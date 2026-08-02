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ನಡುರಸ್ತೆಯಲ್ಲೇ ಸಿನಿಮಾ ಸ್ಟೈಲ್ ಫೈಟ್..! ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಗಲಾಟೆ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಗಾಂಜಾ ಪ್ರಕರಣ

ಅದು  ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಆದರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ವರ್ತನೆ ರೌಡಿಗಳನ್ನು ಮೀರಿಸುವಂತಿದೆ. ಓದಲು ಬಂದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ನಡುರಸ್ತೆಯಲ್ಲೇ ಸಿನಿಮಾ ಸ್ಟೈಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೊಡೆದಾಡಿಕೊಂಡ ದೃಶ್ಯಗಳು ವೈರಲ್ ಆಗಿವೆ. ಇದೇ ಪ್ರಕರಣದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ವಾಸವಿದ್ದ ಕೊಠಡಿಯಲ್ಲಿ ಗಾಂಜಾ ಸೇವನೆ ನಡೆದಿರುವ ಆರೋಪವೂ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕರನ್ನು ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳಿಸಿದ ಈ ಘಟನೆಗಳು ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿವೆ. ಈ ಕುರಿತ ವರದಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ..

Written ByKrishna N K
Published: Aug 02, 2026, 06:54 PM IST|Updated: Aug 02, 2026, 06:54 PM IST
ನಡುರಸ್ತೆಯಲ್ಲೇ ಸಿನಿಮಾ ಸ್ಟೈಲ್ ಫೈಟ್..! ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಗಲಾಟೆ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಗಾಂಜಾ ಪ್ರಕರಣ

About the Author

Krishna N K

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

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