ‘ಅಕ್ಕ’ ರಜತ ಮಹೋತ್ಸವ ವಿಶ್ವ ಕನ್ನಡ ಸಮ್ಮೇಳನಕ್ಕೆ ಅಮೆರಿಕದ ಫಿಲಿಡೆಲ್ಫಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅದ್ಧೂರಿ ಚಾಲನೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಅಮೆರಿಕದ ವಿವಿಧ ರಾಜ್ಯಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ದೇಶದ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಿಂದ ಸಾವಿರಾರು ಕನ್ನಡಿಗರು ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದು, ಫಿಲಿಡೆಲ್ಫಿಯಾದ ಪೆನ್ಸಿಲ್ವೇನಿಯಾ ಕನ್ವೆನ್ಶನ್ ಸೆಂಟರ್ನಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದ ಕಂಪು ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವೈಭವ ಅನಾವರಣಗೊಂಡಿದೆ.
ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಆದಿಚುಂಚನಗಿರಿ ಮಹಾಸಂಸ್ಥಾನದ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ನಿರ್ಮಲಾನಂದನಾಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಸಿರಿಗೆರೆಯ ಶ್ರೀ ಶಿವಮೂರ್ತಿ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಸಚಿವ ಶಿವರಾಜ ತಂಗಡಗಿ, ಮಾಜಿ ಸಚಿವರಾದ ಸಿ.ಎಸ್. ಪುಟ್ಟರಾಜು, ಸಾ.ರಾ. ಮಹೇಶ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಗಣ್ಯರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಮೂರು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ನಡೆಯಲಿರುವ ರಜತ ಮಹೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ, ಸಾಹಿತ್ಯ, ಕಲೆ, ಸಂಗೀತ, ಚಲನಚಿತ್ರ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಉದ್ಯಮ, ಶಿಕ್ಷಣ, ಯುವಜನತೆ ಹಾಗೂ ಮಹಿಳಾ ಸಬಲೀಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಮೇರು ಸಾಧಕರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ವೇದಿಕೆಗಳಿಗೆ ನಾಮಕರಣ
ಕನ್ನಡ ನಾಡು, ನುಡಿ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಹಾಗೂ ಕಲಾ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಅಪಾರ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದ ಮೇರು ಸಾಧಕರಿಗೆ ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಸಮ್ಮೇಳನದ ಪ್ರಮುಖ ವೇದಿಕೆಗಳಿಗೆ ಅವರ ಹೆಸರನ್ನು ನಾಮಕರಣ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಸಮ್ಮೇಳನದ ಮುಖ್ಯ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವೇದಿಕೆಗೆ ‘ಡಾ. ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ವೇದಿಕೆ’, ಮತ್ತೊಂದು ವೇದಿಕೆಗೆ ‘ಎಸ್. ಜಾನಕಿ ವೇದಿಕೆ’, ‘ಸಾಲುಮರದ ತಿಮ್ಮಕ್ಕ ವೇದಿಕೆ’ ಹಾಗೂ ಕಿರುಚಿತ್ರೋತ್ಸವ ನಡೆಯುವ ಸಭಾಂಗಣಕ್ಕೆ ‘ಶಂಕರ್ ನಾಗ್ ವೇದಿಕೆ’ ಎಂದು ಹೆಸರಿಡಲಾಗಿದೆ. ಕನ್ನಡದ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಸಾಧಕರನ್ನು ಸ್ಮರಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಅವರ ಸಾಧನೆ, ಸೇವೆ ಮತ್ತು ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಪರಿಚಯಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಇದಾಗಿದೆ.
ಯುವಜನತೆ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಪರರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಆದ್ಯತೆ;
ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಎರಡನೇ ತಲೆಮಾರಿನ ಯುವ ಕನ್ನಡಿಗರನ್ನು ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಹಾಗೂ ವೃತ್ತಿಪರ ಜಗತ್ತಿನೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಬೆಸೆಯುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಈ ಬಾರಿಯ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ಹಲವು ವಿನೂತನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಮೂಲಕ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಯುವ ತಂತ್ರಜ್ಞರಿಗಾಗಿ ‘ಹ್ಯಾಕ್4ಗುಡ್’ ಹ್ಯಾಕಥಾನ್ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ, ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳು ಹಾಗೂ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನಕ್ಕಾಗಿ ‘ಅಕ್ಕ ಕೆರಿಯರ್ ಕನೆಕ್ಟ್’ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಯುವಜನರಿಗೆ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳಲು ಹಾಗೂ ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ತಜ್ಞರೊಂದಿಗೆ ಸಂವಾದ ನಡೆಸಲು ಇದು ವೇದಿಕೆಯಾಗಲಿದೆ.
ವ್ಯಾಪಾರ, ಉದ್ಯಮ ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆಗೆ ‘ಸಿರಿಪೇಟೆ’
ಅಕ್ಕ ರಜತ ಮಹೋತ್ಸವದ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿರುವ ‘ಸಿರಿಪೇಟೆ’ಯನ್ನು ಕೇವಲ ಮನರಂಜನೆ ಅಥವಾ ಖರೀದಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನಾಗಿ ರೂಪಿಸದೆ, ವ್ಯಾಪಾರ, ವೃತ್ತಿಪರ ಸೇವೆ, ಶಿಕ್ಷಣ, ಹಣಕಾಸು, ನವೀನತೆ ಹಾಗೂ ಸಮುದಾಯ ಸೇವೆಗಳ ಪರಿಚಯಕ್ಕೂ ವೇದಿಕೆಯಾಗಿ ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಬಾರಿ 60ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು, ಉದ್ಯಮಿಗಳು, ವೃತ್ತಿಪರರು, ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಸೇವಾ ಪೂರೈಕೆದಾರರು ಸಿರಿಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ‘ಸಿರಿಪೇಟೆ’ ಹೆಸರಿನ ವಿಶೇಷ ವಸ್ತುಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಯದುವೀರ್ ಕೃಷ್ಣದತ್ತ ಚಾಮರಾಜ ಒಡೆಯರ್ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು. ಮೈಸೂರು ಅರಮನೆಯ ಪರಂಪರೆ, ಕರ್ನಾಟಕದ ಕಲೆ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ವೈವಿಧ್ಯವನ್ನು ಅಮೆರಿಕದ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ಪರಿಚಯಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ‘ಸಿರಿಪೇಟೆ’ ವಿಶೇಷ ವೇದಿಕೆಯಾಗಿದೆ.
ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ವಿವಿಧ ಖಾದ್ಯಗಳ ರಸದೌತಣ
ಸಿರಿಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಖಾದ್ಯಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಬಗೆಬಗೆಯ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ಸವಿಯಲು ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಅಮೆರಿಕದ ವಿವಿಧ ನಗರಗಳಿಂದ ಆಗಮಿಸಿರುವ ಕನ್ನಡಿಗರು ಕುಟುಂಬ ಸಮೇತರಾಗಿ ಸಿರಿಪೇಟೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ವಿವಿಧ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಸವಿಯುವುದರ ಜೊತೆಗೆ, ಉದ್ಯಮ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ ಮಳಿಗೆಗಳನ್ನೂ ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಕನ್ನಡ ಕಲಾ-ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವೈಭವ
ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದ ಕಲೆ, ಸಂಗೀತ, ಚಲನಚಿತ್ರ ಹಾಗೂ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವೈವಿಧ್ಯಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಗಾಯನ ಪ್ರತಿಭೆಗಳಿಗೆ ಜಾಗತಿಕ ವೇದಿಕೆ ಕಲ್ಪಿಸುವ ‘ಅಕ್ಕ ಐಡಲ್ 2026’ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆಯಾಗಲಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ದೇಶ-ವಿದೇಶದ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಿರುಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಿರುಚಿತ್ರೋತ್ಸವ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, 20ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಆಯ್ದ ಕಿರುಚಿತ್ರಗಳ ಪ್ರದರ್ಶನ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಮಹಿಳಾ ಸಬಲೀಕರಣ ಗೋಷ್ಠಿಗಳು, ಯುವಜನರ ಸಂವಾದಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಚಾರಗೋಷ್ಠಿಗಳು ಸಮ್ಮೇಳನದ ಭಾಗವಾಗಿವೆ.
ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೂ ವಿಶೇಷ ವೇದಿಕೆ
ಅಮೆರಿಕ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿರುವ ಅನಿವಾಸಿ ಭಾರತೀಯ ವೈದ್ಯರು ಮತ್ತು ದಂತವೈದ್ಯರನ್ನು ಒಂದೇ ವೇದಿಕೆಗೆ ತರುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಮೆಡಿಕಲ್ ಮತ್ತು ಡೆಂಟಲ್ CME ಸಮಾವೇಶಗಳು ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಹೊಸ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು, ಜ್ಞಾನ ವಿನಿಮಯ ಹಾಗೂ ವೃತ್ತಿಪರ ನೆಟ್ವರ್ಕಿಂಗ್ಗೆ ಈ ಸಮಾವೇಶಗಳು ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಲಿವೆ.
ಭಾರತದಿಂದ ಗಣ್ಯರ ಆಗಮನ
ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಲು ಭಾರತದಿಂದ ಹಲವು ಗಣ್ಯರು ಫಿಲಿಡೆಲ್ಫಿಯಾಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಕ್ಕದ ಸ್ವಾಗತ ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯರು ಗಣ್ಯರನ್ನು ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಸೂರು ರಾಜವಂಶಸ್ಥರು ಹಾಗೂ ಮೈಸೂರಿನ ಲೋಕಸಭಾ ಸದಸ್ಯರಾದ ಯದುವೀರ್ ಕೃಷ್ಣದತ್ತ ಚಾಮರಾಜ ಒಡೆಯರ್, ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಎಚ್.ಡಿ. ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ, ಮಾಜಿ ಶಾಸಕಿ ಅನಿತಾ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ, ಚಲನಚಿತ್ರ ನಟ, ನಟಿಯರು, ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯಕಾರರು, ಹಿರಿಯ ಪತ್ರಕರ್ತರು, ಗಾಯಕರು ಹಾಗೂ ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಗಣ್ಯರು ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಸಭಾಂಗಣದ ಅಲಂಕಾರ, ಭೋಜನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ನೋಂದಣಿ, ಅತಿಥಿಗಳ ವಸತಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಸಮ್ಮೇಳನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಎಲ್ಲ ಸಿದ್ಧತೆಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿವೆ. ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವ ಜೊತೆಗೆ, ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಇರುವ ಕನ್ನಡಿಗರನ್ನು ಒಂದೇ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಸೆಯುವ ಉದ್ದೇಶದೊಂದಿಗೆ ‘ಅಕ್ಕ’ ರಜತ ಮಹೋತ್ಸವ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಅಮೆರಿಕದ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವೈಭವ, ಕನ್ನಡದ ಕಂಪು ಮತ್ತು ಕನ್ನಡಿಗರ ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಅನಾವರಣಗೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಅಕ್ಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮಧು ರಂಗಯ್ಯ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.