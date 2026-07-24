Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Bengaluru
  • /ಸೈಲೆನ್ಸರ್ ಶೋಕಿವಾಲಗಳಿಗೆ ಖಾಕಿ ಬಿಗ್ ಶಾಕ್: ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂ. ಮೌಲ್ಯದ ಸೈಲೆನ್ಸರ್‌ಗಳ ಮೇಲೆ ಹರಿದ ಬುಲ್ಡೋಜರ್!

ಸೈಲೆನ್ಸರ್ ಶೋಕಿವಾಲಗಳಿಗೆ ಖಾಕಿ ಬಿಗ್ ಶಾಕ್: ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂ. ಮೌಲ್ಯದ ಸೈಲೆನ್ಸರ್‌ಗಳ ಮೇಲೆ ಹರಿದ ಬುಲ್ಡೋಜರ್!

ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಕರ್ಕಶ ಶಬ್ದ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪುಂಡಾಟ ಮೆರೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಬೈಕ್ ಸವಾರರ ಪುಂಡಾಟಿಕೆಗೆ ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕಲು ಪೊಲೀಸರು ಭರ್ಜರಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿದ್ದು, ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ನೂರಾರು ಆಲ್ಟರ್ಡ್ ಸೈಲೆನ್ಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬುಲ್ಡೋಜರ್ ಹತ್ತಿಸಿ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ದ್ವಂಸಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Written ByManjunath Naragund
Published: Jul 24, 2026, 04:39 PM IST|Updated: Jul 24, 2026, 04:39 PM IST
ಸೈಲೆನ್ಸರ್ ಶೋಕಿವಾಲಗಳಿಗೆ ಖಾಕಿ ಬಿಗ್ ಶಾಕ್: ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂ. ಮೌಲ್ಯದ ಸೈಲೆನ್ಸರ್‌ಗಳ ಮೇಲೆ ಹರಿದ ಬುಲ್ಡೋಜರ್!

About the Author

Manjunath Naragund

Manjunath Naragund

ನಾನು 11 ವರ್ಷಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ, ಬರವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಭಾಷಾಂತರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಮಾಧ್ಯಮ ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ವೃತ್ತಿಪರ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೇನೆ. 2017ರಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಪ್ರಿಂಟ್‌ವೀಕ್, ಅಕ್ಷರ ಸಂಗಾತ, ರೌಂಡ್ ಟೇಬಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮತ್ತು ವಾರ್ತಾ ಭಾರತಿಯಂತಹ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು ಹಾಗೂ ನಿಯತಕಾಲಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಲೇಖನಗಳು ಪ್ರಕಟವಾಗಿವೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ನಾನು ಅನುಭವಿ ಭಾಷಾಂತರಕಾರನಾಗಿದ್ದು, ಪರಿ ಮತ್ತು ದೆಹಲಿಯ ಸೆಂಟರ್ ಫಾರ್ ಪಾಲಿಸಿ ರಿಸರ್ಚ್‌ನಂತಹ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಅನುವಾದಿತ ಲೇಖನಗಳು ಪ್ರಕಟಗೊಂಡಿವೆ.

 

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Mysuru Protest: ಕಾಕ್ರೋಚ್ ಜೊತೆಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ನ ತಿಗಣೆಗಳು ಸೇರಿಕೊಂಡಿವೆ; ಪ್ರತಾಪ್‌ ಸಿಂಹ ಆಕ್ರೋಶ
Former MP Prathap Simha22 min ago
2
Gadag News36 min ago
3
Ramyaana film47 min ago
4
Krishna byre gowda56 min ago
5
DK Shivakumar1 hr ago