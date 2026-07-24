ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ: ನಗರದಲ್ಲಿ ಬೈಕ್ ಸೈಲೆನ್ಸರ್ ಆಲ್ಟರೇಷನ್ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಕಿರಿಕಿರಿ ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಶೋಕಿವಾಲಗಳಿಗೆ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಪೊಲೀಸರು ಬಿಗ್ ಶಾಕ್ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಕರ್ಕಶ ಶಬ್ದ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪುಂಡಾಟ ಮೆರೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಬೈಕ್ ಸವಾರರ ಪುಂಡಾಟಿಕೆಗೆ ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕಲು ಪೊಲೀಸರು ಭರ್ಜರಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿದ್ದು, ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ನೂರಾರು ಆಲ್ಟರ್ಡ್ ಸೈಲೆನ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ಬುಲ್ಡೋಜರ್ ಹತ್ತಿಸಿ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ದ್ವಂಸಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲಾ ರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ ಕುಶಾಲ್ ಚೌಕ್ಸೇ ಅವರ ಖಡಕ್ ನಿರ್ದೇಶನದಂತೆ ಈ ಬೃಹತ್ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆದಿದೆ. ನಗರದ ಪ್ರಮುಖ ಜಂಕ್ಷನ್ ಆದ ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ, ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸರು ಕಳೆದ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ನೂರಾರು ಕರ್ಕಶ ಶಬ್ದ ಮಾಡುವ ಆಲ್ಟರ್ಡ್ ಸೈಲೆನ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ಸಾಲಾಗಿ ಜೋಡಿಸಿ, ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ ಬುಲ್ಡೋಜರ್ ಹತ್ತಿಸಿ ಪುಡಿಪುಡಿ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಕಣ್ಣೆದುರಲ್ಲೇ ಈ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಸುವ ಮೂಲಕ ಪೊಲೀಸರು ಶೋಕಿ ಸವಾರರಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಸಂದೇಶ ರವಾನಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ನಗರದ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಬೈಕ್ಗಳ ಸೈಲೆನ್ಸರ್ ರೂಪಾಂತರಿಸಿ ಕಿವಿಕೊರಚುವ ಶಬ್ದ ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತಾ ವೇಗವಾಗಿ ಚಲಿಸುವ ಬೈಕರ್ಗಳಿಂದ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು, ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರು ಮತ್ತು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ತೆರಳುವ ರೋಗಿಗಳು తీవ్ర ತೊಂದರೆ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಈ ಕುರಿತು ವ್ಯಾಪಕ ದೂರುಗಳು ಕೇಳಿಬಂದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೆ ಇಳಿದ ಪೊಲೀಸರು, ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದ ಬೈಕ್ಗಳನ್ನು ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿ ಸೈಲೆನ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿಸಿದ್ದರು.
ಈ ವೇಳೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, "ಸಂಚಾರ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಗಾಳಿಗೆ ತೂರಿ ಸೈಲೆನ್ಸರ್ ಆಲ್ಟರೇಷನ್ ಮಾಡಿಸುವುದು ಕಾನೂನುಬಾಹಿರ. ನಿಮ್ಮ ಬೈಕ್ನಲ್ಲೂ ಇಂತಹ ಸೈಲೆನ್ಸರ್ ಇದ್ದರೆ ತಕ್ಷಣವೇ ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲವಾದರೆ ಮುಂದಿನ ಸರದಿ ನಿಮ್ಮದೇ" ಎಂದು ಖಡಕ್ ವಾರ್ನಿಂಗ್ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಪೊಲೀಸರ ಈ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ನಗರದ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ ವ್ಯಾಪಕ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ.